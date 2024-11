Duck Creek gründet Kompetenzzentrum in Polen zur Verbesserung der Unterstützung von Kunden weltweit

WARSCHAU, Polen, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Sach- und Unfallversicherung sowie der allgemeinen Versicherung gestaltet, hat die Eröffnung seines zweiten Kompetenzzentrums (Center of Excellence, CoE) in Warschau, Polen, bekanntgegeben. Das neue Kompetenzzentrum stärkt zusammen mit dem in Indien die Fähigkeit von Duck Creek, Kunden in den EMEA- und APAC-Regionen zu unterstützen, indem es internationale Talente nutzt, um einen 24-Stunden-Kundendienst bereitzustellen. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Duck Creek, lokale Bedürfnisse effizient zu erfüllen und gleichzeitig die globale Reichweite auszuweiten.

Duck Creek strebt an, bis zum Jahresende die volle Betriebsbereitschaft zu erreichen. Dieses neue Zentrum erweitert den Einstellungspool von Duck Creek und bietet Zugang zu Fachkenntnissen, die langfristiges Wachstum und Erfolg unterstützen.

Dank der strategischen Lage Polens kann Duck Creek einen nahtlosen „Follow-the-Sun“-Support bieten, die Teams näher an den EMEA- und APAC-Kunden positionieren und die Zusammenarbeit über Zeitzonen hinweg erleichtern. Die Kompetenzzentren in Polen und Indien werden zusammenarbeiten, um die Resilienz zu verbessern und den Kunden von Duck Creek durchgängige Unterstützung zu bieten.

„Wir freuen uns, unsere Präsenz in Polen auszubauen. Dies ist ein Beweis für unser Engagement, globale Talente zu nutzen und Innovationen zu fördern, um unsere cloudbasierten Versicherungslösungen für Kunden weltweit zu unterstützen“, so Courtney Townsend, Chief People Officer von Duck Creek Technologies. „Unser neues Kompetenzzentrum in Polen stellt einen entscheidenden Meilenstein unserer europäischen Expansion dar und steht im Einklang mit unserem Ziel, die Betriebsabläufe zu rationalisieren und gleichzeitig weiterhin außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen bereitstellen zu können.“

Das polnische Kompetenzzentrum konzentriert sich auf maßgeschneiderte Lösungen für den EMEA-Versicherungsmarkt und darüber hinaus. Neben dem technischen und entwicklungstechnischen Support bietet das Kompetenzzentrum eine Reihe von Funktionen, darunter Entwicklung, Tests und Kundensupport. Das Kompetenzzentrum wird zunächst Talente in den Bereichen Entwicklung, Produkte, Finanzen/Buchhaltung und IT einstellen und dabei auf die qualifizierten Arbeitskräfte Polens zurückgreifen, um in allen Regionen hohe Servicestandards erfüllen zu können.

Beide Kompetenzzentren sind für die internationalen Aktivitäten von Duck Creek von entscheidender Bedeutung. Der Ansatz mit zwei Kompetenzzentren verbessert die Fähigkeit von Duck Creek, Arbeit effektiv zu verteilen, Risiken im Zusammenhang mit Talentmangel oder geopolitischen Ereignissen zu managen und den Kundendienst weltweit zu stärken.

