Cloudera תרכוש את הפלטפורמה של Octopai כדי לספק נתונים מהימנים לאורך כל אחוזת הנתונים בענן ההיברידי

שושלת הנתונים ופלטפורמת הקטלוג הטובה מסוגה של Octopai תספק יכולת גילוי, איכות ומשילות לארגונים כדי לשפר את קבלת ההחלטות מונעות נתונים

סנטה קלרה, קליפורניה, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, הפלטפורמה ההיברידית האמיתית היחידה עבור דאטה, אנליטיקה ובינה מלאכותית, הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי עם Octopai BI Ltd (Octopai) לרכישת פלטפורמת שושלת הנתונים והקטלוג של Octopai המאפשרת לארגונים להבין ולשלוט בנתונים שלהם. העסקה תוסיף משמעותית ליכולות ניהול המטא נתונים וקטלוג הנתונים של Cloudera.

ארגונים נמצאים תחת לחץ הולך וגובר לשלב קבלת החלטות מונעות נתונים בפעילות העסקית שלהם. הם רוצים לנצל את הנתונים שלהם עבור בינה מלאכותית, לימוד מכונה ויוזמות אנליטיקת חיזוי, ולכן יש צורך באסטרטגיית נתונים חכמה ומקיפה כדי למצוא את כל הנתונים הרלוונטיים, ההקשריים והמהימנים ברחבי החברה. אבל עבור ארגונים רבים - במיוחד אלו בתחום הפיננסים, שירותי הבריאות, הקמעונאות והטלקומוניקציה העוסקים בנתונים מוסדרים, רגישים ועתירי נפח ברמה הגבוהה ביותר - השגחה מלאה על כל אחוזת הנתונים עדיין מאתגרת מכיוון שיש צורך ביכולות ממספר פתרונות נתונים בסביבות היברדיות.

"כאשר ארגונים מונעי נתונים מאמצים ארכיטקטורות נתונים היברידיות מבוזרות, היכולת לנהל מטא נתונים באופן אוטומטי קריטית כדי לאפשר תצוגה אחודה בשירות עצמי של הנתונים", אמר סנג'יב מוהאן (Sanjeev Mohan), אנליסט ראשי ב-SanjMo. "אסטרטגיות מטא נתונים אחודות מובילות לתובנות אנליטיות שצרכני נתונים סומכים עליהן. הן גם מבטיחות אבטחה, משפרות את המשילות ומספקות תצוגה עקבית על פני כל אחוזת הנתונים. הגדלת יכולות ניהול הנתונים, המשילות והבינה המלאכותית של Cloudera עם שושלת הנתונים הרב-שכבתיות המוכנות לשימוש בארגונים של Octopai, עם יותר מ-50 מחברים למקורות מידע, וניהול מטא נתונים אוטומטי שמובילים לפתרון מטא נתונים ונתונים חכמים מקיף".

Octopai, שנוסדה ב-2016, שינתה את נוף ניהול המטא נתונים על ידי מינוף של מיפוי נתונים ממוכן וגרפים של ידע כדי להעשיר ולהפעיל מטא נתונים כדי לספק תובנות על נוף הנתונים. יחד עם חוויה אינטואיטיבית וסייע בינה מלאכותית, זה מאיץ את השימוש בנתונים באיכות גבוהה עבור אנליטיקה ותוצאות של הרצות בינה מלאכותית. לקוחות Octopai בארגונים מובילים חוסכים זמן בניתוח שינויים או השפעות, מקטינים את מספר השגיאות ומפחיתים את עלויות פעולות הנתונים שלהם, תוך עמידה ברגולציה המתפתחת.

הפתרונות הממוכנים של Octopai עבור שושלת נתונים, גילוי נתונים, קטלוג נתונים, מיפוי וניתוח השפעות בסביבות נתונים מורכבות מהווים השלמה עבור אסטרטגיית ארכיטקטורת הנתונים המודרנית של Cloudera. עם ניהול מטא נתונים ושושלת הנתונים הרב-ממדיים המובנה של Octopai, לקוחות Cloudera יכולים לקבל נראות על פני מספר גדול של פתרונות נתונים, כך שהם יכולים להניע את הבינה מלאכותית, אנליטיקת החיזוי וכלי קבלת ההחלטות האחרים שלהם עם נתונים מהימנים. לקוחות יכולים לצפות גם לשיפור:

היכולת לגלות נתונים - מציאה מהירה של נתונים רלוונטיים במערכי נתונים מורכבים ומבוזרים בענן, בסביבות מקומיות ובסביבות היברידיות, וכן להבין את מקורות הנתונים ומהימנותם. נראות ברורה זו אל מקור הנתונים, ההיסטוריה והמרות מבטיחה שההחלטות מבוססות על נתונים מדויקים ומהימנים.

