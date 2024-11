瑙魯在 COP 29 上推出創新公民計劃，緊密結合投資與氣候行動

巴庫,亞塞拜然, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 瑙魯共和國政府今天在巴庫舉行的 2024 年聯合國氣候變化大會 (COP 29) 上,公佈了開創性的 Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program,直接針對氣候融資與適應的關鍵大會主題。 瑙魯氣候變化與國家適應力 (Climate Change and National Resilience) 部長 Asterio Appi 閣下 在向 COP 29 代表發表講話時,提出該創新融資方案,讓有責任感的投資者有機會獲得額外公民身份,同時為南太平洋的氣候適應與可持續發展項目作出貢獻。

Appi 部長強調該計劃的廣泛影響:「瑙魯與許多南太平洋國家一樣,在保護全球重要的生物多樣性方面發揮重大作用。我們的生態系統所支持的稀有、瀕危和受威脅物種比地球上其他地方都多。 然而,我們在氣候變化中首當其衝,面臨海平面上升、風暴潮加劇,以及生物多樣性加速流失的問題。 全球暖化的後果使太平洋島國變得愈來愈不適合人居住。 投資者若選擇瑙魯的公民計劃,不僅是在保障自己的未來,亦是在投資地球的未來。」

聯合國一再強調,獲得融資(尤其是氣候融資)是幫助小島嶼發展中國家 (SIDS) 實現可持續發展目標的重要推動力。 正如聯合國所指出,SIDS 所受到的氣候變化影響尤其嚴重且日益加劇,迫切需要獲得外部財務支援,以建立它們和世界其他地區賴以生存的社會、經濟和自然系統的復原力。 然而,目前的氣候與發展融資架構非常複雜,無法有效、公平及以滿足 SIDS 需求所需的速度與規模運作。

確保全球流動性,為可持續發展未來作出貢獻

Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program Office 新任合規總監 Isa Seow 在巴庫舉行的計劃啟動活動上發言時指出,作為世界上最小的獨立共和國和第三小的國家,「瑙魯表現出適應力和創新思維,開創了結合經濟增長與環境管理的獨特入籍方式。」

Seow 解釋,該計劃提供了精簡的入籍途徑,處理時間僅需三至四個月。 投資者可透過向瑙魯的國庫基金捐獻資金來獲得公民身份,單一申請人的起始金額為 105,000 美元。 這項投資可為國際投資者帶來多項好處,包括免簽證入境 89 個國家或地區、不受限制的雙重國籍,並可向家庭成員提供公民身份。

他強調該計劃重視誠信:「我們實施了嚴格的盡職調查程序和健全的治理架構,確保只有最優秀的人士才能參與建設瑙魯的未來。 這項計劃不單是為了獲得另一本護照,而是要加入一個致力為全球挑戰開拓解決方案的社群。」

主權權益代替主權債務

瑙魯政府已授權領先的國際投資移民諮詢公司 Henley & Partners 設計、建立並執行 Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program。 該公司的政府諮詢業務已協助非洲、亞洲、加勒比海、歐洲、中東、北美洲和大洋洲 20 多個司法管轄區和國家的政府,設計、建立、執行和推廣與投資相關的居留和入籍計劃,並已籌集超過 150 億美元的外國直接投資。

瑙魯共和國總統 David Adeang 閣下表示:「投資移民已成為降低可持續發展風險、提升氣候適應力的強大機制。 瑙魯的計劃在這個領域樹立了新標準,將投資直接引導至保障國家未來、為全球環境保護作出貢獻的項目。 瑙魯的創新方法提供了一個實例,說明各國可如何利用私人投資來應對迫切的環境挑戰。」

Henley & Partners 行政總裁 Juerg Steffen 博士表示:「與債務驅動型融資方式不同的是,投資居留與投資入籍的計劃能提升接受投資國家的主權權益。 該等國家不需要為了實現某個戰略目標而妥協或犧牲另一個戰略目標。 投資移民對所有利益相關者(無論是投資者抑或民族國家及其公民)都是真正的雙贏、長期、可持續發展的解決方案。 越來越多政府將居留和公民計劃的好處,視為透過為發展方案提供資金來降低可持續發展風險的機制。」

關於 Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program

Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program 透過直接向瑙魯國庫基金捐獻資金,提供簡單直接的入籍途徑。

主要申請人要求:

至少年滿 18 歲

無不良個人背景

需提供資金來源證明





資金貢獻

單一申請人為 105,000 美元

2 至 4 人家庭為 110,000 美元

5 人或以上家庭為 115,000 美元

主申請人或其配偶的每名額外兄弟姊妹為 15,000 美元

申請費用

單一申請人為 25,000 美元

2 至 4 人家庭為 27,500 美元

5 人或以上家庭為 30,000 美元





盡職調查費用

主申請人為 10,000 美元

每名 16 歲或以上的額外家庭成員(配偶、兄弟姊妹、子女或合資格成年受養人)為 7,500 美元

護照費用

每本護照為 500 美元,需向瑙魯政府支付





申請人需接受徹底的盡職調查,並需接受面試。 申請人在獲得批准後,繳納所需的捐獻、宣誓效忠諾魯,並領取公民證書和瑙魯護照。

