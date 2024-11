Papiers Tissu KP publie ses résultats du troisième trimestre 2024

Des performances opérationnelles solides, des résultats conformes aux attentes

MISSISSAUGA, Ontario, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (« PTKP ») (TSX : KPT) présente ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation ainsi que ceux de Produits Kruger inc. (« Produits Kruger ») pour le troisième trimestre de 2024. Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés aux consommateurs (CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC) et au marché des produits hors foyer. La Société continue de croître dans le segment des produits de consommation aux États-Unis grâce à la marque White CloudMD et à d’autres marques privées de qualité supérieure. PTKP détient actuellement une participation de 12,6 % dans Produits Kruger.

Faits saillants opérationnels et financiers de Produits Kruger au troisième trimestre de 2024

Les revenus se sont élevés à 521,1 millions de dollars au T3 2024, contre 473,4 millions de dollars au T3 2023, une augmentation de 47,7 millions de dollars, ou 10,1 %.

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 65,7 millions de dollars au T3 2024, contre 72,4 millions de dollars au T3 2023, soit une baisse de 9,3 %.

s’est chiffré à 65,7 millions de dollars au T3 2024, contre 72,4 millions de dollars au T3 2023, soit une baisse de 9,3 %. Le bénéfice net s’est élevé à 18,0 millions de dollars au T3 2024, contre un bénéfice net de 12,9 millions de dollars au T3 2023, une augmentation de 5,1 millions de dollars.

La Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 janvier 2025.

« Nos activités ont continué d’offrir de solides performances, avec une croissance à deux chiffres des revenus au troisième trimestre de 2024, grâce à l'augmentation du volume des ventes et à des prix de vente favorables dans l'ensemble de notre réseau nord-américain », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de Papiers Tissu KP. « Malgré l'augmentation des prix de la pâte à papier et d'autres coûts de fabrication d’un exercice à l’autre, nous avons généré un solide BAIIA ajusté de 65,7 millions de dollars, ce qui correspond à nos attentes. Dans le segment des produits de consommation, nous avons maintenu une forte dynamique de revenus grâce à des investissements continus dans l'innovation et le soutien à nos marques. L'impact qui en résulte est très encourageant : notre position de chef de file a dépassé les 44 % sur le marché canadien des papiers-mouchoirs et nous avons réalisé des gains de parts de marché dans les catégories des papiers hygiéniques et des essuie-tout, en glissement annuel. En ce qui concerne les produits hors foyer, le volume des ventes s'est légèrement amélioré au troisième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023, tandis que la rentabilité a été atténuée par des activités d'impartition supplémentaires. »

« Le fait marquant du trimestre sur le plan opérationnel a été l'achèvement de la construction de notre usine de fabrication à Sherbrooke, y compris le démarrage réussi de notre machine à papier LDC d'une capacité additionnelle de 60 000 tonnes métriques. À maturité, l'ensemble du site de Sherbrooke, qui comprend également l'usine TAD existante, ainsi que les chaînes de transformation de papiers-mouchoirs et de papiers hygiéniques LDC récemment démarrées, produira plus de 130 000 tonnes métriques de produits de papier de haute qualité. Nous réalisons ainsi notre vision de faire du site de Sherbrooke une plaque tournante majeure pour la fabrication de produits de papier tissu, ce qui nous permettra d'accroître notre part de marché en Amérique du Nord et de réduire nos achats de papiers », a ajouté M. Bianco.

Perspectives pour le T4 2024

Pour le dernier trimestre de 2024, nous prévoyons que le BAIIA ajusté1 sera de l’ordre de celui du T3 2024.

Résultats financiers de Produits Kruger au T3 de 2024

Les revenus ont atteint 521,1 millions de dollars au T3 2024, comparativement à 473,4 millions de dollars au T3 2023, soit une hausse de 47,7 millions de dollars, ou 10,1 %. L'augmentation des revenus est principalement attribuable à la hausse du volume des ventes et à des prix de vente favorables dans les deux segments. Les revenus ont également été favorablement touchés par les fluctuations des taux de change sur les ventes en dollars américains.

