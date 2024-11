EAACI 於 11 月 21 日 FAAM-EUROBAT 2024 上啟動世界嚴重過敏反應關注日

雅典,希臘, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Academy of Allergy and Clinical Immunology(歐洲過敏及臨床免疫學會,EAACI)欣然宣佈,於 2024 年 11 月 21 日首次舉辦世界嚴重過敏反應關注日(World Anaphylaxis Awareness Day)。 這項具標誌性的倡議將於希臘雅典的 FAAM-EUROBAT 2024 會議揭幕日舉行,其目的在於提高對嚴重過敏反應(anaphylaxis)的認識,以及促進預防和管理該病症的重要步驟。嚴重過敏反應是一種劇烈、有可能致命的過敏症狀。

全球大約有 1-2% 的人口受到嚴重過敏反應影響,案例在全球各地呈上升趨勢。 這種嚴重的過敏反應需要立即作出醫療介入,並且往往由於接觸到常見的致敏原(allergen)而引起,當中包括特定的食物、昆蟲螫傷、藥物或乳膠等。 儘管存在風險,但社會對嚴重過敏反應的症狀、成因和緊急應對的意識仍然偏低。 舉辦世界嚴重過敏反應關注日(World Anaphylaxis Awareness Day)旨在解決這些知識上的不足,並促進全球對此嚴重健康問題的認知。

透過各種教育活動,世界嚴重過敏反應關注日將會強調及時緊急應對和預防措施的重要性。 EAACI 廣邀來自世界各地的醫療專業人員、過敏病症協會及利益相關者參加,並在其社區內宣揚這項訊息。

在同一天內,EAACI 將會發佈「患者實用指南」(A Practical Guide for Patients),這項全面綜合的資源旨在協助病患者及照顧者了解、處理和預防嚴重過敏反應。 這份指南提供實用的見解,協助人們識別觸發過敏症的成因、正確使用腎上腺素自動注射器,以及制定個人化的行動方案來管理日常生活中的風險。

EAACI 主席 Maria Torres 醫生表示:「我們非常高興啟動『世界嚴重過敏反應關注日』作為 FAAM-EUROBAT 2024 的其中一環。 通過這項倡議,我們希望可向個人、家庭及醫療服務者賦予知識及工具,以預防和應對嚴重過敏反應的發生。 這是改善患者護理和減低這種嚴重疾病所帶來影響的重要一步。」

EAACI 蜚聲國際的食物過敏及嚴重過敏反應會議 FAAM-EUROBAT 2024 將於 11 月 21 日至 23 日舉行,屆時在全球過敏症研究及護理範疇享譽盛名的領袖人物將會出席。 世界嚴重過敏反應關注日將成為該會議內的重要時刻,彰顯 EAACI 對病患者安全及過敏症關注的承諾。

欲了解更多關於世界嚴重過敏反應關注日,或「患者實用指南」的資料,請瀏覽 EAACI 嚴重過敏反應關注日的網站。

