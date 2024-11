加拿大亞太基金會舉辦「攜手共創永續未來：加拿大女性企業家對台商務代表團大會」

多倫多,安大略省, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 加拿大亞太基金會(APF Canada)為加拿大最具影響力的加亞關係獨立機構,很榮幸宣布將舉辦「攜手共創永續未來:加拿大女性企業家對台商務代表團大會」,活動將於 2024 年 11 月 17 日至 19 日進行。

在政府和私人企業的全力支持下,此這次訪問團屬於加拿大亞太基金會 2023-2025 年「東北亞 X 東南亞」女性企業訪問計劃之一:「推進加亞合作夥伴關係」活動將匯聚加拿大女性企業家與台灣的同行及企業,共同探索科技與創新領域之機會。

今年的訪問團將有 29 名代表赴台,旨在提升經濟中的性別平等以推動女性經濟發展、支持中小型企業、探討雙邊和區域貿易議題,並促進國際商業夥伴合作。代表們將參與量身定制的業務對接活動、公司簡報及拓展人脈之機會。

APF Canada 邀請媒體及其他相關人士於 11 月 18 日(國立台灣大學 中午 12:00 至下午 5:15)一同參加「共融未來:共同推動創新與永續發展」公開研討會,將邀請來自加拿大和台灣的產業專家,透過三場專題討論分享寶貴見解:



以包容性領導力推動性別經濟發展

革新領航者:顛覆傳統的女性創新力量

原住民經濟:透過國際貿易促進繁榮發展

台北研討會的演講嘉賓包括:



加拿大演講嘉賓:



Sara Wilshaw - 加拿大全球事務部 助理副部長 兼 首席貿易專員 台灣演講嘉賓:



黃昉鈺(Fanny Huang) - 聯嘉光電(EOI) 總經理 兼 女董事協會(Women on Boards) 董事會員 Jim Nickel - 加拿大駐台北貿易辦事處 執行董事 林夏如教授(Dr.Shirley Lin) - 亞太堅韌研究基金會(CAPRI)創辦人 兼 董事長 袁孝維教授(Dr.Hsiao-Wei Yuan) - 國立台灣大學國際事務 副校長 柯哲瑜(Yuri Yuko) - 基地文化出版有限公司 執行長,原住民族經濟貿易合作協議(IPETCA) 原住民商業代表

請點擊此處了解更多,並註冊參加此免費活動。

加拿大女性企業家對台商務代表團大會獲得加拿大政府的大力支持,由加拿大創新科學暨經濟發展部(Innovation, Science and Economic Development Canada)及女性企業戰略(Women Entrepreneurship Strategy)提供資助。

聯絡方式:

資訊:

A.W.Lee 博士,

加拿大亞太基金會 全球包容性貿易 總監

a.w.lee@asiapacific.ca

媒體:

Michael Roberts,

加拿大亞太基金會 傳訊總監

michael.roberts@asiapacific.ca

X:@AsiaPacificFdn

LinkedIn: APFCanada

Facebook: 加拿大亞太基金會