Le coût des produits vendus s’est établi à 437,3 millions de dollars au T3 2024, contre 386,3 millions de dollars au T3 2023, soit une hausse de 51,0 millions de dollars, ou 13,2 %. L'augmentation du coût des ventes est principalement attribuable à la hausse du volume des ventes et des prix de la pâte, à l'activité d'impartition supplémentaire par rapport au T3 2023 et à l'incidence défavorable des fluctuations du taux de change sur les coûts en dollars américains. Elle a été partiellement contrebalancée par la baisse des frais généraux de fabrication, principalement attribuable à l'absorption des frais généraux découlant des niveaux de stocks plus élevés au cours du trimestre. Les frais de transport ont été légèrement supérieurs à ceux du T3 2023, tandis que les coûts d'entreposage ont augmenté légèrement en raison des coûts de manutention liés à l'augmentation du volume des ventes. En pourcentage des revenus, le coût des produits vendus s'est établi à 83,9 % au T3 2024, contre 81,6 % au T3 2023.

Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration se sont chiffrés à 46,5 millions de dollars au T3 2024, comparativement à 40,0 millions de dollars au T3 2023, soit une augmentation de 6,5 millions de dollars, ou 16,3 %. L'augmentation est principalement due à des investissements additionnels en publicité et en promotion, des frais de conseil et des frais juridiques pour soutenir les initiatives opérationnelles et d'entreprise, des frais de vente plus élevés pour soutenir principalement le volume de ventes supplémentaire, des dépenses informatiques plus élevées et des pertes de change au T3 2024 par rapport à des gains au même trimestre de l’exercice précédent. En pourcentage des revenus, les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ont été de 8,9 % au T3 2024, contre 8,4 % au T3 2023.

Le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 65,7 millions de dollars au T3 2024, contre 72,4 millions de dollars au T3 2023, soit une baisse de 6,7 millions de dollars, ou 9,3 %. Cette baisse est principalement attribuable à l'augmentation des prix de la pâte et des autres coûts de fabrication décrits ci-dessus, ainsi qu'à la hausse des frais de transport et des frais de vente, frais généraux et frais d’administration, partiellement compensées par l'augmentation des volumes et des prix de vente, ainsi que par la diminution des frais généraux de fabrication.

Le revenu net s’est établi à 18,0 millions de dollars au T3 2024, comparativement à 12,9 millions de dollars au T3 2023, soit une hausse de 5,1 millions de dollars. Cette augmentation est principalement attribuable à un gain de change plus élevé et à une charge d'impôt sur le revenu plus faible, partiellement compensés par un BAIIA ajusté1 plus faible, une charge d'amortissement plus élevée et des charges d'intérêts et autres coûts financiers plus élevés.

Activité de financement et liquidités de Produits Kruger au T3 de 2024

Le 1er novembre 2024, Produits Kruger a émis des billets de premier rang non garantis à 6,625 % (les billets) venant à échéance le 1er novembre 2031 d’un capital de 135 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé. L’intérêt sur les billets est payable semestriellement à terme échu, soit le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et ce, à partir du 1er mai 2025. La majeure partie du produit a été utilisée pour le rachat des 125 millions de dollars de billets de premier rang non garantis, le reste étant utilisé pour répondre aux besoins généraux de la Société.

Produits Kruger a procédé au rachat précédemment annoncé de ses billets de premiers rang non garantis à 6,0 % d'un capital de 125 millions de dollars le 12 novembre 2024 à un prix de rachat de 100 % du capital plus les intérêts courus et impayés.

Les liquidités totales, comprenant la trésorerie et la disponibilité en vertu des conventions de crédit renouvelables, s'élevaient à 434,2 millions de dollars au 30 septembre 2024. De plus, 14,6 millions de dollars de liquidités ont été conservés pour le projet d'expansion de Sherbrooke.

Résultats financiers de PTKP au T3 2024

PTKP a enregistré un revenu net de 2,1 millions de dollars au T3 2024. Ce revenu net comprend un montant de 2,3 millions de dollars représentant la part de PTKP dans le revenu net de Produits Kruger, un profit de dilution de 0,1 million de dollars et une charge d'amortissement de 0,3 million de dollars liée aux rajustements des valeurs comptables lors de l'acquisition.

Dividendes sur les actions ordinaires

Le conseil d’administration de PTKP a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 janvier 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2024.

Informations supplémentaires

Pour plus d’information, consultez le rapport de gestion de PTKP et celui de Produits Kruger du troisième trimestre clos le 30 septembre 2024, disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca ou sur le site Web de la Société au www.kptissueinc.com .

