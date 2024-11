Exterro erhält HITRUST e1-Zertifizierung als Nachweis grundlegender Cybersicherheit

Die HITRUST e1-Zertifizierung bestätigt, dass Exterro sich für grundlegende Cybersicherheitskontrollen und Informationsrisikomanagement einsetzt

PORTLAND, Oregon, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der Entwickler der umfassendsten Softwareplattform zur Verwaltung von Datenrisiken, hat heute bekanntgegeben, dass seine auf Amazon Web Services basierenden SaaS-Softwaresysteme von HITRUST den zertifizierten Status für grundlegende Cybersicherheit erhalten haben.

Die HITRUST e1-Zertifizierung zeigt, dass sich die SaaS-Angebote von Exterro auf die wichtigsten Kontrollen konzentrieren, um nachzuweisen, dass die erforderliche Cybersicherheitshygiene vorhanden ist. Die e1-Bewertung ist eine von drei progressiven HITRUST-Bewertungen, die das HITRUST-Framework (HITRUST CSF) nutzen, um adaptive Kontrollen für Cyberbedrohungen vorzuschreiben, die für jeden Sicherheitstyp geeignet sind.

„Im heutigen Umfeld ist es für Organisationen wie unsere zwingend erforderlich, mit den aktuellen und aufkommenden Bedrohungen Schritt zu halten“, so Anthony Diaz, Chief Information Security Officer bei Exterro. „Wir freuen uns, unseren Kunden durch die HITRUST e1-Zertifizierung unser Engagement für Cybersicherheit und Datenschutz unter Beweis zu stellen.“

„Die validierte HITRUST e1-Bewertung ist ein gutes Tool für Cyber-bewusste Organisationen wie Exterro, die Vertrauen aufbauen und schrittweise die gebotene Sorgfalt in Bezug auf Informationssicherheit und Datenschutz unter Beweis stellen möchten“, so Robert Booker, Chief Strategy Officer bei HITRUST. „Wir loben Exterro für das Engagement des Unternehmens in Bezug auf Cybersicherheit und den erfolgreichen Abschluss der HITRUST e1-Zertifizierung.“

Über Exterro

Exterro ermöglicht es Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden, bessere rechtliche, regulatorische und ermittlungstechnische Ergebnisse zu erzielen, während sie gleichzeitig Geld sparen und die Auswirkungen von Datenrisiken minimieren. Die Software des Unternehmens für das Datenrisikomanagement ist die einzige umfassende Plattform, die Datenermittlung, Automatisierung und Workflow-Optimierung nutzt und eine der ersten, die verantwortungsvolle KI einsetzt, um Anwendern Einblick in und Kontrolle über die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz, Rechtsgeschäften, digitalen Ermittlungen, Cybersicherheitsmaßnahmen, Compliance und Data Governance zu geben. Tausende von Unternehmen, Anwaltskanzleien, Anbietern von Managed Services sowie Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen Exterro, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com.

Presseanfragen:

Hazel Ramirez

570-975-9261

hazel@plat4orm.com

