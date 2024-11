דאק קריק מקימה מרכז מצוינות בפולין כדי לשפר את התמיכה הגלובלית בלקוחות

ורשה, פולין, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Duck Creek Technologies (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, הודיעה כי מרכז המצוינות השני שלה (CoE) ייפתח בוורשה, פולין.ה- CoE החדש, לצד זה שבהודו, מחזק את היכולת של דאק קריק לתמוך בלקוחות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה EMEA ואסיה-פסיפיק APAC על ידי מינוף עובדים בינלאומיים כדי לספק שירות לקוחות 24 שעות ביממה. מהלך זה מדגיש את מחויבותה של דאק קריק לטפל ביעילות בצרכים המקומיים תוך הרחבת טווח ההגעה העולמי.

Duck Creek מאמינה כי המרכז יגיע למצב תפעולי מלא עד סוף השנה. המרכז החדש הזה מרחיב את מאגר גיוס העובדים של Duck Creek, ומספק גישה למיומנויות מיוחדות התומכות בצמיחה ובהצלחה לטווח ארוך.

מיקומה האסטרטגי של פולין מאפשר ל-Duck Creek להציע תמיכה חלקה, "במעקב אחר השמש", ולמקם צוותים קרובים יותר ללקוחות ב-EMEA ו-APAC ולהקל על שיתוף פעולה שחוצה אזורי זמן. מרכזי המצוינות של פולין והודו יעבדו יחד כדי לשפר את החוסן ולספק תמיכה עקבית עבור הלקוחות של Duck Creek.

"אנו נרגשים להרחיב את טביעת הרגל שלנו בפולין, המהווה עדות למחויבות שלנו לרתום כישרונות עולמיים ולטפח חדשנות כדי לתמוך בפתרונות הביטוח מבוססי הענן שלנו ללקוחות ברחבי העולם", אמרה קורטני טאונסנד (Courtney Townsend), מנהלת אנשים ראשית ב-Duck Creek Technologies. "מרכז המצוינות החדש שלנו בפולין הוא ציון דרך מרכזי בהתרחבות שלנו באירופה ועולה בקנה מידה אחד עם המטרה שלנו לייעל את התפעול תוך המשך אספקת מוצרים ושירותים יוצאי דופן".

ה-CoE של פולין יתמקד בפתרונות מותאמים עבור שוק הביטוח של EMEA ומעבר. לצד תמיכה טכנית והנדסית, ה-CoE יארח מערך של פונקציות, כולל פיתוח, בדיקות ותמיכה בלקוחות. ה-CoE יעסיק בתחילה עובדים בתפקידי הנדסה, מוצר, פיננסים/חשבונאות ו-IT, תוך שימוש בכוח העבודה המיומן של פולין לעמידה בסטנדרטים גבוהים של שירות באזורים השונים.

שני ה-CoE חיוניים לפעילות הבינלאומית של Duck Creek. גישת מרכז המצוינות הכפול משפרת את היכולת של Duck Creek להפיץ עבודה ביעילות, לנהל סיכונים הקשורים למחסור בכישרונות או לאירועים גיאופוליטיים, ולחזק את שירות הלקוחות בכל רחבי העולם.

