EAACI to Launch วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่งาน FAAM-EUROBAT 202…

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ภาคภูมิใจที่จะประกาศการจัดตั้ง วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2024 โครงการสำคัญนี้จัดขึ้นในวันเปิดการประชุม FAAM-EUROBAT 2024 ในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งมุ่งหวังที่จะสร้างการตระหนักรู้ พร้อมส่งเสริมขั้นตอนสำคัญในการป้องกันและจัดการภาวะภูมิแพ้รุนแรง ซึ่งเป็นปฏิกิริยาแพ้ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันมีผลกระทบต่อประชากรโลกประมาณ 1-2% โดยเหตุการณ์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันนี้ต้องรับการรักษาทางการแพทย์อย่างทันท่วงที และมักเกิดจากการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อย เช่น อาหารบางชนิด แมลงสัตว์กัดต่อย ยา หรือยางลาเท็กซ์ แม้จะมีความเสี่ยงสูง แต่ความรู้เกี่ยวกับอาการ สาเหตุ และการตอบสนองฉุกเฉินต่อภาวะภูมิแพ้รุนแรงยังอยู่ในระดับต่ำ วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้เหล่านี้ และส่งเสริมความเข้าใจในระดับโลกเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญนี้

วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตอบสนองฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและมาตรการป้องกัน ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ EAACI ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ สมาคมภูมิแพ้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกเข้าร่วมและเผยแพร่ข้อความนี้ในชุมชนของตน

ด้วยความร่วมมือในวันนี้ EAACI จะเผยแพร่ "คู่มือปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย" ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยและผู้ดูแลในการทำความเข้าใจ การจัดการ และการป้องกันปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน คู่มือนี้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการระบุสารกระตุ้น การใช้เครื่องฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติอย่างถูกต้อง และการสร้างแผนปฏิบัติการเฉพาะบุคคลเพื่อจัดการความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน

"เรายินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดงาน วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน FAAM-EUROBAT 2024" ดร. Maria Torres ประธาน EAACI กล่าว "เราหวังว่าโครงการนี้จะส่งเสริมด้านความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่ทั้งตัวบุคคล ครอบครัว และผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ในการป้องกันและตอบสนองต่อภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน นี่เป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและลดผลกระทบของภาวะสุขภาพที่ร้ายแรงนี้"

FAAM-EUROBAT 2024 ซึ่งเป็นงานประชุมด้านภูมิแพ้อาหารและภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันที่มีชื่อเสียงของ EAACI จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน โดยมีผู้นำระดับโลกในด้านการวิจัยและการดูแลโรคภูมิแพ้เข้าร่วมงาน วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก จะเป็นช่วงเวลาสำคัญภายในงานประชุม สำหรับเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ EAACI ในการรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยและการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก หรือ "คู่มือปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย" กรุณาเยี่ยมชม เว็บไซต์วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลกของ EAACI

https://eaaci.org/events_meetings/faam-2024/

https://eaaci.org/about-eaaci/

ติดต่อด้านสื่อ:

maria.cubel@eaaci.org

+ 41 44 205 55 39





ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c27c467a-b7bf-4bfa-8f57-3cd3111da23b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99c39d50-e140-468f-adbd-7255c9850f7b

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.