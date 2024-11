Teavitus seotud isikutega sõlmitud tehingu kohta

AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) teavitab käesolevaga investoreid järgnevatest seotud isikutega sõlmitud tehingust.

PRFoods tütarettevõtja Saaremere Kala AS, tema tütarettevõtja Saare Kala Tootmine OÜ ning PRFoods aktsionär, Amber Trust II S.C.A. (edaspidi ”Laenuandja”), on 13.11.2024 sõlminud laenulepingu, mille alusel Amber Trust II S.C.A. annab Saaremere Kala AS-le laenu põhisummaga kuni 550 000 eurot, intressimääraga 8 % aastas ja tagasimaksegraafikuga, mille kohaselt kuulub 50% kasutusele võetud laenusummast tasumisele hiljemalt 28.02.2025 ning ülejäänud 50% hiljemalt 31.07.2025. Kuivõrd laen on 400 000 euro ulatuses planeeritud Saare Kala Tootmine OÜ äritegevuse finantseerimiseks, vastutab Saare Kala Tootmine OÜ vastavas ulatuses laenukohustuste täitmise eest solidaarselt Saaremere Kala AS-ga.

Laenu eesmärk on PRFoods kontserni ettevõtete Saaremere Kala AS ning Saare Kala Tootmine OÜ äritegevuse finantseerimine. Tehing on ajendatud vajadusest parandada PRFoods kontserni likviidsuspositsiooni ning asjaolust, et alternatiivsete finantseerimisallikate leidmine on keeruline. Läbi kontserni ettevõtete likviidsuse parandamise toetab laen ka PRFoods’i kohustuste restruktureerimise plaani. Saadav laen suurendab Saaremere Kala AS bilansimahtu (s.o varad ja kohustused suurenevad) laenusumma ja sellelt arvestatava intressi võrra. Tasumisele kuuluv intress mõjutab kasumiaruannet.

Kirjeldatud laenulepingust tulenevate Saaremere Kala AS kohustuste täitmise tagamiseks on Laenuandja kasuks seatud järgmised tagatised:

1. Saaremere Kala AS kui müüja ja OÜ Saare Fishexport kui ostja vahel 01.12.2023 sõlmitud müügilepingust (ja selle 06.12.2023 sõlmitud lisast) tulenevate järelmaksu nõuete (kogusummas 405 000 EUR, mis kuulub tasumisele kahes osas summas 155 000 EUR ja 250 000 EUR vastavalt 10.01.2025 ja 10.01.2026) tagatisloovutamine Saaremere Kala AS kui loovutaja ja Laenuandja kui nõude omandaja vahel 13 .11.2024 sõlmitud nõude loovutamise lepingu alusel; ja

2. pant PRFoods-le kuuluvatele aktsiatele äriühingus AS TFTAK (registrikood 11930972) PRFoods kui pantija ja Laenuandja kui pandipidaja vahel 13.11.2024 sõlmitud pandilepingu alusel.

Kõnealune finantseering täidab sildfinantseeringu eesmärki kuni Saaremere Kala AS ülal punktis 1 kirjeldatud nõuete sissenõutavaks muutumiseni. Saaremere Kala AS kavatseb kasutada laenust tulenevate kohustuste täitmiseks viidatud nõuete alusel laekuvaid summasid ning muid äritegevuse tulemusena laekuvaid vahendeid.

Kuna Amber Trust II S.C.A. omab PRFoodsis olulist osalust ja Amber Trust II S.C.A. juhatuse liikmed Lauri Kustaa Äimä ja Harvey Sawikin on PRFoodsi nõukogu liikmed, kvalifitseerub ülalpool nimetatud tehing tehinguks seotud isikutega.

Tehing ei kvalifitseeru Nasdaq Tallinna börsi reglemendi ”Nõuded emitentidele” mõistes olulise tehinguna.

Kristjan Kotkas

Juhatuse liige

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

