Singing Machine et Stingray annoncent un nouveau partenariat de micro de karaoké avec BYD

Ce partenariat vise l’offre d’un micro de karaoké aux nombreuses fonctionnalités et une mise à jour majeure de l’appli Stingray Karaoke à bord des véhicules BYD à l’échelle mondiale

FORT LAUDERDALE, Fla., 14 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Algorhythm Holdings, Inc. (Nasdaq: RIME) annonce que sa filiale The Singing Machine Company, Inc. (« Singing Machine »), un important fournisseur mondial de produits de karaoké destinés au grand public, a conclu un partenariat stratégique avec BYD (BYDDY, BYDDF), le plus important fabricant de véhicules à énergie alternative au monde, et Stingray (TSX : RAY.A, RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie.

Singing Machine, l’une des plus importantes sociétés de produits de karaoké grand public au monde, lancera à l’échelle mondiale un micro de karaoké destiné à une utilisation en voiture, entièrement intégré à l’appli Stingray Karaoke et au système d’infodivertissement des véhicules BYD. Fruit d’un partenariat unique, ce nouveau micro présentera des fonctionnalités de pointe et une technologie exclusive permettant des améliorations vocales évoluées, telles que les effets vocaux et la détection de la tonalité en temps réel pour l’évaluation de la performance.

Le nouveau micro de Singing Machine, développé en partenariat avec BYD Automotive Product Strategy et le New Technology Research Institute, sera produit par BYD Electronics et sera lancé lors d’événements pendant la période des Fêtes au Brésil et en Europe. Il sera offert à bord d’une gamme croissante de véhicules BYD à l’échelle mondiale dès le début de 2025. Les consommateurs sont invités à consulter leur concessionnaire local pour en savoir plus.

À titre de plus important fabricant de véhicules à énergie alternative au monde ayant déjà produit plus de neuf millions de voitures, BYD est fermement engagé envers l’innovation et cherche activement à proposer des technologies excitantes à ses clients. Ce partenariat vient renforcer son entente existante avec Stingray, conclue en 2023, qui visait à inclure l’appli Stingray Karaoke à des millions de véhicules BYD à l’échelle mondiale. Les nouveautés révolutionnaires introduites dans le cadre de ce nouveau partenariat comprennent un mode de jeu et d’évaluation de la performance accessible pour une gamme croissante des chansons les plus populaires de l’appli, de la pop au rock, en passant par les titres de Disney et les classiques des Fêtes. Les futures versions comprendront également la correction vocale en temps réel, une fonctionnalité unique qui ajuste automatiquement la voix du chanteur ou de la chanteuse pour s’assurer qu’elle respecte la mélodie principale.

« Nous sommes enchantés de travailler avec Stingray, l’un de nos partenaires stratégiques, pour faire découvrir les dernières technologies de karaoké aux clients de BYD du monde entier », a déclaré Gary Atkinson, chef de la direction de Singing Machine. « BYD est le partenaire idéal pour ce lancement révolutionnaire. Nous sommes emballés de partager la joie du karaoké avec un tout nouveau public international. »

« BYD est fier de révolutionner le divertissement à bord en intégrant le micro de Singing Machine et le service de karaoké de Stingray dans ses véhicules », a ajouté Stella Li, vice-présidente directrice de BYD et cheffe de la direction de BYD Amériques. « Nous aspirons à transformer chaque trajet en une expérience mémorable et interactive pour nos clients du monde entier. Notre engagement envers l’innovation nous permet de nous assurer qu’à bord d’un véhicule BYD, atteindre sa destination est aussi important que profiter de chaque instant du trajet. »

Le système d’infodivertissement de BYD proposera une interface utilisateur intuitive déclinée en des douzaines de langues. Les propriétaires de véhicules BYD peuvent parcourir le vaste catalogue de titres internationaux de Stingray par titre, par artiste, par paroles ou par style musical. BYD et Stingray ont travaillé en collaboration pour faire de la sécurité de tous les passagers leur priorité. Ainsi, les paroles déroulantes sont désactivées sur la console centrale, visible au conducteur, lorsque le véhicule roule. Les deux équipes ont également développé une application innovante destinée aux passagers, qui permet à ces derniers d’utiliser leur appareil mobile pour lire les paroles, contrôler la sélection musicale, avancer ou sauter une chanson et plus encore pendant la diffusion de la piste audio par le système sonore du véhicule.

« Nous sommes enchantés de collaborer avec Singing Machine et BYD pour proposer une expérience de karaoké de pointe à bord des véhicules BYD », a ajouté Jim Riley, président de la division américaine de Stingray. « Notre nouveau mode de jeu et d’évaluation de la performance, combiné à la détection de la tonalité de la mélodie principale, transforme le karaoké à bord des véhicules en une activité dynamique et interactive, qui définit une nouvelle norme en matière de divertissement sur la route. »









Caractéristique du produit de karaoké :

Microphone sans fil de qualité professionnelle intégré au système d’infodivertissement de BYD.

Appli de karaoké automobile de Stingray, regroupant plus de 100 000 titres sous licence des artistes du moment et des légendes d’hier, dans tous les styles les plus populaires : pop, rock, country, R&B, hip-hop, rap, K-pop, Disney et plus encore.

