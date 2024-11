ハット8 (Hut 8)、2024年第3四半期の決算を発表

戦略的イニシアチブの推進により、AIコンピューティングとビットコインマイニングの収益成長、バランスシートの強化、競争力の強化を図る

業績発表のハイライト

売上高は4,370万米ドル (約67億9,063万円)、純利益は990万米ドル (約15億3,839万円)、調整後EBITDAは560万米ドル (約8億7,062万円)

1MWhあたりのエネルギーコストは28.83米ドル (約4,481円) で、前年同期の42.73米ドル (約6,641円) から33%減少した

234のビットコインをマイニングし、マイニングコスト31,482米ドル (約489万円) に対し、マイニングした1ビットコインあたりの加重平均収入は61,025米ドル (約948万円) であった

2024年9月30日現在、9,106ビットコインを備蓄として保有し、時価は5億7,650万米ドル (約896億8,264万円)、現金総額は7,290万米ドル (約113億4,030万円) となっている。

マイアミ発, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大規模エネルギーインフラストラクチャの大手垂直統合オペレーターであり、北米最大のビットコイン・マイナーの1つであるハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.) (NASDAQ | TSX: HUT) (以下「ハット8」または「同社」) は本日、2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間の業績を発表した。

ハット8のCEOであるアッシャー・ジェヌート (Asher Genoot) は次のように述べている。「今期は、トップラインの成長を促進し、AIとビットコインマイニングの両分野で競争力を強化するための戦略的イニシアチブをいくつか実行しました。」 「ビットメイン (BITMAIN) との約15EH/sのコロケーションパートナーシップ、サービス型GPU (GPU-as-a-Service) の垂直立ち上げ、アンカレッジ・デジタル (Anchorage Digital) ローンのエクイティ化による多額の支払利息の削減などの主要な取り組みにより、3年間で9桁の新たな年換算収益を生み出し、支払利息を1,700万米ドル (約26億4,474万円) 以上削減できると見込んでいます。」

「2024年10月31日現在、当社の開発パイプラインは5ギガワットを超え、1.5ギガワット以上が独占状態にあります。 このパイプラインのうち、3つのプロジェクトは大規模AIデータセンタープロジェクトとして特に有望です。 これらを合計すると430メガワットを超える容量が実現され、2025年末までに電力供給が可能になる見込みです。 当社では、これらのプロジェクトについて、様々なカスタマープロファイルに対応する多様な商業構造を積極的に模索しています。」

「当社の長期的なビジョンは、今日の需要を満たすだけでなく、明日の技術と飛躍的な進歩のために設計されたデジタルインフラストラクチャ・プラットフォームを構築することです。 当社の205MWのベガ施設でU3S21EXPHを開発・始動するためのビットメインとのパートナーシップは、技術革新と商業革新に対する当社の二重の焦点を例証するものです。 当初から高密度ラック、Uフォルムファクター・チップ、ダイレクトチップ液体冷却機能を搭載する設計になっており、ティアIとティアIIIのデータセンターアーキテクチャを橋渡しすることで、設計、調達、建設において長期的な相乗効果が期待できると考えています。」

「最後に、先週発表したASICフリートの初回アップグレードにより、2025年第1四半期には、フリートの平均効率が37%改善して19.9J/THとなり、セルフマイニングのハッシュレートが66%増加し、約9.3EH/sになると見込んでいます。 ベガでホステッドマシンを約15EH/s追加購入するオプションと組み合わせることで、早ければ2025年第2四半期には、セルフマイニング能力が約24EH/s、平均マイニング効率が15.7J/THに達する道筋が見えてきました。」

最近の動向と第3四半期のハイライト

ビットメインとのパートナーシップ : 同社は、ビットメインとのパートナーシップを結び、コロケーション契約に基づき、次世代ASICマイナーのU3S21EXPHを約15EH/s開発・ホスティングすることを発表した。また、コロケーション契約には、2025年末までにセルフマイニングのハッシュレートを最大約15EH/s追加する購入オプションが含まれている。 U3S21EXPHは、ビットメインが量産する初のASICマイナーで、Uフォルムファクター内のダイレクトチップ液体冷却機能を特徴とし、13 J/THの効率で最大860TH/sを達成できる。 U3S21EXPHは、2025年第2四半期にベガに配備され、フル稼働ベースで年間約1億3,500万米ドル (約210億865万円) のコロケーション収益を生み出す見込みである。

