維思達公務機慶祝成立20週年，連續六度蟬聯亞洲商務航空協會「最佳包機營運商」

維思達公務機慶祝成立 20 週年

連續六度蟬聯亞洲商務航空協會「最佳包機營運商」





維思達公務機亞太中東非洲區營銷副總裁楊慧敏女士 (Amy Yang)(中)與亞太包機銷售副總裁 James Clark 先生(右)接受由亞洲商務航空協會財務總監 Paul Desgrosseilliers 先生(左)頒發「最佳包機運營商」大獎。

2024 年 11 月 14日,香港 —維思達公務機作為全球首間及唯一一間覆蓋全球的公務航空公司,在備受矚目的亞洲商務航空協會(Asian Business Aviation Association,AsBAA)航空業領軍貢獻獎中,榮獲「最佳包機運營商」大獎。 2024 年再度見證了維思達公務機連續六度*憑藉其行業領先的卓越表現、出色的服務及運營實力而獲得讚譽。

今年,維思達公務機迎來 20週年的里程碑,令是次獲獎意義更見非凡。過去二十年來,公司不斷革新私人旅遊的定義,並為全球公務航空業設立新的標準。除了榮獲「最佳包機運營商」獎項之外,維思達公務機也在其他五個獎項獲得提名,當中包括 :

「 最安全航空 」:維思達公務機全球機隊覆蓋 96% 地區,其營運均維持最高安全標準。

」:維思達公務機全球機隊覆蓋 96% 地區,其營運均維持最高安全標準。 「 最佳綠色航空 」:嘉許其對可持續發展及環保的承諾。

」:嘉許其對可持續發展及環保的承諾。 「 最具創新性公司 」:表彰維思達公務機不斷推陳出新,提升客戶體驗。

」:表彰維思達公務機不斷推陳出新,提升客戶體驗。 「 年度開拓者 」:表揚維思達公務機亞太中東非洲區營銷副總裁楊慧敏女士 (Amy Yang),致力推動業界關注航空界女性(Women in Aviation)議題﹑文化突破與性別議題障礙方面的卓越貢獻。

」:表揚維思達公務機亞太中東非洲區營銷副總裁楊慧敏女士 (Amy Yang),致力推動業界關注航空界女性(Women in Aviation)議題﹑文化突破與性別議題障礙方面的卓越貢獻。 「最佳包機經紀公司」:維思達公務機的母公司維思達全球控股亦榮獲此項提名,因其成功將運營夥伴引入維思達全球控股的營銷平台 XO,並拓展非機隊業務。

維思達公務機首席商務官 Ian Moore 先生表示:「我們能夠連續六度獲業界認可為最佳運營商,深感榮幸。此獎項證明集團獨特的商業模式及團隊致力於為全球客戶和商業夥伴提供卓越服務,堅守最高標準的承諾。」

亞洲商務航空協會首席運營官 Eric Lam 先生向維思達公務機表示祝賀:「維思達公務機連續六度獲得最佳包機運營商,實屬一項非凡成就。維思達公務機對創新、安全和客戶滿意度的專注,始終是行業的標杆。我們祝賀維思達公務機獲得此實至名歸的認可,期待他們在未來繼續引領業界進步。」

見證成長與里程碑的一年

根據財富與投資移民顧問公司 Henley & Partners 所發布的《2024 年百萬富翁報告》,亞洲四個城市及地區,北京、新加坡、上海和香港,目前是 全球十大百萬富翁 的熱點之一。預計到 2040年,新加坡和香港的百萬富翁增長率會超過 100%。

由於亞洲百萬富翁的人數有所增長,維思達公務機在 2024年在亞太地區表現出色。上半年主要亮點包括:

亞太地區新增會員人數增加 11%

亞太地區的總航班數量增加 19%,其中東南亞增長 28%,展現了維思達公務機在該地區的擴展和需求。

東南亞的飛行時數按年增加 27%,帶動亞太地區整體增長11%,反映出商務旅遊的需求不斷上升,以及對無縫與個人化旅遊解決方案的需求增加。

維思達公務機專注於重新定義私人航空體驗,讓飛行成為舒適健康的旅程。維思達公務機的全面健康計劃,配合獨特的會員服務如專為寵物旅遊而設的寵物飛行計劃(VistaPet)、為小小探險家而設的 Adventures in the Sky,以及在 45,000 呎高空享用米芝蓮星級私人餐飲體驗,為私人旅遊樹立了新標準。

伴隨私人航空業蓬勃發展,維思達公務機引領私人旅遊需求的新高度。憑藉維思達的全球基礎設施,維思達公務機將繼續在行業中保持領先。

*航空業領軍貢獻獎受新冠疫情影響,2019年後暫停舉行,直至2023年復辦。

— 完 —

更多資訊

VistaJet | press@vistajet.com

關於維思達公務機

維思達公務機是首間及唯一一間全球公務航空公司,於20年來一直以其高水準的服務和安全指標引領業界發展。維思達公務機標誌性的紅條紋銀色公務機將許多企業、政府和私人客戶送抵207個國家,覆蓋全球96%的地區。

成立於2004年的維思達公務機,率先開創了全新的航班運營模式,即客戶只需承擔實際飛行小時的費用,就可獲得整個機隊的候命,而無需涉及與飛機擁有權有關的責任與資產風險。維思達公務機獨具特色的會員計劃為客戶提供了客製化的航班時數訂購方案,保證會員可以使用公司旗下全球無與倫比的維思達會員專屬機隊,方便隨時隨地啟航。

維思達公務機為 維思達全球控股 旗下品牌之一。維思達全球控股是全球最大的按需包機運營商,整合了獨特的公司組合,提供輕資產解決方案,業務涵蓋公務航空的所有關鍵領域。 如欲瞭解有關維思達公務機的更多資訊和新聞,請瀏覽: vistajet.com

維思達公務機有限公司是一家歐洲的航空飛行器運營商,以公司號C55231在馬爾他註冊,運營隸屬No. MT-17馬爾他航空運營證書註冊的9H飛機。在美國,維思達公務機與其子公司不是直接的航空運營商。維思達公務機在美國所擁有及註冊的飛機由其在美國的航空運營商運作,包括XOJET航空有限公司。





Attachments

FINAL_Hero_20241114 VistaJet ASBAA Awards Press Release 維思達公務機亞太中東非洲區營銷副總裁楊慧敏女士 (Amy Yang)(中)與亞太包機銷售副總裁 James Clark 先生(右)接受由亞洲商務航空協會財務總監 Paul Desgrosseilliers 先生(左)頒發「最佳包機運營商」大獎。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.