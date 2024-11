La mission Harmony de l'Agence spatiale européenne aura recours aux instruments infrarouges d'ABB

ABB va développer un instrument d'imagerie thermique pour équiper la paire de satellites Harmony de l'Agence spatiale européenne, afin d'aider la mission de recherche à recueillir de nouvelles données sur les systèmes dynamiques de la Terre

La technologie d’ABB contribuera à faire progresser la science du climat ainsi qu'à mieux comprendre et prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes

La combinaison de l'imagerie thermique et de l'imagerie radar permet de mieux comprendre les flux d'énergie et les processus d'échange qui se produisent à l'interface entre l'océan et l'atmosphère

ZURICH, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB a été sélectionnée par la société spatiale et technologique allemande OHB System AG pour développer et construire les instruments d'imagerie thermique des satellites Earth Explorer Harmony de l'Agence spatiale européenne (ESA), dont le lancement est prévu en 2029. ABB équipera les deux satellites d’instruments infrarouge multipsectraux dans les bandes thermiques capables de mesurer un large éventail de paramètres environnementaux, notamment la température de la surface de la mer, la position des nuages et leur mouvement. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

L'instrument multi-vues d'ABB permettra à l'ESA de mesurer la position et le mouvement des nuages depuis l'espace, garantissant ainsi la précision radiométrique, c'est-à-dire l’exactitude de la mesure de la température obtenue par les instruments infrarouges par rapport à la température réelle de la surface (nuages ou mer). Les données collectées par la mission permettront de faire progresser la science du climat et de mieux comprendre et prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans. En outre, sur terre, Harmony fournira des informations permettant d'estimer les légères modifications de la forme de la surface terrestre, telles que celles résultant des tremblements de terre et de l'activité volcanique. Cela contribuera ainsi à évaluer les risques géologiques dans les zones actives sur le plan géologique.

« Harmony va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de notre planète en fournissant des données précieuses pour la science du système terrestre et la recherche sur le climat », a déclaré Florence Hélière, responsable du projet Harmony à l'Agence spatiale européenne. « L'expertise et l'engagement de nos partenaires industriels sont inestimables pour la mission Harmony, car ils nous aident à la mener à bien dans les délais impartis et à faire progresser les connaissances scientifiques. »

« Nous avons choisi ABB pour cette mission de premier plan en raison de son expertise reconnue dans le domaine des capteurs infrarouges », a déclaré Agustina Alvarez Toledo, responsable du projet Harmony chez OHB System AG. « Nous avons déjà collaboré à plusieurs programmes spatiaux et nous savons qu'ils sont très compétents. Nous sommes impatients de collaborer à nouveau pour soutenir la communauté scientifique au profit de la génération actuelle et de celles qui suivront. »

« L'objectif d'ABB est de mettre en œuvre un avenir plus durable et plus efficace en termes de ressources. Nous sommes donc fiers de participer à ce programme scientifique qui contribuera à la compréhension du changement climatique par l'humanité », a déclaré Jacques Mulbert, président d'ABB Mesure et analyse. « Dans le cadre de cette collaboration, nous démontrons notre capacité à fournir un positionnement précis des nuages et des mesures de la surface de la mer depuis l'espace, contribuant ainsi à une meilleure compréhension scientifique de notre planète afin de préserver son avenir. »

Les deux satellites se déplaceront en orbite autour de la Terre en tandem avec le satellite Sentinel-1 de la constellation Copernicus, dont la configuration évoluera au cours de la vie en orbite d'Harmony. Dans les différentes configurations, les instruments SAR des satellites Harmony recevront les signaux radar de Sentinel-1 qui rebondiront sur la surface de la Terre. Parallèlement, les instruments d’imagerie thermique d'Harmony fourniront des observations complémentaires de la surface de la mer ainsi que de la position et du mouvement des nuages la surplombant.

La combinaison de l'imagerie thermique et de l'imagerie radar permettra d'obtenir un large éventail de données et de mieux comprendre les échanges de chaleur dans la couche supérieure de l'océan, les causes des phénomènes météorologiques extrêmes et l'impact à long terme du changement climatique. La mission fournira également de nouvelles informations permettant de mieux comprendre comment la disparition de la glace des glaciers influe sur l'élévation du niveau de la mer.

Les satellites d'Harmony : Leur objectif est d'observer les champs de mouvement et de déformation à petite échelle de la surface de l'océan, des glaciers et des calottes glaciaires, de la glace de mer et de la Terre ferme.