Téléconférence sur les résultats du troisième trimestre

PTKP tiendra sa téléconférence du troisième trimestre le mercredi 13 novembre 2024, à 8 h 30, heure de l’Est.

Par téléphone : 1 888 510-2154 ou 437-900-0527

En ligne : www.kptissueinc.com

Les documents cités pendant la téléconférence seront disponibles au www.kptissueinc.com .

Il sera possible de réécouter la téléconférence jusqu’à minuit, le 20 novembre 2024, en composant le 1 888 660-6345 ou le 289 819-1450 (mot de passe : 96818).

La téléconférence sera également accessible sur le site Web jusqu’au 20 novembre 2024 à minuit.

À propos de Papiers Tissu KP inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,6 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com .

À propos de Produits Kruger inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 3 000 personnes et exploite neuf usines certifiées FSCMD COC (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca .

Mesures non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures non conformes aux PCGR qui, selon Produits Kruger, fournissent des renseignements sur le rendement et la situation financière de la Société qui sont utiles à la direction de Produits Kruger et aux lecteurs. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée aux termes des PCGR et pourraient donc ne pas se prêter aux comparaisons avec des mesures d’appellation similaire utilisées par d’autres sociétés. C’est le cas notamment du BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de rendement conforme aux PCGR et ne devrait pas être considéré comme un substitut du bénéfice d’exploitation, du bénéfice net ou des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établis conformément aux PCGR. Le « BAIIA ajusté » est calculé par Produits Kruger comme étant le résultat net (perte) avant : i) la charge d’intérêts et les autres coûts de financement, ii) l’impôt sur le résultat, iii) la dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles, iv) la dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles, v) les pertes sur la vente d’actifs non financiers, vi) les pertes (ou profits) sur la vente d’immobilisations corporelles, vii) la perte (ou le gain) de change, viii) les charges liées aux activités de restructuration et ix) la variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite. Le rapprochement du BAIIA ajusté avec les résultats pertinents se trouve dans le tableau des résultats sectoriels et géographiques du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui concernent les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de PTKP et de Produits Kruger, ou tout autre événement ou développement futurs. L’emploi de mots comme « peut », « sera », « serait », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « probable » ou « potentiel », y compris l’emploi de la forme négative ou de variantes de ces termes, ou de termes ou d’expressions analogues, indique qu’il s’agit d’énoncés prospectifs. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par PTKP ou Produits Kruger, y compris la modération de la pression inflationniste sur le coût des intrants et la poursuite de la pression inflationniste sur les frais de vente, frais généraux et frais d’administration étant donné que les coûts de main-d’œuvre, de marketing et d’informatique continuent d’augmenter. Bien que PTKP et Produits Kruger estiment que ces attentes et hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier exagérément, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Les perspectives relatives au BAIIA ajusté1 du T4 2024 constituent des renseignements de nature prospective et sont fondées sur des hypothèses, et elles sont par conséquent soumises aux incertitudes et aux risques énumérés ci-après. Les perspectives visent à donner aux lecteurs une idée des attentes de la direction, en date du présent communiqué de presse, concernant le rendement futur de Produits Kruger. Les lecteurs sont prévenus que ces énoncés ne doivent être interprétés d’aucune autre manière.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les réalisations réelles ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans Produits Kruger), y compris les facteurs énumérés ci-dessous, décrits en détail à la section Facteurs de risque — Risques propres à l’activité de Produits Kruger de la notice annuelle de PTKP datée du 7 mars 2024, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca : l’influence de Kruger inc. sur Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers Kruger inc.; les conséquences d’un cas d’insolvabilité touchant Kruger inc.; les risques associés à la propriété du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés à l’exploitation du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés au projet d’expansion à Sherbrooke; les risques d’exploitation; une augmentation importante du coût des intrants; une réduction de l’offre de fibre; une pression accrue sur les prix ou une intensification de la concurrence; l’incapacité de Produits Kruger à innover efficacement; une conjoncture économique défavorable; une dépendance envers des clients de détail clés; une atteinte à la réputation de Produits Kruger ou de ses marques; des ventes moins importantes que prévu pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à exécuter ses stratégies d’affaires et d’exploitation; l’obligation de Produits Kruger de faire des dépenses d’immobilisation régulières; une acquisition infructueuse par Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers des employés essentiels; l’incapacité de Produits Kruger à retenir ses clients ou à en acquérir de nouveaux; la perte de fournisseurs essentiels pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à protéger adéquatement ses droits de propriété intellectuelle; la dépendance de Produits Kruger envers des licences détenues par des tiers; des règlements de litiges ou de réclamations défavorables à Produits Kruger; des dépenses importantes découlant de règlements environnementaux et nuisant aux flux de trésorerie de Produits Kruger; l’obligation de Produits Kruger au titre des prestations constituées, déjà importante, qui pourrait être beaucoup plus élevée que prévu si les hypothèses formulées par la direction de Produits Kruger devaient se révéler erronées; des conflits de travail nuisant à la structure de coûts de Produits Kruger et compromettant sa capacité à maintenir ses usines en activité; les variations de taux de change et la concurrence américaine; l’incapacité de Produits Kruger à honorer l’ensemble de sa dette; la responsabilité potentielle associée aux produits de consommation; le respect des engagements; les risques de hausse des taux d’intérêt et du coût de refinancement; les risques liés aux technologies de l’information, à la cybersécurité, aux assurances, aux contrôles internes et au commerce.

