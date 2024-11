Bitget Wallet lanza un programa de apoyo de 20 millones de dólares para miniaplicaciones de Telegram con Foresight Ventures

VICTORIA, Seychelles, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, billetera Web3 líder sin custodia, lanzó el programa de apoyo para miniaplicaciones de Telegram en colaboración con Bitget y Foresight Ventures. Este programa tiene como objetivo apoyar el desarrollo de proyectos innovadores que mejoren el ecosistema de miniaplicaciones de Telegram, y crear nuevas oportunidades para desarrolladores y proyectos dentro del próspero espacio digital. Esta iniciativa cuenta con un fondo de 20 millones de dólares y tiene como objetivo fomentar el crecimiento de la plataforma Telegram a la vez que ofrece un valioso apoyo a los desarrolladores.

El programa de apoyo para las miniaplicaciones de Telegram ofrece beneficios clave para los proyectos que pretenden tener un impacto importante en el ecosistema de miniaplicaciones de Telegram. La iniciativa cuenta con un fondo específico de 20 millones de dólares y apoya el desarrollo de miniaplicaciones y herramientas innovadoras, y proporciona tanto recursos financieros como soporte operativo. Bitget Wallet ofrecerá soporte técnico, incluido el acceso y la orientación a su kit de desarrollo OmniConnect, así como soporte operativo y de marketing, incluido el acceso a su amplia base de usuarios de Telegram Wallet para crear comunidades. Los proyectos seleccionados obtendrán oportunidades de hacer asociaciones estratégicas con los principales proyectos de miniaplicaciones de Telegram, listados potenciales en Bitget y apoyo de inversión por parte de Foresight Ventures. Este enfoque integral permite a los desarrolladores dar vida a sus ideas y contribuir a la creciente economía digital dentro del ecosistema de Telegram.

El programa se centrará en tres áreas clave: herramientas educativas y de incorporación de usuarios, que simplifican la entrada de nuevos usuarios a través de una interfaz de usuario intuitiva y recursos educativos; infraestructura financiera y de seguridad, en apoyo del desarrollo de intercambios descentralizados (DEX), comercio NFT y funciones seguras de gestión de activos para mejorar la criptoutilidad de Telegram; y expansión del ecosistema de miniaplicaciones, que promueva el desarrollo de aplicaciones de juegos, sociales, de entretenimiento y otras aplicaciones interactivas. Se fomentan los proyectos que impulsen que los usuarios adopten el uso activo y el almacenamiento seguro de activos, lo que ayudará a Telegram a hacer crecer su ecosistema mientras fomenta el compromiso de los usuarios a largo plazo.

Bitget Wallet ha acumulado una base de usuarios de más de 40 millones y ahora se ha convertido en la billetera Web3 multicadena más descargada. Esta billetera fue pionera en la integración del ecosistema TON y Telegram, al asociarse con más de 40 proyectos de miniaplicaciones. Un éxito destacado es su inversión en Tomarket, una miniaplicación de Telegram en TON, que consiguió más de 40 millones de usuarios en tres meses, lo que pone de manifiesto la gran capacidad de incubación de Bitget Wallet. Gracias a sus iniciativas recientes, la billetera multicadena Bitget Wallet Lite de Telegram rápidamente se convirtió en la más grande de su tipo. Bitget Wallet tuvo transacciones de más de 8 millones de usuarios en dos semanas, ya que les ofrece una forma segura de comprar, gestionar y transferir criptodivisas dentro de Telegram. Además, su kit de desarrollador OmniConnect les permite a las miniaplicaciones de Telegram conectarse sin inconvenientes con Bitget Wallet para la firma de transacciones, la interacción DApp y las transacciones multicadena, y aprovecha los casi mil millones de usuarios de Telegram como una plataforma robusta para escalar las innovaciones digitales.

Pronto se revelarán más detalles sobre el programa de apoyo para miniaplicaciones de Telegram. Alvin Kan, director de operaciones de Bitget Wallet, anunció este programa en WalletCon durante Devcon 7 Southeast Asia. "Este subsidio refleja nuestra visión de acelerar el crecimiento del ecosistema de Telegram y capacitar a los desarrolladores para crear soluciones de vanguardia que impulsen la participación activa de los usuarios". Creemos que Telegram ofrece la plataforma ideal para que los desarrolladores lleguen a nuevos usuarios y creen aplicaciones impactantes, y nos entusiasma ver cómo surge la próxima ola de innovación de nuestra alianza con proyectos destacados de este ecosistema".

Para inscribirse en el programa de apoy para las miniaplicaciones de Telegram, visite: https://t.me/bitgetwalletminiappsupport

Acerca de Bitget Wallet:

Bitget Wallet es el hogar de Web3, que reúne un sinfín de posibilidades en una billetera única sin custodia. La billetera cuenta con más de 40 millones de usuarios, ofrece servicios integrales en cadena, como gestión de activos, intercambios al instante, recompensas, apuestas, herramientas para operar, datos de mercado en directo, un navegador de DApp y un mercado de NFT. Está diseñada para todos, desde principiantes hasta operadores avanzados, admite opciones de billetera mnemónica, MPC y AA. Bitget Wallet tiene conexiones a más de 100 blockchains, más de 20.000 DApps y más de 500.000 tokens, permite las operaciones multicadena fluidas a través de cientos de DEX y puentes entre cadenas, junto con un fondo de protección de 300 millones de dólares para sus activos digitales.

Experimente Bitget Wallet Lite y siga a Bitget Wallet Lite News para obtener actualizaciones.

Para más información, visite: Twitter | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e05f6531-5f7b-46b6-83fc-12469e860de3

Para consultas de los medios, contacte a: media.web3@bitget.com