Key Performance Indicators

Three Months Ended September 30, 2024 2023 Cost to mine a Bitcoin (excluding hosted facilities)(1) $ 31,482 $ 15,020 Cost to mine a Bitcoin(2) $ 31,482 $ 17,274 Weighted average revenue per Bitcoin mined(3) $ 61,025 $ 28,033 Bitcoin mined(4) 234 675 Energy cost per MWh $ 28.83 $ 42.73 Hosting cost per MWh $ — $ 60.33 Energy capacity under management (mining)(5) 967 MW 730 MW Total energy capacity under management(6) 1,322 MW 730 MW



(1) Cost to mine a Bitcoin (excluding hosted facilities) is equivalent to the all-in electricity cost, net of credits from participation in ancillary demand response programs, to mine a Bitcoin at owned or leased sites and includes our net share of the King Mountain JV.

(2) Cost to mine a Bitcoin is calculated as the sum of total all-in electricity expense, net of credits from participation in ancillary demand response programs, and hosting expense divided by Bitcoin mined during the respective periods and includes our net share of the King Mountain JV.

(3) Weighted average revenue per Bitcoin mined is calculated as the sum of total self-mining revenue divided by Bitcoin mined during the respective periods and includes our net share of the King Mountain JV; it excludes our discontinued operations at Drumheller, Alberta.

(4) Bitcoin mined includes our net share of the King Mountain JV and excludes our discontinued operations at Drumheller, Alberta. Bitcoin mined excluding our net share of the King Mountain JV was 190 and 553 for the three months ended September 30, 2024 and 2023, respectively, and 993 and 1,447 for the nine months ended September 30, 2024 and 2023, respectively.

(5) Energy capacity under management (mining) includes 180 MW of self-mining sites comprised of Alpha, Medicine Hat, and Salt Creek, 205 MW of hosting capacity at Vega, and 280 MW of capacity under management at our King Mountain JV. The remaining 302 MW is from our Managed Services agreement with Ionic.

(6) Total energy capacity under management includes the 967 MW of energy capacity under management (mining) above, 310 MW of capacity from our four natural gas power generation facilities, 3 MW of capacity from our five cloud and colocation data centers, and 42 MW of capacity at a non-operational site in Canada.

2024年第3四半期の業績の抜粋

USビットコイン・コーポレーションとして事業を行うUSデータ・マイニング・グループ (U.S. Data Mining Group, Inc.) (「USBTC」) とハット8マイニング・コーポレーション (Hut 8 Mining Corp.) は、2023年11月30日に全株式の対等合併 (「企業結合」) を完了した。 USBTCは同取引における会計上の買収者とみなされ、その結果、2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間の同社の損益計算書の過去の数値は、USBTC単独の業績を反映している。 2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間の業績は、合併後の会社の業績を反映している。 貸借対照表については、2024年第3四半期の期末残高と2023年度末の残高を比較しており、いずれも合併後の会社の業績を反映している。 すべての財務結果報告は米ドルで行われる。

2024年9月30日に終了した3ヵ月間の収益は、前年同期の2,170万米ドル (約33億8,171万円) に対し4,370万米ドル (約68億1,261万円) であり、その内訳は、デジタルアセットマイニングの収益1,160万米ドル (約18億810万円)、マネージド・サービス収益2,080万米ドル (約32億4,254万円)、ハイパフォーマンスコンピューティング-コロケーションおよびクラウドの収益340万米ドル (約5億3,003万円)、その他の収益790万米ドル (約12億3,159万円)であった。 その他は、主にオンタリオ州にある同社の天然ガス発電所からの電力収入、ホスティングサービス料、サービス型GPU収入、機器修理および機器販売 (存在する場合) である。