Les lecteurs ne devraient pas se fier exagérément aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés sont présentés expressément, dans leur intégralité, sous réserve de la présente mise en garde, et sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s’engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d’y être obligée par une loi sur les valeurs mobilières.

INFORMATION :

François Paroyan

Avocat et secrétaire général

Papiers Tissu KP inc.

Tél. : 905 812-6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca

INVESTISSEURS :

Doris Grbic

Directrice, Relations avec les investisseurs

KP Tissue inc.

437 882-2596

IR@krugerproducts.ca

1 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IRFS. Pour plus d'informations sur ces mesures, voir la section Mesures financières non conformes aux IRFS du présent communiqué de presse.

Kruger Products inc. États consolidés résumés non audités de la situation financière (en milliers de dollars canadiens) 30 septembre 2024 31 décembre 2023 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 111 215 135 728 Trésorerie soumise à restrictions 44 832 12 451 Créances clients et autres créances 142 468 130 157 Créances sur parties liées 80 842 Stocks 262 343 254 372 Impôt à recouvrer 9 384 4 578 Charges payées d’avance 13 998 4 726 584 320 542 854 Actifs non courants Immobilisations corporelles 1 473 638 1 421 650 Actifs au titre de droits d’utilisation 149 445 84 866 Autres actifs à long terme 52 3 808 Prestations de retraite 89 109 69 839 Goodwill 152 021 152 021 Immobilisations incorporelles 40 973 26 852 Actif d’impôt différé 5 679 23 740 Total de l’actif 2 495 237 2 325 630 Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres dettes 353 616 400 385 Dettes envers des parties liées 14 364 10 973 Impôt à verser 40 - Dividendes à verser 14 173 13 675 Partie courante de la dette à long terme 169 918 35 229 Partie courante des dettes locatives 39 774 27 154 Partie courante de la dette à long terme envers des parties liées 5 800 5 800 Partie courante des provisions 3 728 3 952 601 413 497 168 Passifs non courants Dette à long terme 997 478 1 034 016 Obligations locatives à long terme 127 194 71 865 Dette à long terme envers des parties liées 31 411 35 580 Provisions à long terme 6 015 5 740 Prestations de retraite 14 692 18 935 Avantages postérieurs au départ à la retraite 50 038 48 699 Total de passif 1 828 241 1 712 003 Capitaux propres Capital-actions 302 328 278 252 Surplus d’apport 395 382 395 382 Déficit (147 962 ) (164 029 ) Cumul des autres éléments du résultat global 85 640 81 011 Capitaux propres attribuable à Produits Kruger 635 388 590 616 Participations ne donnant pas le contrôle 31 608 23 011 Total des capitaux propres 666 996 613 627 Total du passif et des capitaux propres 2 495 237 2 325 630





Kruger Products inc. États consolidés résumés non audités du résultat net (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 septembre 2024 Trimestre clos le

