Brandt désigné comme liquidateur des actifs de la flotte de l'entreprise de location de camions

REGINA, Saskatchewan, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'industrie canadienne du camionnage peut s'attendre à un afflux soudain d'équipement usagé et remis à neuf de première qualité à prix concurrentiel sur le marché au cours des prochains mois. Brandt Peterbilt, une filiale à part entière du Groupe d’entreprises Brandt, a été désignée pour disperser une grande partie des actifs de la flotte d'une importante entreprise de location de camions basée à Mississauga qui s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites à la fin du mois de mars 2024.

Les actifs comprennent des centaines de tracteurs routiers Peterbilt et Kenworth de modèle récent, des camions à benne et des remorques, y compris des fourgonnettes sèches et des unités frigorifiques, tous inspectés et dotés de nouvelles sécurités avant la vente.

« Nous travaillons dur pour fournir des solutions complètes à nos clients, et leur donner accès à des unités usagées à cette échelle, ainsi qu'à des options de liquidation d'actifs, est une étape importante alors que nous continuons à investir à long terme dans notre activité de concessionnaire de camions. L'ajout de ces unités portera notre catalogue de camions neufs et usagés à près de 1 300 unités, soit le plus important au Canada », a déclaré Neil Marcotte, chef de l'exploitation - Transport de Brandt. « Cet afflux de stocks usagés reflète une stratégie commerciale fondamentale au sein de notre réseau de concessionnaires. Il nous permettra de développer notre activité de matériel usagé à un rythme sans précédent, de mieux servir nos clients actuels et futurs tout en répondant aux exigences du marché. »

Brandt est entré sur le marché des camions à l'automne 2019 avec l'acquisition de Camex Equipment à Nisku, Ab. Depuis, l'entreprise est devenue l'un des fournisseurs de camions neufs et usagés les plus performants au Canada. À l'hiver 2021, Brandt est devenu le concessionnaire Peterbilt exclusif pour la Saskatchewan et le principal concessionnaire en Ontario avec l'acquisition de Cervus Equipment.

Brandt a été choisi pour disperser ces unités en raison de son importante infrastructure de service et de soutien et de son réseau de distribution d'équipement lourd à l'échelle nationale, y compris le plus grand réseau de concessionnaires de camions Peterbilt au Canada, avec 19 emplacements à service complet en Saskatchewan et en Ontario. L'entreprise est un leader national dans la vente et l'assistance d'équipements usagés, avec une expérience de plusieurs décennies dans de multiples secteurs d'activité.

L'équipement devrait être disponible à la vente ce mois-ci dans les établissements Brandt de Mississauga (Ontario), Ayr (Ontario), Winnipeg (Manitoba), Regina (Saskatchewan), Saskatoon (Saskatchewan), Calgary (Alberta), Edmonton (Alberta), Vancouver (Colombie-Britannique) et Kamloops (Colombie-Britannique).

À propos du groupe d’entreprises Brandt

Le Groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, Saskatchewan, Canada, est une entreprise privée de fabrication et de distribution qui dessert un public international croissant dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction, la foresterie, le rail, les mines, l'acier, le transport, la manutention et l'énergie. L’entreprise compte plus de 6000 employés et plus de 180 sites au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Brandt est l’une des plus grandes entreprises privées du Canada et fait partie du groupe d’élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées du Canada.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d146626-57b3-4aaf-b976-47913abe85cd/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72fa9d1e-41ea-4144-9c04-b002acb60398/fr

Pour plus d'informations, contacter Brian Radiff à bradiff@brandt.ca.

