eGain präsentiert KI-Wissensinnovationen und bewährte Verfahren auf den Stuttgarter KM Days 2024

SUNNYVALE, Kalifornien, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), die KI-Wissensmanagement-Plattform für den Kundenservice, hat heute angekündigt, dass sie Goldsponsor der 20. Knowledge Management Days-Konferenz ist, die vom 19. bis 20. November 2024 in Stuttgart stattfindet.

Unternehmen suchen nach fachkundiger Anleitung, wie sie KI schnell und sicher nutzen können, um ihre Betriebsabläufe zu transformieren. Laut Gartner werden bis 2025 100 % der generativen KI-Projekte für virtuelle Kunden- und Agentenassistenten, die nicht in moderne Wissensmanagementsysteme integriert sind, ihre Ziele in Bezug auf das Kundenerlebnis und die Senkung der Betriebskosten nicht erreichen. eGain wird auf dem Event seine preisgekrönte AI Knowledge Hub als Komplettlösung vorstellen. Darüber hinaus wird eGain getreu dem Motto des Events „Von Praktikern, für Praktiker“ auch über gewonnene Erkenntnisse und bewährte Verfahren für den Erfolg von Unternehmen sprechen, die sich auf den Weg zur GenAI und Wissensmodernisierung machen.

Empfohlene Sessions

Besserer Kundenservice dank Wissensmanagement und GenAI

(Präsentation auf Deutsch) Datum und Uhrzeit: 19. November, 16:40 Uhr Referent: Uwe Schiefelbein, Strategic Client Director, eGain

(Präsentation auf Deutsch) Art of the Possible: Transform Your Operations with Knowledge-Backed Gen AI (Die Kunst des Möglichen: Transformieren Sie Ihre Betriebsabläufe mit wissensbasierter GenAI)

(Demo auf Englisch) Datum und Uhrzeit: 20. November, 15:10 Uhr Referenten Anthony Gray, VP EMEA, eGain Vernon Lees, Solutions Consultant, eGain

(Demo auf Englisch)

Höhepunkte des Messestandes

Standort: GATE22 – Hybrid Studio

Exklusive Angebote Kostenloses Druckexemplar von Knowledge Management for Dummies von John Wiley, 2. Sonderausgabe, aktualisiert mit bewährten GenAI-Verfahren (deutsche Version) Innovation in 30 Days, risikofreier KI-Wissenspilot



Über eGain

Der eGain AI Knowledge Hub hilft Unternehmen, die Kundenerfahrung zu verbessern und Kosten zu senken, indem er zuverlässige, leicht verständliche Antworten liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.egain.com.