30 septembre 2023 Période de neuf mois close le

30 septembre 2024 Période de neuf mois close le

30 septembre 2023 $ $ $ $ Produits des activités ordinaires 521 085 473 399 1 510 317 1 390 693 Charges Coût des produits vendus 437 202 386 375 1 262 433 1 171 111 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 46 533 39 973 133 145 116 890 Coûts de restructuration, montant net - 77 219 1 300 Résultat d’exploitation 37 350 46 974 114 520 101 392 Charge d’intérêts et autres charges financières 17 997 16 677 51 132 51 740 Autres charges (produits) ( 5 266 ) 8 395 7 152 ( 870 ) Résultat avant impôt 24 619 21 902 56 236 50 522 Charge d'impôt exigible 1 768 515 3 149 1 943 Charge d'impôt différé 3 244 6 553 11 723 68 860 Charge d’impôt 5 012 7 068 14 872 70 803 Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 19 607 14 834 41 364 (20 281 ) Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 1 614 1 906 3 823 1 568 Résultat net attribuable à Produits Kruger 17 993 12 928 37 541 (21 849 )

Kruger Products inc. Tableaux consolidés résumés non audités des flux de trésorerie (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 septembre 2024 Trimestre clos le

30 septembre 2023 Période de neuf mois close le

30 septembre 2024 Période de neuf mois close le

30 septembre 2023 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 19 607 14 834 41 364 (20 281 ) Éléments hors trésorerie Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles 26 561 24 227 78 688 70 305 Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles 1 739 1 110 4 300 3 271 Perte (profit) sur la cession d’immobilisations corporelles - (11 ) 269 1 098 Profit sur la cession d’actifs loués - - - ( 488 ) Perte (profit) de change (5 266 ) 8 395 8 033 ( 870 ) Charge d’intérêts et autres charges financières 17 997 16 677 51 132 51 740 Prestations de retraite et avantages postérieurs au départ à la retraite 3 680 2 344 8 964 6 456 Provisions 1 297 765 3 415 2 704 Charge d’impôt 5 012 7 068 14 872 70 803 Perte sur la vente d’actifs non financiers 15 5 27 21 Total des éléments hors trésorerie 51 035 60 580 169 700 205 040 Variation nette des éléments du fonds de roulement hors trésorerie (7 287 ) 47 409 (52 974 ) 64 267 Cotisations aux régimes de retraite et aux régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite (1 154 ) (2 241 ) (3 418 ) (7 439 ) Paiements liés aux provisions - ( 169 ) (3 695 ) (3 443 ) Paiements d’impôt, montant net (680 ) ( 550 ) (3 121 ) (2 008 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 61 521 119 863 147 856 236 136 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles (7 857 ) (5 993 ) (15 821 ) (14 673 ) Acquisitions d’immobilisations corporelles et de logiciels liées au projet de machine TAD à Sherbrooke - ( 837 ) - (1 580 ) Acquisitions d’immobilisations corporelles liées au projet d’expansion à Sherbrooke (26 740 ) (21 535 ) (116 167 ) (89 995 ) Intérêts payés sur les facilités de crédit relativement au projet d’expansion à Sherbrooke (2 347 ) (105 ) (5 136 ) (321 ) Aide publique reçue - - - 1 250 Achats de logiciels (7 ) (48 ) (294 ) (556 ) Produit tiré de la cession d’immobilisations corporelles - 17 28 2 465 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (36 951 ) (28 501 ) (137 390 ) (103 410 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit tiré de la dette à long terme 5 765 30 761 119 197 87 543 Remboursement de la dette à long terme (11 852 ) (46 337 ) (33 045 ) (69 906 ) Paiement de frais de financement différés ( 83 ) (25 ) (1 312 ) ( 405 ) Paiement des obligations locatives (9 191 ) (7 039 ) (26 463 ) (20 835 ) Variation de la trésorerie soumise à restrictions (1 183 ) (1 380 ) (32 381 ) (3 937 ) Intérêts payés sur la dette à long terme (15 460 ) (2 921 ) (38 839 ) (34 281 ) Paiement à une partie liée - - (5 800 ) (5 700 ) Dividendes versés, montant net (7 868 ) (1 741 ) (17 425 ) (5 245 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (39 872 ) (28 682 ) (36 068 ) (52 766 ) Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en monnaies étrangères (637 ) 220 1 089 (76 ) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour la période (15 939 ) 62 900 (24 513 ) 79 884 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 127 154 88 245 135 728 71 261 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 111 215 151 145 111 215 151 145

Kruger Products inc. Résultats non audités par segments et régions (thousands of Canadian dollars) Trimestre clos le

