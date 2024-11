Recepción real para los cirujanos del KFSHRC que realizaron el primer trasplante cardíaco robótico completo del mundo

RIYADH, Arabia Saudí, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Su alteza real el príncipe heredero y primer ministro Mohammed bin Salman recibió el miércoles en su oficina de Riad al equipo médico saudí que realizó el primer trasplante de corazón totalmente robotizado del mundo.

El equipo médico del King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) de Riad realizó con éxito en septiembre de 2024 el primer trasplante de corazón del mundo usando un robot a un paciente de 16 años que padecía insuficiencia cardiaca terminal. La intervención de trasplante, que duró dos horas y media, la llevó a cabo un excepcional equipo médico dirigido por el renombrado cirujano cardiaco saudí Dr. Feras Khaliel, jefe de Cirugía Cardiaca y director del Programa de Robótica y Cirugía Mínimamente Invasiva del KFSHRC, tras semanas de meticulosa preparación.

El presidente del KFSHRC, Mazen Al-Rumaih, el director general, Dr. Majed Al-Fayyadh, y el director general adjunto, Dr. Björn Zoega, asistieron a la reunión con su alteza real el príncipe heredero.

Durante la recepción, el príncipe heredero felicitó al equipo médico y a los líderes del KFSHRC por el histórico logro, y elogió las competencias del equipo saudí y su capacidad para innovar y lograr una hazaña sin precedentes a nivel internacional en el campo médico, lo que contribuye a mejorar la salud humana en el Reino y en el mundo.

Cabe destacar que el KFSHRC ha sido clasificado en primer lugar en Oriente Próximo y África y en el vigésimo lugar a nivel mundial en la lista de los 250 mejores centros médicos académicos del mundo por segundo año consecutivo; y reconocido como la marca sanitaria más valiosa del Reino y de Oriente Próximo, según la clasificación 2024 de Brand Finance. Además, la revista «Newsweek» lo incluye este mismo año entre los 250 mejores hospitales del mundo y en la lista de World’s Best Smart Hospitals para 2025. Para obtener más información, visite www.kfshrc.edu.sa o póngase en contacto con nuestro gabinete de prensa escribiendo a mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f04d5393-ce93-4c0a-bb0e-08cbcc881232

