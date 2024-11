Cloudera lanza nuevo asistente de IA para ayudar a sobrealimentar la eficacia de los profesionales de datos

Cloudera Copilot para Cloudera AI acelera la productividad, mejora la colaboración y apoya el aprendizaje continuo para mejorar los resultados del proyecto para científicos de datos, ingenieros y desarrolladores

SANTA CLARA, California y PARÍS, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, la única verdadera plataforma híbrida para datos, análisis e IA, anunció hoy en EVOLVE24 Paris, Cloudera Copilot for Cloudera AI, que presenta capacidades de asistente seguras e inteligentes que ayudan a sobrealimentar la productividad y agilizar los flujos de trabajo de datos. Creado para atender las necesidades de los científicos de datos, ingenieros y desarrolladores, Cloudera Copilot mejora la reproducibilidad en todos los proyectos, finalmente ayudando a las empresas a obtener datos confiables, análisis y aplicaciones de IA en producción más rápido que nunca.

A la vanguardia de la transformación digital y caminos de IA, los profesionales de datos enfrentan a una red cada vez más compleja de desafíos de productividad, colaboración y duplicación. Los asistentes de IA superan estos desafíos mejorando la experiencia del usuario para los profesionales de datos, mientras proporcionan a los líderes de TI herramientas seguras mejoradas por IA para su tranquilidad. Con la integración de un asistente alimentado por IA directamente en Cloudera, Cloudera Copilot ayuda a los usuarios a escribir códigos consistentes y de alta calidad y a centrarse en la innovación de forma más eficaz y segura.

Cloudera es uno de los primeros proveedores de plataformas de datos y análisis en ofrecer un asistente de IA específicamente diseñado para profesionales de datos, que ofrece integración profunda dentro de los flujos de trabajo de datos en una plataforma segura de nivel empresarial que prioriza el cumplimiento y la gobernanza. Cloudera Copilot opera dentro de un ecosistema de IA, brindando asistencia de codificación robusta e impulsada por IA, así como también ofrece soporte bajo demanda, fortaleciendo la posición de Cloudera como socio de datos confiable y líder en soluciones de IA híbridas y seguras.

Específicamente, Cloudera Copilot:

Automatiza la generación de código, transformación de datos y resolución de problemas, lo que permite que los profesionales de datos se centren en tareas de alto impacto e innovación.

Ofrece asistencia de codificación consistente, capacitando a los equipos para trabajar de manera más eficaz en diversos idiomas, bibliotecas y flujos de trabajo.

Incluye orientación a pedido, soluciones óptimas e información para que los usuarios mantengan altos estándares de codificación, finalmente, reduciendo los errores y mejorando los resultados del proyecto.



"Los profesionales de datos son la fuerza vital de una empresa y ofrecer herramientas impulsadas por IA diseñadas específicamente para mejorar su desempeño laboral ofrece beneficios a una empresa en general", dijo el analista del sector, Sanjeev Mohan. "Los asistentes de IA como Cloudera Copilot amplían el alcance de los empleados que pueden acceder a las herramientas de IA para que toda una organización pueda aprovechar al máximo los beneficios de la IA. Esto desata mayor visibilidad, eficacia y productividad".

"Cloudera está modernizando continuamente nuestras soluciones de IA para ofrecer a nuestros clientes acceso más profundo a información basada en datos a escala", dijo Dipto Chakravarty, director de productos de Cloudera. "Hoy en día, Cloudera proporciona una de las rutas más rápidas para lograr iniciativas de IA confiables, y Cloudera Copilot acelera aún más la capacidad de las empresas para generar valor de negocios de sus datos a través de información procesable".

