La Concejal del Distrito 6, Natali Fani-González será la Invitada Especial de esta Semana “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, November 14 - For Immediate Release: Thursday, November 14, 2024 La edición radial también destacará el Plan del Corredor del Bulevar University (UBS, por sus siglas en inglés) Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la concejal del Distrito 6, Natali Fani-González, quien se desempeña como presidenta del Comité de Desarrollo Económico (ECON) del Concejo; Luis Estrada, diseñador urbano y coordinador de planificación del Departamento de Planificación del Condado de Montgomery; Marcela Correa, directora de la Junta Directiva de Esperanza Education Fund; y Sean Mann, director de Desarrollo de la Junta Directiva de Esperanza Education Fund. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 15 de noviembre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. La edición radial iniciará con la invitada especial, la Concejal Fani-González quien discutirá las recientes elecciones generales, y el impacto que tendrán los cambios a nivel federal en el Condado de Montgomery. Por otra parte, la Concejal del Distrito 6, también compartirá detalles sobre sus esfuerzos para revitalizar y reurbanizar el área de Glenmont con la meta de satisfacer las necesidades de la comunidad. El segundo segmento destacará una actualización sobre el Plan del Corredor del Bulevar University (UBC, por sus siglas en inglés). Este plan tiene como objetivo abordar las necesidades de la comunidad relacionadas con la seguridad vial, la conectividad regional, la sostenibilidad ambiental, el crecimiento centrado en el corredor y el desarrollo económico. Explora oportunidades para nuevos desarrollos, ciclovías y tránsito rápido de autobuses (BRT, por sus siglas en inglés). El Sr. Estrada hablará sobre las recomendaciones preliminares de Montgomery Planning, el proceso y el cronograma del plan y los esfuerzos para involucrar y escuchar de la comunidad. El programa radial concluirá destacando la organización, The Esperanza Education Fund, cuya meta es cerrar la brecha entre estudiantes al brindar apoyo económico a jóvenes que no califican a otros tipos de asistencia. The Esperanza Education Fund apoya a los estudiantes inmigrantes para que logren sus sueños de obtener su educación superior, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 24-401

Release ID: 24-401
Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

