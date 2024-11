EAACI תשיק את יום המודעות העולמי לאנפילקסיס ב-21 בנובמבר ב-FAAM-EUROBAT 2024

אתונה, יוון, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- האקדמיה האירופית לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית (EAACI) גאה להכריז על יום המודעות העולמי לאנפילקסיס ב-21 בנובמבר 2024. יוזמה פורצת דרך זו, שהתקיימה ביום הפתיחה של FAAM-EUROBAT 2024 באתונה, יוון, מבקשת להעלות את המודעות ולקדם צעדים חיוניים במניעה וניהול של אנפילקסיס (Anaphylaxis), תגובה אלרגית חמורה ומסכנת חיים.

אנפילקסיס משפיעה על כ 1-2% מאוכלוסיית העולם, עם תקריות בעלייה ברחבי העולם. תגובה אלרגית חמורה זו דורשת התערבות רפואית מיידית ונובעת לעיתים קרובות מחשיפה לאלרגנים נפוצים, כולל מזונות ספציפיים, עקיצות חרקים, תרופות או לטקס. למרות הסיכונים, המודעות לתסמינים, לגורמים ולתגובות החירום של אנפילקסיס נותרה נמוכה. יום המודעות העולמי לאנפילקסיס מטפל בפערי ידע אלה ומטפח הבנה גלובלית של בעיה בריאותית קריטית זו.

באמצעות פעילויות הדרכתיות שונות, יום המודעות העולמי לאנפילקסיס ידגיש את החשיבות של תגובות חירום מהירות ואמצעי מניעה. EAACI מזמינה אנשי מקצוע רפואיים, אגודות אלרגיה ובעלי עניין ברחבי העולם להשתתף ולהעצים את המסר בתוך קהילותיהם.

יחד עם יום זה, EAACI תפיץ גם "מדריך מעשי לחולים", משאב מקיף שפותח כדי לתמוך בחולים ומטפלים בהבנה, ניהול ומניעה של תגובות אנפילקטיות. מדריך זה מציע תובנות מעשיות על זיהוי טריגרים, שימוש נכון במזרקי אדרנלין אוטומטיים ויצירת תוכניות פעולה מותאמות אישית לניהול סיכונים בחיי היומיום.

"אנו נרגשים להשיק את יום המודעות העולמי לאנפילקסיס כחלק מ- FAAM-EUROBAT 2024", אמרה ד"ר מריה טורס (Dr Maria Torres), נשיאת EAACI. "באמצעות יוזמה זו, אנו מקווים להעצים יחידים, משפחות וספקי שירותי בריאות עם הידע והכלים למנוע אנפילקסיס ולהגיב לו. זהו צעד חיוני לשיפור הטיפול בחולים ולהפחתת ההשפעה של מצב בריאותי חמור זה".

FAAM-EUROBAT 2024, מפגש האלרגיה והאנפילקסיס הנודע של EAACI, יתקיים בין התאריכים 21-23 בנובמבר, בהשתתפות מנהיגים עולמיים במחקר וטיפול באלרגיה. יום המודעות העולמי לאנפילקסיס ישמש רגע מפתח בכנס כדי להדגיש את מחויבותה של EAACI לבטיחות המטופלים ולמודעות לאלרגיה.

למידע נוסף על יום המודעות העולמי לאנפילקסיס או על "המדריך המעשי למטופלים", אנא בקרו באתר יום המודעות לאנפילקסיס של EAACI.

https://eaaci.org/events_meetings/faam-2024/



https://eaaci.org/about-eaaci/

