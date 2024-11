Duck Creek ก่อตั้ง Center of Excellence ในโปแลนด์เพื่อยกระดับการสนับสนุนลูกค้าทั่วโลก

วอร์ซอ โปแลนด์, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของการประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป ได้ประกาศว่า Center of Excellence (CoE) แห่งที่สองจะเปิดทำการในเมืองวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ CoE แห่งใหม่นี้จะช่วยเสริมความสามารถของ Duck Creek ในการสนับสนุนลูกค้าภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก ควบคู่ไปกับศูนย์ในอินเดีย โดยใช้ประโยชน์จากบุคลากรนานาชาติที่มีความสามารถในการให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง การดำเนินการครั้งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Duck Creek ที่จะตอบสนองความต้องการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ กับขยายการเข้าถึงในระดับโลก

Duck Creek ตั้งเป้าที่จะเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบภายในสิ้นปีนี้ ศูนย์แห่งใหม่นี้จะช่วยขยายกลุ่มผู้สมัครงานของ Duck Creek ให้กว้างขึ้น โดยให้การเข้าถึงทักษะเฉพาะทางที่รองรับการเติบโตและความสำเร็จในระยะยาว

ทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ทำให้ Duck Creek สามารถให้การสนับสนุนแบบ “follow-the-sun” (มีทีมงานรองรับทุกโซนเวลา) ได้อย่างราบรื่น โดยจัดเตรียมทีมงานให้ใกล้ชิดกับลูกค้าในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันข้ามเขตเวลา CoE ของโปแลนด์และอินเดียจะทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและให้การสนับสนุนที่สม่ำเสมอแก่ลูกค้าของ Duck Creek

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ขยายฐานธุรกิจของเราในโปแลนด์ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีความสามารถระดับโลกและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโซลูชันประกันภัยบนคลาวด์ของเราให้แก่ลูกค้าทั่วโลก” Courtney Townsend หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Duck Creek Technologies กล่าว “Center of Excellence แห่งใหม่ของเราในโปแลนด์ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของเราในยุโรป และสอดคล้องกับเป้าหมายของเราในการสร้างความคล่องตัวในกระบวนการทำงานในขณะที่ยังคงส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมต่อไป”

CoE ของโปแลนด์มุ่งเน้นไปที่โซลูชันซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการได้สำหรับตลาดประกันภัยในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และภูมิภาคอื่น ๆ นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเทคนิคและวิศวกรรมแล้ว CoE ยังเป็นแม่งานในฟังก์ชันต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงการพัฒนา การทดสอบ และการสนับสนุนลูกค้า ในเบื้องต้น CoE จะจ้างบุคลากรที่มีความสามารถในด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ การเงิน/การบัญชี และไอที โดยดึงแรงงานที่มีทักษะของโปแลนด์มาทำงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการระดับสูงในทุกภูมิภาค

CoE ทั้งสองแห่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในระดับนานาชาติของ Duck Creek แนวทาง CoE แบบคู่จะช่วยเพิ่มความสามารถของ Duck Creek ในการกระจายงานอย่างมีประสิทธิผล จัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถหรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และสนับสนุนการบริการลูกค้าทั่วโลก

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่อนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

ติดต่อด้านสื่อ

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.