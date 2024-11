Bitget Wallet und Foresight Ventures starten mit 20 Mio. USD dotiertes Telegram Mini-App-Support-Programm

VICTORIA, Seychellen, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, eine führende Web3-Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei, hat in Zusammenarbeit mit Bitget und Foresight Ventures das Telegram Mini-App-Support-Programm gestartet. Dieses Programm zielt darauf ab, die Entwicklung innovativer Projekte zu unterstützen, die das Mini-App-Ökosystem von Telegram erweitern und neue Möglichkeiten für Entwickler und Projekte innerhalb des florierenden digitalen Raums schaffen. Diese Initiative ist mit 20 Mio. USD dotiert und zielt darauf ab, das Wachstum der Telegram-Plattform zu fördern und den Entwicklern wertvolle Unterstützung zu bieten.

Das Telegram Mini-App-Support-Programm bietet wichtige Vorteile für Projekte, die einen signifikanten Einfluss auf das Mini-App-Ökosystem von Telegram haben wollen. Mit einem zweckgebundenen Fonds in Höhe von 20 Mio. USD unterstützt die Initiative die Entwicklung innovativer Mini-Apps und Tools und stellt sowohl finanzielle Mittel als auch operative Unterstützung bereit. Bitget Wallet wird technische Unterstützung, einschließlich des Zugangs und der Anleitung zu seinem OmniConnect-Entwickler-Kit, sowie operative und Marketing-Unterstützung bieten, einschließlich des Zugangs zu seiner riesigen Telegram-Wallet-Nutzerbasis für den Aufbau einer Community. Ausgewählte Projekte erhalten Möglichkeiten für strategische Partnerschaften mit führenden Telegram-Mini-App-Projekten, potenzielle Listings auf Bitget und Investitionsunterstützung von Foresight Ventures. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es Entwicklern, ihre Ideen zum Leben zu erwecken und zur wachsenden digitalen Wirtschaft innerhalb des Ökosystems von Telegram beizutragen.

Das Programm wird sich auf drei Schlüsselbereiche konzentrieren: Onboarding- und Bildungstools, die den Einstieg für neue Nutzer durch eine intuitive Benutzeroberfläche und Bildungsressourcen vereinfachen; Finanz- und Sicherheitsinfrastruktur, die die Entwicklung von dezentralen Börsen (DEX), NFT-Handel und sicheren Vermögensverwaltungsfunktionen unterstützt, um den Krypto-Nutzen von Telegram zu erhöhen; und Erweiterung des Mini-App-Ökosystems, die die Entwicklung von Spielen, sozialen, Unterhaltungs- und anderen interaktiven Anwendungen fördert. Projekte, die die Nutzerakzeptanz, die aktive Nutzung und die sichere Speicherung von Inhalten fördern, werden unterstützt, um das Ökosystem von Telegram auszubauen und das langfristige Engagement der Nutzer zu fördern.

Bitget Wallet hat eine Nutzerbasis von über 40 Millionen und ist nun die am häufigsten heruntergeladene Multi-Chain Web3 Wallet. Sie hat Pionierarbeit bei der Integration des TON- und Telegram-Ökosystems geleistet und Partnerschaften mit über 40 Mini-App-Projekten geschlossen. Ein herausragender Erfolg ist die Investition in Tomarket, eine Telegram-Mini-App auf TON, die innerhalb von drei Monaten über 40 Millionen Nutzer gewann, was die starken Inkubationsfähigkeiten von Bitget Wallet unterstreicht. Mit jüngsten Initiativen wie Bitget Wallet Lite – einer Multi-Chain-Telegram-Wallet, die schnell zur größten ihrer Art wurde. Mit über 8 Millionen Nutzern in zwei Wochen bietet Bitget Wallet den Nutzern eine sichere Möglichkeit, Kryptowährungen innerhalb von Telegram zu kaufen, zu verwalten und zu übertragen. Darüber hinaus ermöglicht das OmniConnect-Entwickler-Kit die nahtlose Verbindung von Telegram Mini Apps mit Bitget Wallet für Transaktionssignierung, DApp-Interaktion und Multi-Chain-Transaktionen und nutzt so fast eine Milliarde Nutzer von Telegram als robuste Plattform für die Skalierung digitaler Innovationen.

Weitere Details zum Telegram Mini-App-Support-Programm werden in Kürze bekannt gegeben. Alvin Kan, COO von Bitget Wallet, kündigte dieses Programm auf der WalletCon während der Devcon 7 Southeast Asia an. „Dieser Zuschuss spiegelt unsere Vision wider, das Wachstum des Telegram-Ökosystems zu beschleunigen und Entwickler in die Lage zu versetzen, Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, die die aktive Beteiligung der Nutzer fördern. Wir glauben, dass Telegram die ideale Plattform für Entwickler ist, um neue Nutzer zu erreichen und wirkungsvolle Anwendungen zu entwickeln, und wir freuen uns darauf, die nächste Innovationswelle zu sehen, die aus unserer Partnerschaft mit prominenten Projekten in diesem Ökosystem hervorgeht.“

Um sich für das Telegram Mini-App-Support-Programm zu bewerben, besuchen Sie bitte: https://t.me/bitgetwalletminiappsupport