2024年9月30日に終了した3ヵ月間の減価償却費および償却費を除く売上原価は、前年同期の1,350万米ドル (約21億314万円) に対して1,760万米ドル (約27億4,195万円) となり、その内訳は、デジタルアセットマイニングの売上原価730万米ドル (約11億3,728万円)、マネージド・サービスの売上原価280万米ドル (約4億3,622万円)、ハイパフォーマンスコンピューティング -コロケーションおよびクラウドの売上原価260万米ドル (約4億512万円)、その他の売上原価490万米ドル (約7億6,351万円) であった。

2024年9月30日に終了した3ヵ月間の減価償却費は、前年同期の450万米ドル (約7億106万円) に対して1,050万米ドル (約16億3,529万円) であった。 この増加は主に、企業結合により取得した有形固定資産の減価償却費および償却費、ならびにオンタリオ州における天然ガス発電設備の購入によるものである。

2024年9月30日に終了した3ヵ月間の一般管理費は1,620万米ドル (約25億2,339万円) (前年同期は420万米ドル (約6億5,411万円)) であった。 この増加は、株式報酬の470万米ドル (約7億3,264万円) の増加、企業結合の一環および同社の成長を支えるための増員による給与および福利厚生費の460万米ドル (約7億1,697万円)の増加、保険費用の70万米ドル (約1億909万円)の増加、専門家報酬の70万米ドル (約1億909万円) の増加、その他の一般管理費の70万米ドル (約1億909万円) の増加、ならびに売上税費用の60万米ドル (約9,352万円) の増加によるものである。

2024年9月30日に終了した3ヵ月間の純利益は90万米ドル (約1億4,026万円) であった(前年同期は4.4百万米ドル (約6億8,574万円) の純損失)。 同社は、2024年第3四半期にアンカレッジローンの同社普通株式への転換に関連して、600万米ドル (約9億3,380万円)の債務消滅益を認識した。

2024年9月30日に終了した3ヵ月間の調整後EBITDAは560万米ドル (約8億7,062万円)(前年同期は1,140万米ドル (約17億7,383万円)) であった。 調整後EBITDAと最も比較可能なGAAP指標である純利益 (損失) との調整、および同指標の説明は、本プレスリリースに含まれる以下の表を参照されたい。

2024年9月末日現在、同社が備蓄として保有するビットコインは9,106ビットコインで、これは時価約5億7,650万米ドル (約896億8,264万円) に相当し、同社の現金総額は7,290万米ドル (約113億4,030万円) であった。

カンファレンスコール

2024年第3四半期のハット8のウェブキャストは、 本日午前8時30分 (米国東部時間) に開始される。

ライブウェブキャストに参加するには、こちらのリンクからアクセスされたい。

補足資料と今後のコミュニケーション

同社は、決算報告に付随する資料、特定の補足財務情報およびその他のデータをウェブサイト上で公開している。 投資家向けプレゼンテーションや今後の投資家向け会議の開催時期など、同社に関する重要なニュースや情報については、同社ウェブサイトの投資家向け情報セクション (https://hut8.com/investors) を参照のこと。 同社はこのウェブサイトを投資家に重要な情報を開示するための主要なチャネルとして使用しており、その中には非公開だった重要な情報が含まれている場合がある。

次のカンファレンスおよびイベント:

11月13~14日:マイアミ、カントー・クリプト (Cantor Crypto)、デジタル資産・AIインフラ会議 (Digital Assets & AI Infrastructure Conference)

11月19日:ニューヨーク、第15回年次クレイグ・ハラム・アルファ・セレクト・カンファレンス (Annual Craig-Hallum Alpha Select Conference)

11月19~20日:ニューヨークシティ、ロス第13回テクノロジー・カンファレンス (Roth 13th Annual Technology Conference)

12月4日:ニューヨークシティ、モルガン・スタンレー・エネルギー& クリーンテック・シンポジウム (Morgan Stanley Energy & Clean Tech Symposium)

12月12日:バーチャル、ノースランド成長会議 (Northland Growth Conference)





