L’enquête mondiale de Vertex révèle que la moitié des entreprises sont à la traîne dans le domaine de l’automatisation fiscale et financière

L’étude met à jour des lacunes et des enjeux en matière d’optimisation fiscale et financière pour la croissance des entreprises

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, et LONDRES, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex Inc. (NASDAQ : VERX), ci-après « Vertex » ou la « Société », fournisseur mondial de technologies appliquées à la fiscalité, publie les résultats d’une nouvelle enquête révélant que l’automatisation et la transformation numérique constituent des priorités absolues lorsqu’il s’agit de stimuler la croissance commerciale du point de vue fiscal et financier, mais que de nombreuses entreprises ont encore un long chemin à parcourir.

Après avoir étudié le cas de plus de 600 professionnels de niveau cadre et supérieur de la fiscalité et de la finance du monde entier, le rapport mondial 2024 sur la transformation fiscale a constaté que 80 % d’entre eux considèrent la transformation fiscale et financière comme essentielle à l’optimisation des affaires, bien que seule la moitié des entreprises aient progressé dans cette direction. Des enjeux comme le manque de support informatique (évoqué dans 34 % des cas), les contraintes budgétaires (31 %) et la pénurie de ressources (28 %) sont cités au titre des principaux obstacles à la transformation.

« L’existence croissante de mandats de déclaration fiscale numérique en temps réel ou quasi-réel, les mises à jour des taux et des règles, mais aussi le rythme rapide des activités commerciales internationales soulignent le besoin immédiat de transformation fiscale et financière » indique Peter Boerhof, Directeur principal de la TVA pour le bureau central des affaires fiscales de Vertex. « Si nos données indiquent que certaines entreprises se situent à différentes étapes de leur transformation numérique, un grand nombre d’entre elles doivent encore prendre des mesures rapidement afin d’assurer la pérennité de leurs fonctions fiscales et financières et de réunir les conditions de leur réussite dans cet environnement commercial moderne et résolument axé sur le numérique. »

Dans un contexte de restrictions budgétaires et de raréfaction des ressources, près de la moitié des professionnels interrogés (42 %) se tournent vers la transformation fiscale et financière au profit d’une architecture technologique plus rentable et plus flexible. Ils s’orientent également vers l’automatisation pour alléger les tâches administratives et dégager le temps nécessaire à la valeur ajoutée du travail dans tous les services. Actuellement, seuls 52 % des processus financiers et 56 % des processus fiscaux indirects des entreprises internationales sont automatisés. Ce point est souligné par les 77 % de répondants affirmant que la fonction fiscale a une longueur d’avance dans le parcours de la transformation numérique.

« De nombreuses entreprises sont de plus en plus conscientes des inefficacités qui entravent la croissance globale de leurs activités. Notre étude révèle une pression accrue en faveur de la mise en œuvre d’une solution, en commençant par les fonctions fiscales et financières » observe Michael J. Bernard, Vice-président et Directeur des affaires fiscales de Vertex. « Si elle est correctement mise en œuvre, cette transformation peut permettre à ces professionnels qualifiés de gagner en efficacité dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes, étant entendu qu’elle réduit la complexité des processus, favorise la collaboration et permet à chacun de se concentrer sur les tâches qui contribuent au développement de l’activité. »

Entre autres facteurs, la lutte contre les inefficacités internes constitue la principale motivation (39 %) de la transformation fiscale et financière. Les autres principales conclusions du rapport sont les suivantes :

L’automatisation joue en faveur de la collaboration et de la conformité – 57 % des personnes interrogées déclarent qu’il devient plus aisé de travailler en collaboration avec différentes équipes dans le cadre des processus de conformité, de détermination de la charge fiscale et d’établissement des déclarations.

– 57 % des personnes interrogées déclarent qu’il devient plus aisé de travailler en collaboration avec différentes équipes dans le cadre des processus de conformité, de détermination de la charge fiscale et d’établissement des déclarations. Dans la liste des souhaits de transformation, le suivi des évolutions de taux et de règles figure en tête – 79 % des personnes interrogées indiquent que le fait de s’assurer que les systèmes sont à jour par rapport aux changements de taux et de règles d’imposition constitue la tâche la plus importante de leur parcours de transformation numérique.

– 79 % des personnes interrogées indiquent que le fait de s’assurer que les systèmes sont à jour par rapport aux changements de taux et de règles d’imposition constitue la tâche la plus importante de leur parcours de transformation numérique. La transformation numérique n’échappe pas à un certain scepticisme – Les entreprises qui exercent leurs activités dans plus de 51 pays se montrent les plus sceptiques quant à la question de savoir si leur technologie actuelle de gestion de la fiscalité indirecte est adaptée à l’objectif poursuivi. Ce résultat laisse entendre que plus l’entreprise est grande, plus le niveau d’inquiétude relatif à la technologie actuelle de gestion de la fiscalité indirecte est élevé.

– Les entreprises qui exercent leurs activités dans plus de 51 pays se montrent les plus sceptiques quant à la question de savoir si leur technologie actuelle de gestion de la fiscalité indirecte est adaptée à l’objectif poursuivi. Ce résultat laisse entendre que plus l’entreprise est grande, plus le niveau d’inquiétude relatif à la technologie actuelle de gestion de la fiscalité indirecte est élevé. L’automatisation de la paie arrive en tête du classement – 31 % des personnes interrogées estiment que la gestion de la paie représente l’une des 5 priorités en matière d’automatisation, suivie de près par la fiscalité indirecte (30 %) et la fiscalité directe (30 %).

– 31 % des personnes interrogées estiment que la gestion de la paie représente l’une des 5 priorités en matière d’automatisation, suivie de près par la fiscalité indirecte (30 %) et la fiscalité directe (30 %). Un retour sur investissement est attendu – 49 % des personnes interrogées déclarent s’attendre à un retour sur investissement grâce à des prévisions et prises de décision améliorées, suivies de près par une architecture technologique plus rentable et pérenne et une réduction ou un redéploiement du personnel des équipes des services financiers et fiscaux grâce à l’automatisation des processus.



Pour obtenir de plus amples informations sur ces résultats, cliquez ici.

À propos de l’étude

L’enquête a été réalisée auprès de 610 professionnels exerçant une influence sur les décisions relatives aux taxes indirectes dans des entreprises affichant un chiffre d’affaires annuel d’au moins 20 millions de dollars et basées en Belgique, aux Pays-Bas, dans la région DACH, dans les pays scandinaves, en Espagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis. Au niveau global, les résultats sont précis à ± 4,1 % avec des limites de confiance de l’ordre de 95 % en supposant un résultat de 50 %. Les entretiens ont été menés en ligne par Sapio Research en mars 2024 à l’appui d’une invitation par courrier électronique et d’une enquête en ligne.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de fiscalité indirecte au monde. La Société a pour vocation de proposer la technologie fiscale la plus fiable afin de permettre aux entreprises internationales de réaliser des transactions en toute conformité et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter aux principales catégories de taxes indirectes de secteurs d’activité spécifiques, notamment la taxe sur les ventes, la taxe d’utilisation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires. Domiciliée en Amérique du Nord, Vertex exploite des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, emploie plus de 1 500 professionnels et propose ses services aux entreprises dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