Mode jeu et évaluation de la performance pour une vaste sélection de titres, dont les chansons les plus populaires de styles variés, pour une expérience dynamique et engageante.

Accent mis sur la sécurité – Lorsque le véhicule est à l’arrêt, le conducteur ou le passager avant peuvent faire défiler les paroles de leurs chansons préférées sur l’écran de la console centrale. Une fois le véhicule en mouvement, les paroles défilantes s’affichent sur tout appareil mobile connecté par l’intermédiaire de l’appli PassengerMC, accessible en balayant le code QR sur l’écran du système d’infodivertissement.

À propos de Singing Machine

Singing Machine est le chef de file mondial des produits de karaoké grand public. Depuis plus de quarante ans, l’entreprise de Fort Lauderdale, en Floride, conçoit et distribue le plus vaste assortiment de produits de karaoké à domicile et en voiture de l’industrie. Son portefeuille comprend des marques de fabrique et des licences populaires, telles que Carpool Karaoke et Sesame Street. Singing Machine propose des produits faisant appel aux toutes dernières technologies, plus de 100 000 titres de karaoké diffusés en continu à l’aide de son appli mobile et de produits connectés par WiFi, ainsi que le tout premier système de karaoké automobile entièrement intégré aux véhicules offerts à l’échelle mondiale. L’entreprise propose également une nouvelle initiative philanthropique, CARE-eoke by Singing Machine, qui mise sur les bienfaits sociaux du karaoké pour les enfants et les adultes de tous âges. Ses produits sont vendus dans plus de 25 000 commerces à l’échelle mondiale, notamment sur Amazon, et chez Costco, Sam’s Club, Target et Walmart. Pour en savoir davantage, visitez le www.singingmachine.com.

Relations avec les investisseurs :

investors@algoholdings.com

www.singingmachine.com/investors

À propos de BYD

BYD est une société multinationale de haute technologie qui a pour mission de tirer parti de l’innovation pour améliorer notre qualité de vie. Fondée en 1995 comme fabricant de batteries rechargeables, BYD propose aujourd’hui un champ d’activités diversifié regroupant l’automobile, le transit ferroviaire, les nouvelles énergies et l’électronique, et exploite plus de 30 parcs industriels en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Thaïlande, au Brésil, en Hongrie, en Ouzbékistan et en Inde. En mettant l’accent sur l’acquisition, le stockage et l’utilisation de l’énergie, BYD propose des solutions énergétiques complètes à zéro émission qui contribuent à réduire la dépendance mondiale aux énergies fossiles. Ses véhicules à énergie alternative sont aujourd’hui présents dans plus de 90 pays et régions, sur 6 continents. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société nommée au palmarès mondial Fortune 500 propose des innovations en vue de l’atteinte d’un monde plus vert.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Sa division Stingray Affaires offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie plus de 1 000 personnes et des programmateurs musicaux partout dans le monde, et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, de la section 27A de la Securities Act of 1933, comme modifié, et de la section 21E de la Securities Exchange Act of 1934, comme modifié. Toute déclaration qui n’est pas de nature historique est une déclaration prospective qui se caractérise généralement par l’utilisation de termes comme « s’attendre à », « anticiper », « croire », « sera », « résultera probablement », « continuera », « prévoit de », « potentiel », « prometteur », et d’autres expressions similaires. Ces déclarations sont fondées sur les attentes et les croyances actuelles de la direction, et sont assujetties à des risques, des incertitudes et des suppositions qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont présentés dans les déclarations prospectives, notamment les facteurs de risque décrits de temps à autre dans les rapports de la société à la SEC, dont le rapport de transition de la société sur le formulaire 10-KT pour la période de transition allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2024.

Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de diffusion du présent communiqué de presse. À moins que la loi ne l’exige, nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives après la diffusion du présent communiqué de presse afin de les adapter aux résultats réels ou aux nouvelles attentes, ou en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/264a3693-c7d7-48f4-8729-6ae1c6938b54/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1fc020bc-781c-4efb-9a27-0e7632790ce8/fr

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : BYD : Amérique latine : José Miranda, jose.miranda@byd.com Europe : Penny Peng, PressEU@byd.com Asie-Pacifique : Liya Huang, pr@byd.com Brésil : Pablo Toledo, pablo.toledo@byd.com États-Unis : Frank Girardot, frank.girardot@byd.com Moyen-Orient et Afrique : Nikki Li, li.namin@byd.com Stingray : Frédérique Gagnier Directrice, Communications et partenariats fgagnier@stingray.com

Figure 1 Singing Machine lancera à l’échelle mondiale un micro de karaoké destiné à une utilisation en voiture, entièrement intégré à l’appli Stingray Karaoke et au système d’infodivertissement des véhicules BYD. Figure 2 Les nouveautés révolutionnaires introduites dans le cadre de ce nouveau partenariat comprennent un mode de jeu et d’évaluation de la performance accessible pour une gamme croissante des chansons les plus populaires de l’appli, de la pop au rock, en passant par les titres de Disney et les classiques des Fêtes.

