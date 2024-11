Duck Creek establece Centro de Excelencia en Polonia para mejorar soporte global aelos clientes

VARSOVIA, Polonia, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, anunció que abrirá su segundo Centro de Excelencia (COE) en Varsovia, Polonia. El nuevo COE, junto con el de la India, fortalece la capacidad de Duck Creek para apoyar a los clientes de EMEA y APAC utilizando el talento internacional para ofrecer un servicio al cliente las 24 horas. Esta medida subraya el compromiso de Duck Creek de abordar de manera eficaz las necesidades locales mientras amplía el alcance global.

Duck Creek tiene como objetivo alcanzar el estado operativo completo para finales de año. Este nuevo centro amplía el grupo de contratación de Duck Creek, proporcionando acceso a conocimientos especializados que apoyan el crecimiento y el éxito a largo plazo.

La ubicación estratégica de Polonia permite que Duck Creek ofrezca un soporte transparente e ininterrumpido (“follow-the-sun”), posicionando a los equipos más cerca de los clientes de EMEA y APAC y facilitando la colaboración entre zonas horarias. Los CoEs de Polonia e India trabajarán en conjunto para mejorar la resiliencia y brindar un apoyo constante a los clientes de Duck Creek.

"Estamos muy contentos de expandir nuestra presencia en Polonia, lo que es un testimonio de nuestro compromiso de aprovechar el talento global y fomentar la innovación para respaldar nuestras soluciones de seguros basadas en la nube para clientes en todo el mundo", dijo Courtney Townsend, directora de personal de Duck Creek Technologies. "Nuestro nuevo Centro de Excelencia en Polonia marca un hito fundamental en nuestra expansión europea y se alinea con nuestro objetivo de optimizar las operaciones mientras continuamos ofreciendo productos y servicios excepcionales".

El COE de Polonia se centra en soluciones personalizadas para el mercado de seguros de EMEA y más allá. Junto con el soporte técnico y de ingeniería, el COE alberga una variedad de funciones, que incluyen desarrollo, pruebas y soporte al cliente. El COE empleará inicialmente talento en ingeniería, productos, finanzas/contabilidad y funciones de TI, aprovechando la mano de obra calificada de Polonia para cumplir con altos estándares de servicio en todas las regiones.

Ambos CoEs son esenciales para las operaciones internacionales de Duck Creek. El enfoque de doble COE mejora la capacidad de Duck Creek para distribuir el trabajo de manera eficaz, gestionar los riesgos asociados con la escasez de talento o eventos geopolíticos, y reforzar el servicio al cliente en todo el mundo.

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa, y todas están disponibles a través de Duck Creek OnDemand. Para más información visite, www.duckcreek.com. Siga a Duck Creek en nuestras redes sociales para acceder la última información – LinkedIn y X .

Contacto de Medios

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