30 septembre 2024 Trimestre clos le

30 septembre 2023 Période de neuf mois close le

30 septembre 2024 Période de neuf mois close le

30 septembre 2023 $ $ $ $ Résultats par segments Produits des activités ordinaires sectoriels Produits de consommation 429 196 390 293 1 255 410 1 150 290 PHF 91 889 83 106 254 907 240 403 Produits des activités ordinaires provenant des clients externes 521 085 473 399 1 510 317 1 390 693 BAIIA ajusté Produits de consommation 62 414 65 925 185 373 170 468 PHF

6 602 8 381 23 941 15 078 Siège social et autres (3 351 ) (1 924 ) (11 291 ) (8 159 ) Total du BAIIA ajusté 65 665 72 382 198 023 177 387 Rapprochement avec le résultat net : Dotation aux amortissements 28 300 25 337 82 988 73 576 Charge d’intérêts et autres charges financières 17 997 16 677 51 132 51 740 Perte (profit) sur la cession d’immobilisations corporelles - (11 ) 269 1 098 Pertes (profit) sur la vente d’actifs non financiers 15 5 27 21 Variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite - - (881 ) - Coûts de restructuration, montant net - 77 219 1 300 Perte (profit) de change (5 266 ) 8 395 8 033 (870 ) Résultat avant impôt 24 619 21 902 56 236 50 522 Charge d'impôt 5 012 7 068 14 872 70 803 Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 19 607 14 834 41 364 (20 281 ) Produits par régions Canada 282 222 267 588 827 363 793 533 États-Unis 238 863 205 811 682 954 597 160 Total des produits 521 085 473 399 1 510 317 1 390 693

Papiers Tissu KP inc. États résumés non audités des situations financières (en milliers de dollars canadiens) 30 septembre 2024 31 décembre 2023 $ $ Actif Actifs courants Dividendes à recevoir 1 796 1 793 Impôt à recouvrer 367 652 Montant à recevoir d'une entité détenue 65 - 2 228 2 445 Actifs non courants Participation dans une entreprise associée 70 647 68 162 Total de l’actif 72 875 70 607 Passif Passifs courants Dividendes à verser 1 796 1 793 Dette envers une entité détenue - 457 Impôt à verser 376 - Total du passif 2 172 2 250 Capitaux propres Actions ordinaires 22 702 22 560 Surplus d’apport 144 819 144 819 Déficit (113 398 ) (115 027 ) Cumul des autres éléments du résultat global 16 580 16 005 Total des capitaux propres 70 703 68 357 Total du passif et des capitaux propres 72 875 70 607

Papiers Tissu KP inc. États résumés non audités du résultat net (en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action) Trimestre clos le

30 septembre 2024 Trimestre clos le

30 septembre 2023 Période de neuf mois close le

30 septembre 2024 Période de neuf mois close le

30 septembre 2023 $ $ $ $ Quote-part du résultat 2 259 1 789 4 758 (2 909 ) Dotation à l’amortissement de l'augmentation de la juste valeur (278 ) (286 ) (847 ) (886 ) Quote-part du résultat mis en équivalence

1 981 1 503 3 911 (3 795 ) Profit de dilution 107 262 500 787 Résultat avant impôt 2 088 1 765 4 411 (3 008 ) Charge d'impôt différé - - - 3 892 Résultat net 2 088 1 765 4 411 (6 900 ) Résultat de base par action 0,21 0,18 0,44 (0,69 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 9 979 383 9 957 841 9 973 463 9 953 646

Papiers Tissu KP inc. Tableaux résumés non audités des flux de trésorerie (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 septembre 2024 Trimestre clos le

30 septembre 2023 Période de neuf mois close le

30 septembre 2024 Période de neuf mois close le

30 septembre 2023 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Résultat net 2 088 1 765 4 411 (6 900 ) Éléments hors trésorerie Quote-part du résultat mis en équivalence

(1 981 ) (1 503 ) (3 911 ) 3 795 Profit de dilution (107 ) (262 ) (500 ) (787 ) Charge d’impôt différé - - - 3 892 Total des éléments hors trésorerie (2 088 ) (1 765 ) (4 411 ) 6 900 Diminution de la dette envers une entité détenue (376 ) (137 ) (660 ) (137 ) Remboursements d’impôt, montant net 376 137 660 137 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation - - - - Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Dividendes reçus, montant net 1 743 1 739 5 239 5 242 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 1 743 1 739 5 239 5 242 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Dividendes versés, montant net (1 743 ) (1 739 ) (5 239 ) (5 242 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (1 743 ) (1 739 ) (5 239 ) (5 242 ) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour la période - - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période - - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période - - - -

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.