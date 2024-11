Sofisticação em Cada Passo: A Importância dos Pisos Nobres na Arquitetura de Luxo

Leila Dionizio, arquiteta de alto padrão, dá dicas sobre os melhores materiais para o piso de seu projeto de luxo

A integração harmoniosa entre estética e praticidade é fundamental na criação de residências sofisticadas” — Leila Dionizios

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, November 17, 2024 / EINPresswire.com / -- A arquitetura de luxo é conhecida por sua elegância e requinte, e um dos elementos essenciais para alcançar esse padrão é a escolha dos pisos nobres . Pensando nisso, a renomada arquiteta Leila Dionizio compartilha suas dicas sobre os melhores materiais para o piso em projetos de alto padrão Segundo Leila, os pisos nobres vão muito além da estética, eles também proporcionam qualidade e durabilidade. "Ao escolher um piso nobre, é importante considerar não apenas a beleza, mas também a resistência e a facilidade de manutenção. Esses materiais são investimentos que valorizam o imóvel e garantem uma experiência de luxo aos moradores", afirma a arquiteta.Entre os pisos nobres mais utilizados na arquitetura de luxo, destacam-se o mármore, o granito e a madeira maciça. Além de sua beleza natural, esses materiais também são conhecidos por sua durabilidade e resistência a riscos e manchas. "O mármore, por exemplo, é uma escolha clássica e atemporal, que traz sofisticação e requinte para qualquer ambiente. Já a madeira maciça, além de sua beleza, também proporciona conforto térmico e acústico", explica Leila.A diversidade de materiais disponíveis para pisos nobres inclui mármore, granito, porcelanato e madeiras nobres, cada um com suas especificidades:Mármore: Renomado por sua beleza, o mármore é um favorito na arquitetura de luxo. Sua variedade de cores e veios naturais proporciona um toque de elegância, mas requer cuidados específicos de manutenção.Granito: Conhecido por sua resistência, o granito é ideal para áreas de alto tráfego, como cozinhas e halls. Embora menos luxuoso que o mármore, ele oferece durabilidade superior, tornando-o uma escolha prática.Porcelanato: Este material se destaca por sua alta resistência à abrasão e baixa absorção de água, tornando-o perfeito para ambientes internos e externos. Com acabamentos que imitam pedras naturais, o porcelanato é uma solução estética e prática.Madeiras Nobres: Oferecem um toque acolhedor e sofisticado. Tipos como o nogal e sucupira são preferidos por sua beleza natural e excelente isolamento térmico.Os pisos nobres não apenas elevam a estética de um ambiente, mas também oferecem funcionalidades que melhoram a qualidade dos espaços residenciais. Eles garantem durabilidade, facilidade na limpeza e uma atmosfera de requinte. “A integração harmoniosa entre estética e praticidade é fundamental na criação de residências sofisticadas”, afirma Leila.Cada espaço da casa exige uma seleção adequada de pisos para maximizar funcionalidade e beleza. Para salas elegantes, o mármore e as madeiras nobres são excelentes opções. Nas cozinhas, a resistência do granito e do porcelanato é primordial. Já nos banheiros, pisos antiderrapantes são essenciais para a segurança.Para finalizar, a arquiteta ressalta a importância de escolher um piso nobre de qualidade e realizar a instalação correta. "É fundamental contar com profissionais especializados para garantir um resultado impecável. Além disso, é importante seguir as orientações de manutenção para preservar a beleza e a durabilidade do piso", conclui Leila.Com sua metodologia inovadora e sua especialização à frente de um escritório de arquitetura de luxo na Barra da Tijuca Leila Dionizios tem se destacado cada vez mais no mercado, realizando diversos projetos de design de interiores e conquistando clientes e admiradores em todo o país.

