ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)、フォーサイト・ベンチャーズ (Foresight Ventures) と共同で2,000万ドル (約30億9,800万円) のテレグラム (Telegram) ミニアプリサポートプログラムを開始

セーシェル共和国ヴィクトリア発, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Web3非管理型ウォレットのリーダーであるビットゲットウォレットは、ビットゲットとフォーサイト・ベンチャーズとの提携により、テレグラムミニアプリサポートプログラムを開始した。 このプログラムは、テレグラムのミニアプリエコシステムを強化する革新的なプロジェクトの開発を支援し、活発なデジタル空間内で開発者への新たな機会やプロジェクトを創出することを目指している。 この取り組みには2,000万ドル (約30億9,800万円) の資金が投入されており、テレグラムプラットフォームの成長を促進すると同時に、開発者に貴重なサポートを提供するという目標がある。

テレグラムミニアプリサポートプログラムは、テレグラムミニアプリエコシステムに大きな影響を与えることを目指すプロジェクトに重要なメリットを提供する。 2,000万ドル (約30億9,800万円) の専用資金により、この取り組みは、革新的なミニアプリやツールの開発を支援し、資金面と運営面の双方でサポートを提供している。 ビットゲットウォレットは、OmniConnect開発者キットへのアクセスやガイダンスを含む技術的なサポートのほか、コミュニティ構築のための広大なテレグラムウォレットユーザーベースへのアクセスを含む運営面およびマーケティング面のサポートを提供する。 選ばれたプロジェクトは、テレグラムミニアプリの主要プロジェクトとの戦略的パートナーシップ、ビットゲットへの上場の可能性、フォーサイト・ベンチャーズからの投資支援の機会を得ることができる。 この包括的なアプローチにより、開発者はアイデアを形にし、テレグラムのエコシステム内で成長中のデジタル経済に貢献することができる。

このプログラムは、次の3つの主要分野に重点を置く。1つ目は、直感的なUI/UXと教育リソースを通じて新規ユーザーの参入を簡素化するユーザーのオンボーディングと教育ツール。2つ目は、分散型取引所 (DEX) の開発、NFT取引、テレグラムの暗号通貨の有用性を強化する安全な資産管理機能の支援。3つ目は、ミニアプリのエコシステムを拡大し、ゲーム、ソーシャル、エンターテインメント、およびその他のインタラクティブなアプリケーションの開発を促進することである。 ユーザーの導入、積極的な利用、安全な資産の保管を推進するプロジェクトが奨励される。そうしたプロジェクトは、長期的なユーザーエンゲージメントを促進しながら、テレグラムがそのエコシステムの成長させるのを支援するためである。

ビットゲットウォレットは、4,000万人以上のユーザーベースを獲得し、現在、最もダウンロードされているマルチチェーンWeb3ウォレットとなっている。 同ウォレットは、トンコイン (TON) とテレグラムエコシステムの統合を先駆けて実現し、40以上のミニアプリプロジェクトと提携している。 際立った成功例としては、TON上のテレグラムミニアプリである トゥマーケット (Tomarket) への投資が挙げられる。このアプリは3か月以内に4,000万人以上のユーザーを獲得し、ビットゲットウォレットの優れたインキュベーション能力を浮き彫りにした。 最近の取り組みの中には、マルチチェーンのテレグラムウォレットであるビットゲットウォレットライトがある。これは短期間のうちに同種のウォレットの中で最大規模に成長した。 2週間で800万人以上のユーザーを獲得したビットゲットウォレットは、テレグラム内で暗号通貨の購入、管理、送金を行う安全な方法を提供している。 さらに、OmniConnect開発者キットにより、テレグラムミニアプリは、ビットゲットウォレットとシームレスに接続し、トランザクション署名、分散型アプリ (DApp) とのインタラクション、マルチチェーントランザクションを行うことができ、テレグラムの10億人近くのユーザーを、デジタルイノベーションを拡大するための強固なプラットフォームとして活用する。

テレグラムミニアプリサポートプログラムの詳細は、まもなく発表される。 ビットゲットウォレットの最高執行責任者であるアルヴィン・カン (Alvin Kan) は、東南アジアでのデブコン7 (Devcon 7) の期間中に、ウォレットコン (WalletCon) でこのプログラムを発表した。 「この助成金は、テレグラムエコシステムの成長を加速させ、アクティブユーザーの参加を促す次世代ソリューションを創出できるよう開発者を支援するという当社のビジョンを反映したものです。 私たちは、開発者が新規ユーザーにリーチし、影響力のあるアプリケーションを構築するための理想的なプラットフォームを、テレグラムが提供できると信じています。また、このエコシステムにおける主要なプロジェクトとの提携から、イノベーションの次の波が生まれることを楽しみにしています。」

テレグラムミニアプリサポートプログラムの申請は、https://t.me/bitgetwalletminiappsupportにアクセスされたい。

ビットゲットウォレットについて:

ビットゲットウォレットは、無限の可能性を1つの非管理型ウォレットに統合したWeb3の拠点である。 4,000万人以上のユーザーを抱え、資産管理、インスタントスワップ、リワード、ステーキング、取引ツール、ライブ市場データ、DAppブラウザ、NFTマーケットプレイスなど、包括的なオンチェーンサービスを提供している。 初心者から上級トレーダーまで、すべての人を対象に設計されており、ニーモニック、MPC、AAウォレットオプションをサポートしている。 ビットゲットウォレットは、100以上のブロックチェーン、20,000以上のDApp、500,000以上のトークンとの接続により、デジタル資産のための3億ドル (約455億4930万円) の保護基金とともに、何百ものDEXとクロスチェーンブリッジでのシームレスなマルチチェーン取引を実現している。

ビットゲットウォレットライトを体験し、ビットゲットウォレットライトニュースをフォローして、最新情報を入手されたい。

