eGain presenterà le innovazioni e le migliori prassi nel campo della conoscenza dell'IA ai KM Days 2024 di Stoccarda

SUNNYVALE, California, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), la piattaforma di gestione della conoscenza dell'IA per i servizi, ha annunciato oggi di essere la Gold Sponsor della 20a "Giornata della Gestione della Conoscenza", ovvero i Knowledge Management Days, che si terrà dal 19 al 20 novembre 2024 a Stoccarda, in Germania.

Le aziende sono alla ricerca di una guida esperta per sfruttare l'IA in modo rapido e sicuro. nel tentativo di trasformare le proprie attività. Secondo Gartner, entro il 2025, il 100% dei progetti di assistenza virtuale per clienti e agenti basata sull'IA generativa che non sono integrati con i moderni sistemi di gestione della conoscenza non raggiungeranno gli obiettivi di customer experience e di riduzione dei costi operativi. eGain presenterà all'evento la sua pluripremiata soluzione AI Knowledge Hub per l'intero prodotto. Inoltre, fedele al motto dell'evento "Per i professionisti, dai professionisti", eGain discuterà anche le lezioni apprese e le migliori prassi per il successo delle aziende che intraprendono il loro viaggio nell'IA generativa e nella modernizzazione della conoscenza.

Maggiori informazioni

Sessioni in primo piano

Migliorare il servizio clienti attraverso la gestione della conoscenza e l'IA generativa

(Presentazione in tedesco) Data e ora: 19 novembre, ore 16:40 Relatore: Uwe Schiefelbein, Responsabile della gestione dei clienti strategici, eGain

(Presentazione in tedesco) L'arte del possibile: trasformare le operazioni con l'IA generativa basata sulla conoscenza

(Demo in inglese) Data e ora: 20 novembre, ore 15:10 Relatori Anthony Gray, Vicepresidente EMEA, eGain Vernon Lees, Consulente per le soluzioni, eGain

(Demo in inglese)

Punti salienti dello stand

Posizione: GATE22 – Hybrid Studio

Offerte esclusive Copia cartacea gratuita di Knowledge Management for Dummies di John Wiley, seconda edizione speciale, aggiornata con le migliori prassi sulll'IA generativa (versione tedesca) Innovation in 30 Days, progetto pilota di conoscenza dell'IA senza rischi



Informazioni su eGain

l'eGain AI Knowledge Hub aiuta le aziende a migliorare l'esperienza e a ridurre i costi fornendo risposte affidabili e fruibili. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.egain.com.

Contatto per i media

Press@egain.com

408-636-4514

eGain, il logo eGain e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan eGain sono marchi commerciali o marchi registrati di eGain Corp. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti citati in questo comunicato possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle rispettive società.

