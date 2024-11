EAACI akan Meluncurkan World Anaphylaxis Awareness Day pada 21 November di FAAM-EUROBAT 2024

ATHENA, Yunani, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) dengan bangga mengumumkan pengukuhan World Anaphylaxis Awareness Day pada 21 November 2024. Inisiatif bersejarah ini, yang digelar pada hari pembukaan FAAM-EUROBAT 2024 di Athena, Yunani, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan langkah-langkah penting dalam mencegah dan menata laksana anafilaksis, reaksi alergi yang parah dan berpotensi mengancam jiwa.

Anafilaksis memengaruhi sekitar 1-2% populasi global, dengan insiden yang terus bertambah di seluruh dunia. Reaksi alergi parah ini memerlukan intervensi medis segera dan sering kali disebabkan oleh paparan alergen umum, termasuk makanan tertentu, sengatan serangga, obat-obatan, atau lateks. Terlepas dari risikonya, kesadaran akan gejala, penyebab, dan tanggap darurat anafilaksis masih rendah. World Anaphylaxis Awareness Day mengangkat kesenjangan pengetahuan ini dan menumbuhkan pemahaman global tentang masalah kesehatan kritis ini.

Melalui berbagai kegiatan edukatif, World Anaphylaxis Awareness Day akan menekankan pentingnya tindakan pencegahan dan tanggap darurat segera. EAACI mengundang para profesional medis, komunitas alergi, dan pemangku kepentingan di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan memperkuat pesan itu di dalam komunitas mereka.

Bertepatan dengan hari ini, EAACI juga akan merilis “Panduan Praktis bagi Pasien,” sumber daya komprehensif yang dikembangkan untuk mendukung pasien dan pendamping pasien dalam memahami, menata laksana, dan mencegah reaksi anafilaksis. Panduan ini menawarkan wawasan praktis untuk mengidentifikasi pemicu, menggunakan auto-injector adrenalin dengan benar, dan membuat rencana tindakan yang dipersonalisasi untuk mengelola risiko dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami sangat senang meluncurkan World Anaphylaxis Awareness Day sebagai bagian dari FAAM-EUROBAT 2024,” kata Dr. Maria Torres, Presiden EAACI. “Dengan inisiatif ini, kami berharap dapat memberdayakan individu, keluarga, dan penyedia perawatan kesehatan dengan pengetahuan dan alat bantu untuk mencegah dan menanggulangi anafilaksis. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan perawatan pasien dan mengurangi dampak kondisi kesehatan serius ini.”

FAAM-EUROBAT 2024, Pertemuan Anafilaksis dan Alergi Makanan EAACI yang terkenal, akan berlangsung pada tanggal 21-23 November, dengan menghadirkan para pemimpin global dalam penelitian dan perawatan alergi. World Anaphylaxis Awareness Day akan menjadi momen penting di dalam konferensi ini untuk menyoroti komitmen EAACI terhadap keselamatan pasien dan kesadaran terhadap alergi.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai World Anaphylaxis Awareness Day atau “Panduan Praktis bagi Pasien”, kunjungi situs web EAACI Anaphylaxis Awareness Day.