ハット8について

ハット8コーポレーションは、北米全土でセルフマイニング、ホスティング、マネージド・サービス、従来のデータセンター運営を行うエネルギー・インフラストラクチャ・オペレーター兼ビットコイン・マイナーである。 フロリダ州マイアミに本社を置くハット8コーポレーションのポートフォリオは、アルバータ州、ニューヨーク州、テキサス州の10のビットコインマイニング、ホスティング、マネージド・サービス施設の他、ブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州の5つの高性能コンピューティングデータセンター、オンタリオ州の4つの発電施設、アルバータ州の1つの非稼働施設の20の施設から構成される。 詳細についてはwww.hut8.comにアクセスし、X (旧ツイッター) で@Hut8Corpをフォローされたい。

将来の見通しに関する情報についての注意事項

本プレスリリースには、カナダ証券法および米国証券法の定義における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」 (以下、総称して「将来の見通しに関する情報」) が含まれる。 本プレスリリースに含まれる情報で、ハット8が将来発生する、または発生する可能性があると予想または予測する活動、事象、または展開に関する記述のうち、過去の事実に関する記述を除くすべての情報は、同社の取り組みがトップラインの成長を促進し、同社の競争上の地位を強化することに与える影響に関する記述を含む、 年換算で9桁の収益を上げ、3年間で1,700万米ドル (約26億4,474万円) を超える支払利息削減を達成すること、AIコンピューティングを大規模にサポートできる資産の転換と商業化に向けた同社の取り組み、同社が潜在的なパートナーと模索している潜在的な構造、今日の需要と明日の技術やブレークスルーを満たすデジタルインフラストラクチャプラットフォームを構築するという同社のビジョン、長期的な相乗効果を引き出すためにベガ施設で従来のデータセンター・アーキテクチャとモジュラー設計の柔軟性とコスト効率を融合させること、フリートアップグレードとホスティングマシン購入オプションの結果としてフリート平均効率の改善とセルフマイニングのハッシュレートが向上すること、ベガにおける通電の予想時期、ベガにおけるU3S21EXPHマイナーの配備の予想時期および収益創出を含む情報、ならびに同社の将来の事業戦略、競争力、事業および業務の拡大・成長、その他一般的な事項については、将来の見通しに関する情報である。 将来の見通しに関する情報は、多くの場合、「可能性がある」、「だろう」、「あり得る」、「はずである」、「予定である」、「つもりである」、「計画する」、「予想する」、「できる」、「考える」、「推定する」、「予想する」、「予測する」、「できる」、「かもしれない」、「見込みがある」、「予測する」、「~するように設計されている」、「可能性が高い」または同様の表現で示される。

将来の見通しに関する情報を含む記述は過去の事実ではなく、その記述がなされた時点における特定の重要な要因および仮定に基づく、将来の出来事に関する経営陣の期待、見積り、予測を表している。 本プレスリリースの日付現在、ハット8によって合理的であると考えられているが、このような記述は、既知および未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の要因の影響を受け、実際の結果、活動レベル、業績または成果が、このような将来の見通しに関する情報によって明示または黙示されるものと大きく異なる可能性がある。これには、セキュリティおよびサイバーセキュリティの脅威およびハッキング、悪意のある攻撃者またはボットネットがビットコインネットワーク上の処理能力を掌握すること、ビットコインネットワークのさらなる発展と受容、ビットコインのマイニング難易度の変更、秘密鍵の紛失または破壊、ブロックチェーンに取引を記録するための手数料の増加、誤った取引、限られた数の主要従業員への依存、サードパーティのマイニングプールサービスプロバイダーへの依存、規制の変更、分類および税制の変更、モメンタムプライシングリスク、デジタル資産取引所に関する詐欺および失敗、銀行サービスおよび融資の取得の困難性、保険、許可およびライセンスの取得の困難性、インターネットおよび電力の途絶、地政学的事象、暗号およびアルゴリズムプロトコルの開発における不確実性、デジタル資産の受容または普及に関する不確実性、技術革新の予見の失敗、気候変動、為替リスク、融資リスクおよび潜在的損失の回復、訴訟リスク、事業統合リスク、市場需要の変化、ネットワークとインフラの変化、システムの中断、リース契約の変更、電力購入契約の意図した利益の達成の失敗、同社のマイニング場へのエネルギーの供給中断または供給停止の可能性、およびデジタル資産、データセンター事業に関連するその他のリスクなどが含まれるが、これらに限定されるものではない。 同社に影響を与える可能性のある要因の完全なリストについては、同社のEDGARプロフィールwww.sec.govの2023年7月1日から2023年12月31日までの移行期間に関するフォーム10-Kの同社移行報告書の「リスク要因」セクションを参照されたい。ハット8のその後の四半期報告書およびその他の継続的開示文書は、同社のSEDAR+プロフィールwww.sedarplus.caおよびEDGARプロフィールwww.sec.govから入手可能。

