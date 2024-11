EAACI 将于 11 月 21 日在 FAAM-EUROBAT 2024 上发起世界全身性过敏反应宣传日

雅典,希腊, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 自豪地宣布将于 2024 年 11 月 21 日发起首届世界全身性过敏反应宣传日。 这一具有里程碑意义的活动将在希腊雅典举行的 FAAM-EUROBAT 2024 开幕当天进行,旨在提高人们对这种严重的、可能危及生命的全身性过敏反应的认识,并推广预防和处理全身性过敏反应的重要步骤。

全身性过敏反应影响全球约 1-2% 的人口,且发病率在全球范围内呈上升趋势。 这种严重的过敏反应需要立即进行医疗干预,通常源于接触常见的过敏原,包括特定食物、昆虫叮咬、药物或乳胶。 尽管存在风险,但人们对全身性过敏反应的症状、病因和应急措施的了解仍然有限。 世界全身性过敏反应宣传日旨在填补这些知识空白,促进全球对这一重大健康问题的了解。

通过开展各种教育活动,世界全身性过敏反应宣传日将强调及时采取应急措施和预防措施的重要性。 EAACI 邀请世界各地的医疗专业人员、过敏学会和利益相关者参与其中,并在各自的社区内传播这一信息。

值此世界全身性过敏反应宣传日,EAACI 还将发布《患者实用指南》 (A Practical Guide for Patients),这是一份旨在帮助患者和护理人员了解、管理和预防过敏反应的综合资料。 该指南提供了实用见解,指导人们应该如何识别诱因、正确使用肾上腺素自动注射器,以及制定个性化的行动计划来管理日常生活中的风险。

“我们很高兴在 FAAM-EUROBAT 2024 期间发起世界全身性过敏反应宣传日,” EAACI 主席 Maria Torres 博士表示。 “我们希望通过这一举措,让个人、家庭和医疗保健供应方掌握预防和应对全身性过敏反应的知识和工具。 这是改善患者护理并减少这一严重健康状况影响的重要一步。”

FAAM-EUROBAT 2024 是 EAACI 举办的著名的食物过敏和全身性过敏反应会议,将于 11 月 21 日至 23 日举行,届时全球过敏研究和护理领域的领军人物将出席会议。 世界全身性过敏反应宣传日将作为会议的一个重要环节,突出 EAACI 对患者安全和过敏宣传的承诺。

有关世界全身性过敏反应宣传日或《患者实用指南》的更多信息,请访问 EAACI 全身性过敏反应宣传日网站。

https://eaaci.org/events_meetings/faam-2024/

https://eaaci.org/about-eaaci/

媒体联系方式:

maria.cubel@eaaci.org

+ 41 44 205 55 39

本公告随附照片请参见:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c27c467a-b7bf-4bfa-8f57-3cd3111da23b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99c39d50-e140-468f-adbd-7255c9850f7b

