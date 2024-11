السيدتان الرياديتان سيما فيد وشام الذهبي تتعاونان لافتتاح عيادة "داو" في دبي لتقديم أفضل وأحدث حلول الجمال وطب الجلدية في المنطقة

دبي , Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- تفتخر مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات الأزياء وأساليب الحياة، بالاعلان عن الافتتاح الرسمي لعيادة "داو" في دبي، وهي عيادة متخصصة في طب الجلدية والعناية التجميلية. ومن المتوقع أن يساهم هذا المركز صناعة الفارق في مجال التجميل في منطقة الشرق الأوسط. وتشكل هذه الخطوة مرحلة مهمة ضمن رحلة مجموعة أباريل نحو تغيير معالم قطاع التجميل على المستوى العالمي. أقيم حفل الافتتاح بتاريخ 11/11 /2024.

ومن المتوقع أن تُحدث عيادة "داو" ثورة في عالم التجميل بتوجيه كل من السيدة الريادية سيما فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، وشام الذهبي، مؤسسة عيادة داو. حيث يجمع هذا التحالف بين الرؤية المشتركة لدى سيدتين رائدتين، التي تتلخص في مساعدة النساء في الوصول والتعبير عن جمالهن الداخلي من خلال المقدرة العلمية. سيما وشام ملتزمتان بتمكين النساء من خلال تقديم الوسائل اللازمة للعناية الذاتية بالصحة والجمال بطرق متعددة ومثالية لهن.

تتميز داو، عيادة رائدة في مجالي العناية التجميلية وطب الجلدية، بفريقها المميز من خبراء طب الجلدية، والتغذية، وخبراء تجميل الوجه الذين يقدمون أفضل وأحدث الخدمات في هذا المجال. الخدمات تشمل استشارات التغذية، والعلاج بالفيتامينات الوريدية، والاستشارات والعلاجات التجميلية والطب التجديدي، والعناية بالشعر، طب الجلدية، والليزر، ونحت الجسم. بالاستفادة من الخبرات الاستثنائية والاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية، تقدم "داو" تجربة تجميل مبتكرة في المنطقة.

وعلقت سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، على هذه الرؤية المشتركة بقولها"يشكل التعاون مع شام وعيادة "داو" أكثر من مجرد توسع إضافي لمجموعة العلامات التابعة لمجموعة أباريل. عندما رأيت شام تتحدث في قمة فوربس الشرق الأوسط، أعجبت بأسلوبها والتزامها بالجمال الذي يتخطى مجرد الشكل الخارجي . حيث تحدثت عن الجمال من الناحية العلمية، كما أن التزامها بتقديم تجارب جمال مميزة للمرأة ألهمني كثيراً. وكانت تلك هي نقطة البداية لهذه الرؤية المبتكرة."

ومن جانبها أكدت شام الذهبي أهمية هذه الرؤية المشتركة " عندما حظيت بفرصة لقاء السيدة سيما فيد والاستماع لخطابها، رأيت امرأة عصامية وسيدة ريادية نجحت في تأسيس شركة عملاقة بكل إرادة ومثابرة، هي قدوة يحتذى بها لدى في عالم الريادة النسائية. التزامها ومثابرتها في جميع مناحي حياتها يشكل مصدر إلهام للكل. أكن لها كل الاحترام والإعجاب، إذ أن إيمانها برؤية عيادة داو وإمكانياتها تحت توجيه مجموعة أباريل يجعل هذه الشراكة فرصة مشوقة ومميزة."

تشكل هذه الشراكة مرحلة جديدة في مجال الصحة في المنطقة من خلال تقديم أفضل العلاجات العالمية في بيئة تمكينية ومعززة. بفضل التشكيلة الواسعة من الخيارات العلاجية التي تقدمها داو بما في ذلك الليزر، والطب التجديدي، وعلاج الندبات، فإن داو تجسد الرؤية المشتركة لسيما وشام وهي اعتناق الجمال، والقوة، والتمكين بشكل يمنح المرأة القدرة على اتخاذ قرارتها الشخصية فيما يتعلق بالصحة والجمال.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,300 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 24,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقطر وسَلْطَنَةُ عُمَان والمملكة العربية السعودية والكويت كما أنها نجحت في التوسيع استراتيجياً لمجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، كروكس، ناين وست،كلفن كلاين، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز إتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات ملاكها: مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة سيما جانواني فيد ونيلش فيد، اللذين نجحوا تحقيق ازدهار الشركة منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

https://www.apparelgroup.com/ar

PR@apparelglobal.com

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c403cffc-0ef1-4013-9a2e-1d111c25c90d/ar



السيدتان الرياديتان سيما فيد وشام الذهبي تتعاونان لافتتاح عيادة "داو" في دبي السيدتان الرياديتان سيما فيد وشام الذهبي تتعاونان لافتتاح عيادة "داو" في دبي

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.