調整後EBITDA

ハット8は、GAAPに従って決定された業績に加えて、調整後EBITDAに基づいて事業を評価し、業績を測定し、戦略的意思決定を行っている。 調整後EBITDAは非GAAP財務指標である。 同社は、調整後EBITDAを、支払利息、所得税、減価償却費および償却費控除前の純利益 (損失) から、債務消滅益 (該当する場合)、デリバティブ利益 (損失)、非連結合弁事業の持分法による投資損益に組み込まれた減価償却費および償却費、為替差益、有形固定資産売却益 (該当する場合)、非経常的取引、非支配持分に帰属する純利益、および表示された期間の株式報酬費用を控除してさらに調整したものと定義している。 これらの各調整と、同社の取締役会および経営陣がそれらが補足分析に適していると考える理由を評価されたい。

同社の取締役会と経営陣は、移行期間における財務結果の比較可能性に影響を与える資本構成 (支払利息や受取利息のレベルの変動など)、資産ベース (減価償却費や償却費など)、その他の項目 (上記の非経常取引など) の影響を除去することにより、移行期間中一貫したベースで業績を比較し、調整後EBITDAを使用して財務実績を評価している。

純利益 (損失) は、調整後EBITDAに最も直接的に匹敵するGAAP指標である。 調整後EBITDAを評価する際には、将来的に当社が当該表示における調整の一部と同額または類似の費用を負担する可能性があることに留意する必要がある。 同社の調整後EBITDAの表示は、将来の業績が異常または非経常的な項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではない。 同社が将来的に調整後EBITDAの表示を変更しないという保証はなく、そのような変更が重要となる可能性がある。 調整後EBITDAには分析ツールとして重要な制限があるため、調整後EBITDAを単独で検討したり、GAAPに基づいて報告される結果の分析の代替として検討したりすべきではない。 調整後EBITDAは、同業他社によって異なる定義がされている可能性があるため、この非GAAP財務指標の当社の定義は、他の企業の同様の名称の指標と比較できない可能性があり、その結果、その有用性が低下する。

Hut 8 Corp. and Subsidiaries

Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss)

