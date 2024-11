Duck Creek Mendirikan Center of Excellence di Polandia untuk Meningkatkan Dukungan Global bagi Para Pelanggan

WARSAWA, Polandia, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan asuransi properti dan aneka (P&C) dan asuransi umum, mengumumkan Center of Excellence (CoE) keduanya yang akan dibuka di Warsawa, Polandia. CoE baru itu, di samping CoE yang ada di India, memperkuat kemampuan Duck Creek untuk mendukung pelanggan EMEA dan APAC dengan memanfaatkan talenta internasional untuk menghadirkan layanan pelanggan 24 jam. Langkah ini menegaskan komitmen Duck Creek untuk memenuhi kebutuhan lokal secara efisien sekaligus memperluas jangkauan global.

Duck Creek menargetkan status operasional penuh pada akhir tahun ini. Pusat baru ini memperluas jangkauan perekrutan Duck Creek, memberikan akses ke keterampilan khusus yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang.

Lokasi strategis Polandia memungkinkan Duck Creek untuk menawarkan “dukungan berkelanjutan sepanjang waktu” (follow-the-sun), menempatkan berbagai tim lebih dekat dengan klien di wilayah EMEA dan APAC, dan memfasilitasi kolaborasi lintas zona waktu. CoE Polandia dan India akan bekerja bersama-sama untuk meningkatkan ketahanan dan memberikan dukungan terus-menerus bagi para pelanggan Duck Creek.

“Kami sangat senang dapat memperluas kehadiran kami di Polandia, yang menjadi bukti komitmen kami untuk memanfaatkan talenta global dan mendorong inovasi guna mendukung solusi asuransi berbasis cloud kami bagi pelanggan di seluruh dunia,” ujar Courtney Townsend, Chief People Officer Duck Creek Technologies. “Center of Excellence baru kami di Polandia menandai tonggak penting dalam ekspansi kami di Eropa dan sejalan dengan sasaran kami untuk merampingkan operasi sekaligus terus menghadirkan produk dan layanan yang luar biasa.”

CoE Polandia berfokus pada solusi khusus untuk pasar asuransi EMEA dan sekitarnya. Di samping dukungan teknis dan teknik, CoE menyelenggarakan berbagai fungsi, termasuk pengembangan, pengujian, dan dukungan pelanggan. CoE pada awalnya akan mempekerjakan talenta di bidang Teknik, Produk, Keuangan/Akuntansi, dan TI, yang berasal dari tenaga kerja terampil Polandia untuk memenuhi standar layanan yang tinggi di seluruh wilayah.

Kedua CoE tersebut sangat penting bagi operasi internasional Duck Creek. Pendekatan dual-CoE meningkatkan kemampuan Duck Creek untuk mendistribusikan pekerjaan secara efektif, mengelola risiko yang terkait dengan keterbatasan talenta atau peristiwa geopolitik, dan meningkatkan layanan pelanggan di seluruh dunia.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi properti dan aneka (P&C) dan asuransi umum. Kami adalah platform tempat dibangunnya sistem asuransi modern, yang memungkinkan industri untuk memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X.

Kontak Media

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.