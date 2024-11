Cloudera stellt neuen KI-Assistenten vor, der die Effizienz von Datenverarbeitenden steigern soll

Cloudera Copilot für Cloudera AI beschleunigt die Produktivität, verbessert die Zusammenarbeit und unterstützt kontinuierliches Lernen, um die Projektergebnisse für Datenwissenschaftler, Ingenieure und Entwickler zu verbessern

SANTA CLARA, Kalifornien und PARIS, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, die einzige echte Hybridplattform für Daten, Analysen und KI, kündigte heute auf der EVOLVE24 Paris Cloudera Copilot für Cloudera AI an und stellte damit sichere und intelligente Assistenzfunktionen vor, die dazu beitragen, die Produktivität zu steigern und Daten-Workflows zu optimieren. Cloudera Copilot wurde speziell für die Bedürfnisse von Datenwissenschaftlern, Ingenieuren und Entwicklern entwickelt und verbessert die Reproduzierbarkeit über Projekte hinweg. So können Unternehmen vertrauenswürdige Daten, Analysen und KI-Anwendungen schneller als je zuvor in die Produktion bringen.

An vorderster Front der digitalen Transformation und KI-Projekte stehen Datenpraktiker vor einem immer komplexeren Geflecht von Herausforderungen in den Bereichen Produktivität, Zusammenarbeit und Duplizierung. KI-Assistenten bewältigen diese Herausforderungen, indem sie die Benutzererfahrung für Datenverarbeitende verbessern und gleichzeitig IT-Führungskräften, die sichere KI-gestützte Tools suchen, ein sicheres Gefühl vermitteln. Durch die direkte Integration eines KI-gestützten Assistenten in Cloudera unterstützt Cloudera Copilot die Benutzer dabei, hochwertigen, konsistenten Code zu schreiben und sich effektiver und sicherer auf Innovationen zu konzentrieren.

Cloudera ist einer der ersten Anbieter von Daten- und Analyseplattformen, der einen KI-Assistenten speziell für Datenverarbeitende bereitstellt. Dieser bietet eine tiefe Integration in Daten-Workflows in einer sicheren, unternehmensgerechten Plattform, die Compliance und Governance priorisiert. Cloudera Copilot arbeitet innerhalb eines KI-Ökosystems und bietet eine robuste, KI-gesteuerte Codierungsunterstützung sowie On-Demand-Support. Damit stärkt Cloudera seine Position als vertrauenswürdiger Datenpartner und führender Anbieter sicherer, hybrider KI-Lösungen.

Insbesondere Cloudera Copilot:

Automatisiert die Codegenerierung, Datentransformation und Fehlerbehebung, sodass sich Datenexperten auf Aufgaben mit hoher Wirkung und Innovationen konzentrieren können.

Bietet konsistente Unterstützung bei der Programmierung und ermöglicht es Teams, über verschiedene Sprachen, Bibliotheken und Arbeitsabläufe hinweg effektiver zu arbeiten.

Enthält On-Demand-Anleitungen, optimale Lösungen und Einblicke für Benutzer, um hohe Programmierstandards einzuhalten, wodurch letztendlich Fehler reduziert und die Projektergebnisse verbessert werden.



„Datenverarbeitende sind das Herzblut eines Unternehmens, und wenn man ihnen KI-gestützte Tools an die Hand gibt, die speziell darauf ausgelegt sind, ihre Arbeitsleistung zu verbessern, bietet das Vorteile für das gesamte Unternehmen“, so Branchenanalyst Sanjeev Mohan. „KI-Assistenten wie Cloudera Copilot erweitern den Kreis der Mitarbeiter, die auf KI-Tools zugreifen können, sodass ein gesamtes Unternehmen die Vorteile der KI voll ausschöpfen kann. Dies führt zu mehr Sichtbarkeit, Effizienz und Produktivität.“

„Cloudera modernisiert unsere KI-Lösungen kontinuierlich, um unseren Kunden einen tieferen Zugang zu datengestützten Erkenntnissen in großem Maßstab zu ermöglichen“, so Dipto Chakravarty, Chief Product Officer bei Cloudera. „Heute bietet Cloudera einen der schnellsten Wege, um vertrauenswürdige KI-Initiativen zu realisieren, und Cloudera Copilot beschleunigt die Fähigkeit von Unternehmen weiter, durch umsetzbare Erkenntnisse einen geschäftlichen Nutzen aus ihren Daten zu ziehen.“