(Unaudited, in USD thousands, except share and per share data) Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, September 30, September 30, 2024 2023 2024 2023 Revenue: Digital Asset Mining $ 11,611 $ 15,565 $ 55,880 $ 39,069 Managed Services 20,820 4,777 39,072 14,976 High Performance Computing – Colocation and Cloud 3,421 — 10,112 — Other 7,883 1,361 25,627 3,835 Total revenue 43,735 21,703 130,691 57,880 Cost of revenue (exclusive of depreciation and amortization shown below): Cost of revenue - Digital Asset Mining 7,257 10,875 31,346 27,427 Cost of revenue - Managed Services 2,812 1,422 8,693 5,319 Cost of revenue - High Performance Computing – Colocation and Cloud 2,610 — 7,699 — Cost of revenue - Other 4,880 1,229 18,604 1,274 Total cost of revenue 17,559 13,526 66,342 34,020 Operating expenses (income): Depreciation and amortization 10,462 4,486 33,465 11,454 General and administrative expenses 16,175 4,171 54,073 15,757 Losses (gains) on digital assets 1,552 185 (201,180 ) 185 (Gain) loss on sale of property and equipment (444 ) — (634 ) 445 Realized gain on sale of digital assets — — — (2,376 ) Impairment of digital assets — — — 1,431 Legal settlement — — — (1,531 ) Total operating expenses (income) 27,745 8,842 (114,276 ) 25,365 Operating (loss) income (1,569 ) (665 ) 178,625 (1,505 ) Other income (expense): Foreign exchange gain (loss) 703 — (976 ) — Interest expense (7,938 ) (5,723 ) (20,231 ) (18,955 ) Gain on debt extinguishment 5,966 — 5,966 23,683 Gain on derivatives 2,704 — 19,923 — Equity in earnings of unconsolidated joint venture 1,495 2,075 8,457 8,717 Total other income (expense) 2,930 (3,648 ) 13,139 13,445 Income (loss) from continuing operations before taxes 1,361 (4,313 ) 191,764 11,940 Income tax provision (453 ) (61 ) (2,975 ) (672 ) Net income (loss) from continuing operations $ 908 $ (4,374 ) $ 188,789 $ 11,268 Loss from discontinued operations (net of income taxes of $nil, $nil, $nil, $nil, respectively) — — (9,364 ) — Net income (loss) 908 (4,374 ) 179,425 11,268 Less: Net (income) loss attributable to non-controlling interests (261 ) — 232 — Net income (loss) attributable to Hut 8 Corp. $ 647 $ (4,374 ) $ 179,657 $ 11,268 Net income (loss) per share of common stock: Basic from continuing operations attributable to Hut 8 Corp. $ 0.01 $ (0.10 ) $ 2.10 $ 0.26 Diluted from continuing operations attributable to Hut 8 Corp. $ 0.01 $ (0.10 ) $ 1.95 $ 0.25 Weighted average number of shares of common stock outstanding: Basic 91,182,107 43,197,355 90,178,607 42,954,301 Diluted 96,407,378 43,197,355 97,984,059 44,203,215 Net income (loss) $ 908 $ (4,374 ) $ 179,425 $ 11,268 Other comprehensive income (loss): Foreign currency translation adjustments 8,057 — (10,379 ) — Total comprehensive income (loss) 8,965 (4,374 ) 169,046 11,268 Less: Comprehensive (income) loss attributable to non-controlling interest (395 ) — 162 — Comprehensive income (loss) attributable to Hut 8 Corp. $ 8,570 $ (4,374 ) $ 169,208 $ 11,268

Adjusted EBITDA Reconciliation

Three Months Ended September 30, September 30, Increase (in USD thousands) 2024 2023 (Decrease) Net Income (loss) $ 908 $ (4,374 ) $ 5,282 Interest expense 7,938 5,723 2,215 Income tax provision 453 61 392 Depreciation and amortization 10,462 4,486 5,976 Gain on debt extinguishment (5,966 ) — (5,966 ) Gain on derivatives (2,704 ) — (2,704 ) Share of unconsolidated joint venture depreciation and amortization (1) 5,486 5,250 236 Foreign exchange gain (703 ) — (703 ) Gain on sale of property and equipment (444 ) — (444 ) Non-recurring transactions (2) (14,530 ) — (14,530 ) Net income attributable to non-controlling interests (261 ) — (261 ) Stock-based compensation expense 4,957 303 4,654 Adjusted EBITDA $ 5,596 $ 11,449 $ (5,853 )



(1) Net of the accretion of fair value differences of depreciable and amortizable assets included in equity in earnings of unconsolidated joint venture in the Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss) in accordance with ASC 323. See Note 9. Investments in unconsolidated joint venture of our Unaudited Condensed Consolidated Financial Statements for further detail.

(2) Non-recurring transactions for the three months ended September 30, 2024 primarily represent a $13.5 million contract termination fee received from MARA Holdings and a release of relocation fees that were over-accrued in the prior period. Non-recurring transactions for the three months ended September 30, 2023 were nil.

問い合わせ先

