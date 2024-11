Duck Creek Menubuhkan Pusat Kecemerlangan di Poland untuk Mempertingkatkan Sokongan Global untuk Pelanggan

WARSAW, Poland, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan insurans hartanah dan kemalangan (P&C) serta insurans am, mengumumkan bahawa Pusat Kecemerlangan (CoE) keduanya akan dibuka di Warsaw, Poland. CoE baharu tersebut, bersama dengan yang di India mengukuhkan keupayaan Duck Creek untuk menyokong pelanggan EMEA dan APAC dengan memanfaatkan bakat antarabangsa untuk memberikan khidmat pelanggan 24 jam. Langkah ini menekankan komitmen Duck Creek untuk menangani keperluan tempatan dengan cekap sambil meluaskan jangkauan global.

Duck Creek menyasarkan status operasi penuh menjelang akhir tahun ini. Pusat baharu ini meluaskan kumpulan pengambilan pekerja Duck Creek, menyediakan akses kepada kemahiran khusus yang menyokong pertumbuhan dan kejayaan jangka panjang.

Lokasi strategik Poland membenarkan Duck Creek menawarkan sokongan "follow-the-sun" yang lancar, meletakkan pasukan lebih dekat dengan pelanggan EMEA dan APAC serta memudahkan kerjasama merentasi zon masa. CoE Poland dan India akan bekerjasama untuk mempertingkatkan daya tahan dan memberikan sokongan yang konsisten kepada pelanggan Duck Creek.

"Kami teruja untuk mengembangkan jejak kami di Poland, yang merupakan bukti komitmen kami untuk memanfaatkan bakat global dan memupuk inovasi untuk menyokong penyelesaian insurans berasaskan awan kami kepada pelanggan di seluruh dunia," kata Courtney Townsend, Ketua Pegawai Rakyat Duck Creek Technologies. "Pusat Kecemerlangan baharu kami di Poland menandakan satu peristiwa penting dalam pengembangan Eropah kami dan sejajar dengan matlamat kami untuk menyelaraskan operasi sambil terus menyampaikan produk dan perkhidmatan yang luar biasa."

CoE Poland memberikan tumpuan kepada penyelesaian yang disesuaikan untuk pasaran insurans EMEA dan seterusnya. Bersama dengan sokongan teknikal dan kejuruteraan, CoE menyediakan pelbagai fungsi, termasuk pembangunan, ujian dan sokongan pelanggan. CoE pada mulanya akan menggaji bakat dalam peranan Kejuruteraan, Produk, Kewangan/Perakaunan dan IT, yang diambil daripada tenaga kerja mahir Poland untuk memenuhi piawaian perkhidmatan yang tinggi di seluruh rantau.

Kedua-dua CoE adalah penting untuk operasi antarabangsa Duck Creek. Pendekatan dwi-CoE mempertingkatkan keupayaan Duck Creek untuk mengagihkan kerja dengan berkesan, mengurus risiko yang berkaitan dengan kekurangan bakat atau acara geopolitik dan memperkukuhkan perkhidmatan pelanggan di seluruh dunia.

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah sebuah penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan industri hartanah dan kemalangan (P&C) serta insurans am. Kami merupakan platform yang membolehkan sistem insurans moden dibina, membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan malar hijau. Ketulenan, tujuan dan ketelusan adalah teras Duck Creek dan kami percaya insurans harus tersedia untuk individu dan perniagaan pada bila-bila masa,tidak kira tempat dan apa jua cara mereka memerlukannya. Penyelesaian peneraju syarikat kami tersedia secara kendiri atau secara suit lengkap dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk maklumat terkini – Linkedin dan X.

Hubungan Media

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.