איכות הנתונים - מעקב אחר המסע של הנתונים מהמקור שלהם ועד למצבם הנוכחי. עם Octopai, לקוחות יכולים לפתור בעיות של איכות נתונים שמובילות לנתונים לא אמינים, קבלת החלטות לקויה ומוצרי נתונים שאינם עומדים בתקן, ולהבטיח את המינוף של מידע מהימן ואיכותי ברחבי הארגון.

משילות הנתונים – באמצעות מיפוי וקטלוג אוטומטי של נתונים בין המערכות ועד למרכז הידע, עם תובנות מפורטות לגבי זרימות, המרות והתהליכים של הנתונים, Octopai יכולה לעזור ללקוחות ארגוניים לעמוד בתקנות כמו GDPR, CCPA, HIPAA ועוד.

הסיוע להגירה - יישום שושלת מונעת שותפים וסוכן הבינה המיוצרת Octomize AI עבור צוותי נתונים כדי לצמצם סיכונים, למזער שגיאות ולהבטיח שהנתונים המועברים יישארו מדויקים, עקביים ושמישים כאשר הם עוברים לסביבה חדשה.

" Clouderaו-Octopai מייצגות סימביוזה מושלמת על ידי חיבור נתונים מרכזי וניהול מטא-נתונים", ציינה יעל בן אריה (Yael Ben Arie), מנכ"לית Octopai. "על ידי שילוב יכולות המטא נתונים של Octopai עם פלטפורמת הנתונים, האנליטיקה והבינה המלאכותית המקיפים של Cloudera, אנו מתייחסים לבעיות הקריטיות באתגר ההבנה והמשילות בנתונים בסביבות ריבוי עננים ובסביבות מקומיות. רכישה זו תבסס את שושלת הנתונים והקטלוגים של Octopai כסטנדרט לניהול מטא נתונים תוך האצת המשימה של Cloudera להכין את הלקוחות לעידן הבינה המלאכותית. אנחנו נרגשים להביא שושלת נתונים וניהול מטא נתונים ברמה ארגונית לארגונים בקנה מידה חסר תקדים".

"כאשר משתמשים בנתונים כדי לקבל החלטות קריטיות לעסק, ארגונים לא יכולים להרשות לעצמם שיהיו להם שטחים מתים או אי דיוקים, והם בהחלט לא צריכים לתת לזיהוי נתונים מהימנים להאט את ההתקדמות", אמר צ'ארלס סנסברי (Charles Sansbury), מנכ"ל Cloudera. "הלקוחות שלנו צריכים לגלות נתונים באופן אוטומטי על פני מאגרים מרובים, להציג שושלת עמוקה של נכסים בתוך ומחוץ לאחוזת Cloudera, ולמנף קטלוג נתונים חזק כדי לזהות נכסי נתונים שניתן לצרוך. רכישת הפלטפורמה של Octopai משפרת את פלטפורמת הנתונים, האנליטיקה והבינה המלאכותית של Cloudera, ומאפשרת ללקוחות לקבל נראות טובה יותר של הנתונים שלהם ללא קשר לספק ניהול הנתונים שלהם".

העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים ו- Cloudera צופה כי סגירת העסקה תתרחש לפני סוף נובמבר 2024. למידע נוסף על רכישת הפלטפורמה של Octopai על ידי Cloudera, קראו את הבלוג של Cloudera .

לקבלת מידע נוסף על האופן שבו Cloudera יכולה לאפשר לארגון שלכם להפיק ערך רב יותר מנפחי הנתונים הגדולים ביותר שלכם, בקרו בכתובת: www.cloudera.com/products/cloudera-data-platform .

אודות Cloudera

Cloudera היא הפלטפורמה ההיברידית האמיתית היחידה לנתונים, אנליטיקה ובינה מלאכותית. עם פי 100 יותר נתונים בניהול מאשר ספקיות אחרות שפועלות בענן בלבד, Cloudera מעצימה ארגונים גלובליים להמיר נתונים מכל הסוגים, בכל ענן ציבורי או פרטי, לתובנות חשובות ומהימנות. אגם הנתונים מבוסס הקוד פתוח שלנו מספק ניהול נתונים בר הרחבה מאובטח עם אנליטיקה ניידת הפועלת באופן טבעי בענן, והוא מאפשר ללקוחות להביא מודלים של בינה מלאכותית לנתונים שלהם תוך שמירה על פרטיות והבטחת פריסות בינה מלאכותית אחראיות ואמינות. המותגים הגדולים בעולם בתחומי השירותים הפיננסיים, הביטוח, מדיה, ייצור וממשל מסתמכים על Cloudera כדי להשתמש בנתונים שלהם כדי לפתור את מה שהיה בלתי אפשרי - היום ובעתיד.

למידע נוסף, בקרו באתר Cloudera.com ועקבו אחרינו בלינקדאין וב- X . Cloudera והסימנים הקשורים אליה הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cloudera, Inc. כל שמות החברות והמוצרים האחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

למידע נוסף:

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.