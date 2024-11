Cloudera adquiere plataforma de Octopai para ofrecer datos confiables en toda la propiedad de datos de nube híbrida

La mejor plataforma de catálogo y linaje de datos de Octopai para ofrecer capacidad de descubrimiento, calidad y gobernanza para que las empresas mejoren la toma de decisiones basada en datos

SANTA CLARA, Calif., Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, la única verdadera plataforma híbrida para datos, análisis e inteligencia artificial, anunció que firmó un acuerdo definitivo con Octopai B.I. Ltd. (Octopai) para la adquisición de la plataforma de catálogo y linaje de datos de Octopai que permite que las organizaciones comprendan y gobiernen sus datos. La transacción aumentará significativamente el catálogo de datos y las capacidades de gestión de metadatos de Cloudera.

Las empresas están bajo una presión cada vez mayor para incorporar la toma de decisiones basada en datos en sus operaciones de sus negocios. Quieren utilizar sus datos para iniciativas de IA, aprendizaje automático y análisis predictivo, lo que requiere una estrategia integral de inteligencia de datos para encontrar todos los datos relevantes, contextuales y confiables en toda la empresa. Sin embargo; muchas empresas, particularmente aquellas en finanzas, atención médica, minorista y telecomunicaciones que se ocupan de datos altamente regulados, confidenciales y voluminosos, tener un alcance completo de todo la propiedad de datos sigue siendo un desafío, ya que requieren capacidades en varias soluciones de datos en entornos híbridos.

"A medida que las organizaciones basadas en datos adoptan arquitecturas de datos híbridas y distribuidas, la capacidad de administrar automáticamente los metadatos es fundamental para ofrecer una visión unificada de autoservicio de los datos", dijo Sanjeev Mohan, analista principal de SanjMo. "Las estrategias de metadatos unificadas conducen a perspectivas analíticas en los que confían los consumidores de datos. También garantizan la seguridad, aumentan la gobernanza y ofrecen una visión consistente de toda la propiedad de datos. Aumentar las capacidades de gestión de datos, gobernanza e IA de Cloudera con el linaje de datos multinivel y listo para la empresa de Octopai con más de 50 conectores de fuente de datos y gestión automatizada de metadatos conduce a una solución integral de metadatos e inteligencia de datos".

Fundada en 2016, Octopai transformó el escenario de gestión de metadatos con el uso de mapeo automatizado de datos y gráficos de conocimiento para enriquecer y activar metadatos para ofrecer perspectivas sobre el escenario de datos. Esto, en complemento con una experiencia intuitiva y copilotos de IA, acelera el uso de datos de alta calidad para resultados analíticos y de IA. Hoy en día, los clientes de Octopai en empresas líderes economizan tiempo en el análisis de cambios o impactos, reducen errores y costos en sus operaciones de datos y cumplen con las regulaciones en evolución.

Las soluciones automatizadas de Octopai para linaje de datos, descubrimiento de datos, catálogo de datos, mapeo y análisis de impacto en entornos de datos complejos complementan la estrategia de arquitectura de datos moderna de Cloudera. Con la gestión de metadatos integrada y el linaje de datos multidimensionales de Octopai, los clientes de Cloudera pueden obtener visibilidad en una gran cantidad de soluciones de datos de manera que puedan alimentar su IA, análisis predictivo y otras herramientas de toma de decisiones con datos confiables. Los clientes también pueden esperar mejoras:

Descubrimiento de datos : encuentre rápidamente datos relevantes en conjuntos de datos complejos y distribuidos en entornos en la nube, locales e híbridos, asimismo comprenda los orígenes de los datos y su confiabilidad. Esta visibilidad clara de la fuente de datos, historial y transformaciones asegura que las decisiones estén basadas en datos precisos y confiables.

: encuentre rápidamente datos relevantes en conjuntos de datos complejos y distribuidos en entornos en la nube, locales e híbridos, asimismo comprenda los orígenes de los datos y su confiabilidad. Esta visibilidad clara de la fuente de datos, historial y transformaciones asegura que las decisiones estén basadas en datos precisos y confiables. Calidad de los datos : rastrea el recorrido de los datos desde su fuente hasta su estado actual. Con Octopai, los clientes pueden resolver problemas de calidad de datos que conducen a datos poco confiables, toma de decisiones deficiente y productos de datos deficientes, lo que garantiza que los datos confiables y de calidad se aprovechen en toda la empresa.

: rastrea el recorrido de los datos desde su fuente hasta su estado actual. Con Octopai, los clientes pueden resolver problemas de calidad de datos que conducen a datos poco confiables, toma de decisiones deficiente y productos de datos deficientes, lo que garantiza que los datos confiables y de calidad se aprovechen en toda la empresa. Gobernanza de datos: al mapear y catalogar automáticamente los datos entre sistemas en un centro de conocimiento, con información detallada sobre flujos de datos, transformaciones y procesos, Octopai puede ayudar a los clientes empresariales a cumplir con regulaciones como GDPR, CCPA, HIPAA y más.

al mapear y catalogar automáticamente los datos entre sistemas en un centro de conocimiento, con información detallada sobre flujos de datos, transformaciones y procesos, Octopai puede ayudar a los clientes empresariales a cumplir con regulaciones como GDPR, CCPA, HIPAA y más. Asistencia para migración: aplique el linaje impulsado por socio y el agente genAI Octomize AI para que los equipos de datos mitiguen riesgos, reduzcan errores y garanticen que los datos migrados sigan siendo precisos, consistentes y utilizables cuando se trasladen a un nuevo entorno.

"Cuando se utilizan datos para tomar decisiones críticas para el negocio, las empresas no pueden permitirse tener puntos ciegos o inexactitudes, y ciertamente no deberían permitir que la identificación de datos confiables ralentice el progreso", dijo Charles Sansbury, director ejecutivo de Cloudera. "Nuestros clientes necesitan descubrir datos automáticamente en múltiples repositorios, mostrar un linaje profundo de activos tanto dentro como fuera del patrimonio de Cloudera, y utilizar un catálogo de datos sólido para identificar los activos de datos que se pueden consumir. La adquisición de la plataforma de Octopai mejora la plataforma de datos, análisis e IA de Cloudera, lo que permite que los clientes tengan una mayor visibilidad de sus datos, independientemente de su proveedor de gestión de datos".

"Cloudera y Octopai representan una simbiosis perfecta al reunir datos centralizados y gestión de metadatos", señaló Yael Ben Arie, director ejecutivo de Octopai. "Al combinar las capacidades de metadatos de Octopai con la plataforma integral de datos, análisis e IA de Cloudera, estamos abordando el desafío crítico de comprender y gobernar los datos en entornos locales y de múltiples nubes. Esta adquisición establecerá el linaje de datos y la plataforma de catálogo de Octopai como el estándar para la gestión de metadatos, al tiempo que acelerará la misión de Cloudera de preparar a los clientes para la era de la IA. Estamos muy contentos de llevar el linaje de datos y la gestión de metadatos de nivel empresarial a las organizaciones a una escala sin precedentes".

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y Cloudera anticipa que el cierre de la transacción se producirá antes de finales de noviembre de 2024. Para más información sobre la adquisición de la plataforma de Octopai por parte de Cloudera, lea el blog de Cloudera.

Para más información acerca de cómo Cloudera puede permitir que su organización obtenga más valor de sus mayores volúmenes de datos, visite: www.cloudera.com/products/cloudera-data-platform.

