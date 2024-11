Bitget Wallet השיקה תוכנית תמיכה למיני אפליקציות ב-Telegram בהיקף של 20 מיליון דולר בשיתוף עם Foresight Ventures

ויקטוריה, סיישל, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget Wallet, אפליקציית ארנק ה-Web3 ללא משמורת המובילה, השיקה תוכנית תמיכה במיני אפליקציות של Telegram בשיתוף עם Bitget ו-Foresight Ventures. מטרת תוכנית זו היא לתמוך בפיתוח של פרויקטים חדשניים המשפרים את האקו סיסטם של המיני אפליקציות של Telegram, תוך יצירת הזדמנויות חדשות עבור מפתחים ופרויקטים במרחב הדיגיטלי המשגשג. יוזמה זו מגיעה עם קרן של 20 מיליון דולר ומטרתה לטפח את הצמיחה של פלטפורמת טלגרם - Telegram תוך מתן תמיכה רבת ערך למפתחים.

תוכנית התמיכה במיני אפליקציות של Telegram מציעה יתרונות מפתח לפרויקטים שמטרתם להשפיע באופן משמעותי על האקו סיסטם של המיני אפליקציות ב-Telegram. עם קרן ייעודית של 20 מיליון דולר, היוזמה תומכת בפיתוח של מיני אפליקציות וכלים חדשניים, והיא מספקת משאבים כספיים ותמיכה תפעולית כאחד. Bitget Wallet תהיה אחראית להיבט הטכני, כולל גישה והדרכה לערכת המפתחים OmniConnect שלה, כמו גם תמיכה תפעולית ושיווקית, כולל גישה לבסיס המשתמשים העצום של הארנק של Telegram לצורך בניית קהילה. פרויקטים נבחרים יקבלו הזדמנויות לשותפויות אסטרטגיות עם פרויקטי מיני אפליקציות מובילים של Telegram, פוטנציאל לרישום ב-Bitget, ותמיכה בדמות השקעה מצד Foresight Ventures. גישה מקיפה זו מעצימה מפתחים להביא את הרעיונות שלהם לחיים ולתרום לכלכלה הדיגיטלית הצומחת באקו סיסטם של Telegram.

התוכנית תתמקד בשלושה תחומי מפתח: הצטרפות משתמשים וכלים חינוכיים, עם פישוט הכניסה למשתמשים חדשים באמצעות ממשק וחוויית משתמש אינטואיטיביים ומשאבים חינוכיים; תשתית פיננסית ואבטחה, עם תמיכה בפיתוח של בורסות מבוזרות (DEX), מסחר ב-NFT ותכונות ניהול נכסים מאובטחות כדי לשפר את כלי ההצפנה של Telegram; והרחבת האקו סיסטם של מיני אפליקציות, לקידום הפיתוח של משחקים, אפליקציות חברתיות, בידור ואפליקציות אינטראקטיביות אחרות. בנוסף תעודד התוכנית פרויקטים המעודדים אימוץ בידי משתמשים, שימוש פעיל ואחסון נכסים מאובטח, שעוזרים ל-Telegram להגדיל את האקו סיסטם שלה תוך טיפוח מעורבות משתמשים לטווח ארוך.

Bitget Wallet צברה בסיס משתמשים שמכיל יותר מ-40 מיליון אנשים והפכה לאפליקציית ארנק ה-Web3 המבוסס על מספר רשתות שזכתה להכי הרבה הורדות. היא הייתה חלוצה בשילוב של האקו סיסטם של TON ושל Telegram, תוך שיתוף פעולה עם למעלה מ-40 פרויקטים של מיני אפליקציות. הצלחה בולטת היא ההשקעה ב-Tomarket, מיני אפליקציית Telegram ב-TON, שצברה למעלה מ-40 מיליון משתמשים תוך שלושה חודשים, מה שמדגיש את יכולות החממה החזקות של Bitget Wallet. עם יוזמות חדשות, כמו Bitget Wallet Lite - ארנק Telegram על בסיס מספר רשתות בלוקצ'יין שהפך במהרה לגדול מסוגו, עם למעלה מ-8 מיליון משתמשים תוך שבועיים - Bitget Wallet מציעה למשתמשים דרך מאובטחת לרכוש, לנהל ולהעביר מטבעות קריפטוגרפים בתוך Telegram. בנוסף, ערכת המפתחים שלה OmniConnect מאפשרת למיני אפליקציות של Telegram להתחבר בצורה חלקה עם Bitget Wallet לטובת חתימת עסקאות, אינטראקציה עם אפליקציות מבוזרות ועסקאות מרובות בלוקצ'יינים, תוך מינוף של כמעט מיליארד המשתמשים של Telegram כפלטפורמה חזקה לקידום קנה המידה של חידושים דיגיטליים.

פרטים נוספים לגבי תוכנית התמיכה במיני אפליקציות של Telegram ייחשפו בקרוב. אלווין קאן (Alvin Kan), מנהל תפעול ראשי של Bitget Wallet, הכריז על תוכנית זו ב- WalletCon במהלך Devcon 7 Southeast Asia. "מענק זה משקף את החזון שלנו להאיץ את הצמיחה של האקו סיסטם של Telegram ולהעצים מפתחים ליצור פתרונות מהדור הבא המניעים השתתפות פעילה של משתמשים. אנו מאמינים ש-Telegram מספקת את הפלטפורמה המיטבית למפתחים להגיע למשתמשים חדשים ולבנות אפליקציות ברות השפעה, ואנחנו נרגשים לראות את הגל הבא של חדשנות עולה מתוך השותפות שלנו עם פרויקטים בולטים באקו סיסטם הזה".

כדי להגיש בקשה לתוכנית התמיכה של Telegram Mini-App, בקרו בכתובת: https://t.me/bitgetwalletminiappsupport



אודות Bitget Wallet

Bitget Wallet הוא הבית של Web3, המאחד אינסוף אפשרויות בארנק אחד ללא משמורת. עם למעלה מ-40 מיליון משתמשים הוא מציע שירותי בלוקצ'יין מקיפים, כולל ניהול נכסים, החלפות מיידיות, תגמולים, הימורים, כלי מסחר, נתוני שוק חיים, דפדפן מבוזר ושוק NFT. הוא תוכנן כדי לשרת כולם, מסוחרים מתחילים ועד מתקדמים, והוא תומך בארנק עצמו באפשרויות סיוע לזיכרון, mnemonic, MPC ו-AA. עם חיבורים ליותר מ-100 רשתות בלוקצ'יין, למעלה מ-20,000 אפליקציות מבוזרות ויותר מ-500,000 אסימונים, Bitget Wallet מאפשר מסחר מרובה בלוקצ'יינים חלק במאות DEX וגשרים חוצי רשתות בלוקצ'יין, יחד עם קרן הגנה של 300 מיליון דולר עבור הנכסים הדיגיטליים שלכם.

בואו לחוות את Bitget Wallet Lite ועקבו אחר Bitget Wallet Lite News לקבלת עדכונים.

למידע נוסף, בקרו באתרים: טוויטר / טלגרם / אינסטגרם / יוטיוב / לינקדאין / טיקטוק / Discord

