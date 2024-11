Une formation adaptée pour une intégration inclusive au marché du travail

MONTRÉAL, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Formation adaptée pour personnes vivant avec une limitation fonctionnelle

Le Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec (CFACQ) est présentement en recrutement pour la deuxième cohorte de sa toute nouvelle formation en intégration socioprofessionnelle, qui commencera le 14 janvier 2025. Cette formation est destinée à des personnes éloignées du marché du travail en raison de limitations fonctionnelles. Il peut s’agir, sans s’y limiter, de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autiste, trouble d’apprentissage ou trouble de santé mentale. Jusqu’à 15 personnes pourront ainsi suivre une formation de commis d’épicerie ou de commis de cuisine aux mets préparés dans un cadre bienveillant et adapté aux besoins particuliers des apprenantes et apprenants. Ce parcours est rendu possible grâce à un partenariat avec le Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP), une école du Centre de services scolaire de Montréal.

Parcours gratuit et allocation financière

La formation est entièrement gratuite et les personnes participantes éligibles pourraient recevoir une allocation hebdomadaire, couvrant notamment les frais de transport et de service de garde, avec la participation financière du gouvernement du Québec.

Stages rémunérés dans des épiceries syndiquées avec les TUAC 500 et sensibilisées par le ROSEPH

Pour conclure leur parcours de formation, les apprenantes et apprenants complèteront un stage rémunéré dans une épicerie des grandes bannières de l’alimentation (Metro, Sobeys, Loblaws) syndiquée avec les Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 (TUAC 500). Ces milieux de travail auront préalablement été sensibilisés aux réalités des personnes vivant avec un handicap grâce à des formations sur mesure élaborées par le Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH). L’objectif derrière cette démarche holistique est de créer des milieux inclusifs où les personnes formées auront envie de faire carrière.

« Les apprenantes et les apprenants de notre première cohorte montrent des progrès remarquables et s’épanouissent dans leurs stages. Nous avons hâte d’accueillir la relève! Un bel avenir les attend dans le commerce de l’alimentation – syndiqué! » affirme Antonio Filato, président des TUAC 500.

Les inscriptions sont en cours! Pour toutes les informations, communiquez avec Céline Baudet, chargée de projet en formation adaptée : 514 332-7173 ou cbaudet@cfacq.ca .

Le Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec (CFACQ) est un organisme à but non lucratif. Il a pour mission de développer et d’offrir des programmes de formation professionnelle destinés aux travailleurs et travailleuses en emploi, aux gens en insertion professionnelle, aux personnes immigrantes qui représentent une nouvelle main-d’œuvre, aux jeunes qui désirent travailler à temps partiel pendant leurs études, ainsi qu’à toute personne désirant faire leur entrée dans le commerce du détail et de l’alimentation.

Source : Mathilde Lefebvre

Coordonnatrice, CFACQ

438 397-3340

mlefebvre@cfacq.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1fcbb90c-88f4-441f-8afd-2e396cb230a6/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17b351bb-2c6b-4abe-a9e5-ec33d586f054/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9a4a9d5-ac5a-4bd2-900e-373905fec10b/fr



Des apprenants dans la cuisine-école Des apprenants dans la cuisine-école avec leur formateur. Des apprenants en activités d’apprentissage Des apprenants en activités d’apprentissage autour du métier de commis d’épicerie. Les apprenants de la première cohorte Les apprenants de la première cohorte lors du début des activités le 9 septembre dernier, en compagnie des formateurs, du président des TUAC 500, Antonio Filato, et de la coordonnatrice du CFACQ, Mathilde Lefebvre.

