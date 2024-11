EAACI, 11월 21일 FAAM-EUROBAT 2024에서 세계 아나필락시스 인식의 날 행사 개최

그리스 아테네, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 유럽 알레르기 임상 면역학회 (EAACI)가 2024가 20241일을 제1회 세계 아나필락시스 인식의 날 (World Anaphylaxis Awareness Day)로 선정하게 되었다고 발표했다. 이 기념비적인 이니셔티브는 그리스 아테네에서 열리는 FAAM-EUROBAT 2024 개막일에 맞춰 개최되며, 생명을 위협하는 심각한 알레르기 반응인 아나필락시스의 예방과 관리에 필요한 필수 조치를 널리 알리고 이에 대한 인식 제고를 위해 고안되었다. s

아나필락시스는 전 세계 인구의 약 1~2%에 영향을 미치며, 전 세계적으로 그 발생률이 증가 추세에 있다. 심각한 알레르기 반응인 아나필락시스는 즉각적인 의료 조치가 필요하며 특정 음식, 벌레 쏘임, 약물 또는 라텍스 등 일반적인 알레르겐에 노출되어 발생하는 경우가 많다. 이 같은 위험성에도 불구하고 아나필락시스 증상과 원인, 응급 대처에 대한 전반적인 인식은 여전히 낮은 수준에 머물러 있다. 세계 아나필락시스 인식의 날은 이 같은 지식 격차를 해소하고 이 심각한 건강 문제에 대한 전 세계의 이해 증진을 위해 만들어졌다.

세계 아나필락시스 인식의 날은 다양한 교육 활동을 통해 신속한 응급 대응과 예방 조치의 중요성을 강조하고 있다. EAACI는 전 세계 의료 전문가와 알레르기 학회 및 이해관계자들이 참여함으로써 지역사회 내에서 이 같은 메시지를 널리 알릴 수 있도록 독려하고 있다.

세계 아나필락시스 인식의 날에 발맞춰 EAACI는 환자와 간병인이 아나필락시스 반응의 이해와 관리, 예방 지원을 위해 개발한 종합적인 자료인 '환자를 위한 실용 가이드 (A Practical Guide for Patients)' 도 공개할 예정이다. 해당 가이드는 유발 요인 파악, 아드레날린 자동 주사기의 올바른 사용, 일상 생활에서 위험 관리를 위한 개인 맞춤형 행동 계획 수립에 대한 실용적인 인사이트를 제공하고 있다.

EAACI 회장인 Maria Torres 박사는 “FAAM-EUROBAT 2024의 일환으로 세계 아나필락시스 인식의 날을 시작하게 되어 매우 기쁘다.”라고 밝히며 “이 이니셔티브를 통해 개인, 가족, 의료 서비스 제공자들이 아나필락시스 예방과 대응에 필요한 관련 지식과 툴을 얻게 되기를 희망한다. 이는 환자 치료의 개선은 물론 이 심각한 건강 상태의 영향을 줄이기 위한 필수적인 단계이다.”라고 설명하였다.

EAACI의 유명한 식품 알레르기 및 아나필락시스 회의인 FAAM-EUROBAT 2024는 11월 21일부터 23일까지 진행되며, 알레르기 연구 및 치료 분야의 글로벌 리더들이 참가할 예정이다. 세계 아나필락시스 인식의 날은 환자 안전과 알레르기 인식에 대한 EAACI의 노력을 강조하는 중요한 순간이 될 것이다.

세계 아나필락시스 인식의 날 또는 '환자를 위한 실용 가이드'에 대한 자세한 내용은 EAACI 아나필락시스 인식의 날 웹사이트 를 방문해 확인해 보세요.

https://eaaci.org/events_meetings/faam-2024/

https://eaaci.org/about-eaaci/

언론 문의 연락처:

maria.cubel@eaaci.org

+ 41 44 205 55 39

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c27c467a-b7bf-4bfa-8f57-3cd3111da23b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99c39d50-e140-468f-adbd-7255c9850f7b



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.