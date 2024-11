eGain mostrará las innovaciones y las mejores prácticas en materia de conocimiento de IA en las KM Days de 2024 celebradas en Stuttgart

SUNNYVALE, California, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), la plataforma de conocimiento de la IA para la prestación de servicios de atención al cliente, ha anunciado hoy que es patrocinador de oro de la 20.ª edición de las Knowledge Management Days («Jornadas de Gestión del Conocimiento») que se celebrarán del 19 al 20 de noviembre en Stuttgart, Alemania.

En su búsqueda por transformar sus actividades, las empresas necesitan asesoramiento experto sobre cómo aprovechar la IA de forma rápida y segura. En 2025, el 100 % de los proyectos de asistentes virtuales de clientes y agentes virtuales con IA generativa que no dispongan de integración con los sistemas modernos de gestión del conocimiento no alcanzarán sus objetivos de experiencia del cliente y reducción de costes operativos, según Gartner. Durante el evento, eGain presentará su galardonada solución de producto integral AI Knowledge Hub. Por otra parte, y haciendo honor al lema del evento «Para profesionales, por profesionales», eGain también debatirá sobre los aprendizajes adquiridos y las mejores prácticas para alcanzar el éxito cuando las empresas se embarcan en su viaje hacia la inteligencia artificial generativa y la modernización del conocimiento.

Más información

Ponencias destacadas

Mejor servicio de atención al cliente a través de la gestión del conocimiento y la inteligencia artificial generativa

(Ponencia en alemán) Fecha y hora: 19 de noviembre a las 16:40 h Ponente: Uwe Schiefelbein, director estratégico de clientes, eGain

(Ponencia en alemán) El arte de lo posible: transforme sus actividades con la inteligencia artificial generativa basada en el conocimiento

(Ponencia en inglés) Fecha y hora: 20 de noviembre a las 15:10 h Ponentes Anthony Gray, vicepresidente de la región EMEA, eGain Vernon Lees, consultor de soluciones, eGain

(Ponencia en inglés)

Datos relevantes sobre el estand

Emplazamiento: GATE22 (estudio híbrido)

Ofertas exclusivas Copia impresa gratuita de Knowledge Management for Dummies («Gestión de conocimiento para Dummies») de John Wiley, 2.ª edición especial, actualizada con las mejores prácticas de inteligencia artificial generativa (versión en alemán) Innovation in 30 Days, piloto de conocimiento de inteligencia artificial sin riesgos



Acerca de eGain

El eGain AI Knowledge Hub ayuda a mejorar la experiencia del cliente y a reducir los costes ofreciendo respuestas fiables en la prestación del servicio de atención al cliente. Para obtener más información, acceda a www.egain.com.

Contacto de prensa:

Press@egain.com

408-636-4514

eGain, el logotipo eGain, y el resto de los nombres de producto y eslóganes de eGain son marcas comerciales y marcas registradas de eGain Corp. en Estados Unidos y/u otros países. El resto de los nombres de empresa y productos mencionados en este comunicado pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

