瑙鲁在 COP 29 上推出创新公民身份计划，将投资与气候行动紧密结合

巴库,阿塞拜疆, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 瑙鲁共和国政府今日在巴库举行的 2024 年联合国气候变化大会 (COP 29) 上隆重推出了开创性的 Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program,与大会关于气候融资与适应的核心议题高度契合。 瑙鲁气候变化与国家复原力部长 Hon. Asterio Appi 在 COP 29 上发表讲话时指出,这项创新型融资倡议为具有责任感的投资者提供了双赢的机会,他们不仅能获得额外的公民身份,还能为南太平洋地区的气候适应和可持续发展项目贡献力量。

Appi 部长强调了该计划的深远影响,并表示:“瑙鲁与许多南太平洋国家一样,在保护全球至关重要的生物多样性方面发挥着巨大的作用。我们的生态系统所支持的稀有、濒危和受威胁物种,比地球上任何其他地方都更加丰富多样。然而,我们正处于气候变化的前沿,面临着海平面上升、风暴潮加剧以及生物多样性加速丧失的严峻挑战。全球变暖的后果正导致太平洋岛屿国家变得愈加不适宜居住。选择瑙鲁公民身份计划,投资者不仅是在为自身未来提供保障,更是在为地球的未来播下希望的种子。”

联合国一再强调,融资,特别是气候融资,是帮助小岛屿发展中国家 (SIDS)实现可持续发展目标的关键推动力。正如所指出的那样,小岛屿发展中国家深受气候变化的影响,所遭受的冲击远超其他国家,且愈加严重。因此,这些国家迫切需要外部资金支持,以增强其社会、经济和自然系统的复原力。这些系统不仅支撑着这些国家的生存与发展,更与全球的福祉密切相关。 然而,当前的气候与发展融资体系错综复杂,缺乏高效运作的能力,既难以确保公平,也无法以所需的速度和规模满足小岛屿发展中国家的迫切需求。

保障全球流动性,助力可持续未来

在巴库举行的计划启动活动上,新任 Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program Office 合规总监 Isa Seow 指出,作为世界上最小的独立共和国和第三小的国家,“瑙鲁是复原力与创新的象征,开创了一种将经济增长与环境可持续发展紧密结合的独特公民身份模式。”

Seow 解释道,该计划提供了一条简便的入籍通道,处理时间仅为三至四个月。 投资者通过向国库基金捐款即可获得瑙鲁公民身份,单人申请的捐款起始金额为 105,000 美元。 这项投资为国际投资者带来多重优势,包括免签 89 个目的地、享有无限制的双重公民身份,并可将公民身份延伸至家庭成员。

他强调了该计划坚定的诚信承诺:“我们已实施严格的尽职调查流程和健全的治理结构,确保只有最优秀的人士才能参与塑造瑙鲁的未来。 这项计划不仅仅是为了获得另一本护照,更是加入一个致力于为全球挑战开创解决方案的卓越社区。”

主权股权,而非主权债务

瑙鲁政府已委托国际领先的投资移民咨询公司 Henley & Partners 设计、构建并运营 Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program。 该公司政府咨询业务已为非洲、亚洲、加勒比海、欧洲、中东、北美和大洋洲超过 20 个司法管辖区和国家的政府提供支持,协助其设计、构建、运营并推广与投资相关的居留和公民身份计划,并成功筹集了超过 150 亿美元的外国直接投资。

瑙鲁共和国总统 David Adeang 阁下表示:“投资移民已成为缓解可持续发展风险、增强气候复原力的强大机制。 瑙鲁的这一计划在该领域树立了全新的标杆,将投资直接注入那些旨在保障国家未来并促进全球环境保护的项目。 瑙鲁的创新举措为各国如何巧妙运用私人投资应对迫在眉睫的环境挑战提供了一个生动的范例。”

Henley & Partners 首席执行官 Juerg Steffen 博士表示:“投资性居留和公民身份计划与依赖债务融资的方式不同,前者能够提升承办国家的主权股权。 它们无需为实现某一战略目标而妥协或牺牲其他目标。 投资移民是一种真正的长期可持续双赢解决方案,无论是对投资者,还是对国家及其公民而言。 越来越多的政府开始认识到,居留和公民身份计划作为一种资助发展项目的有效机制,能够有效减少可持续性风险,带来显著的益处。”

关于 Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program

Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program 提供了一条通过直接向瑙鲁国库基金捐款而获得公民身份的简便途径。

主申请人要求:

年龄需满 18 周岁

个人背景无不良记录

资金来源证明





捐款金额:

单个申请人:105,000 美元

两口至四口之家:110,000 美元

五口或五口以上之家:115,000 美元

主申请人或其配偶每增加一名兄弟姐妹:15,000 美元

申请费用

单个申请人:25,000 美元

两口至四口之家:27,500 美元

五口或五口以上之家:30,000 美元





尽职调查费

主申请人:10,000 美元

每增加一名 16 岁及以上的家庭成员(配偶、兄弟姐妹、子女或符合条件的成年受扶养人):7,500 美元

护照费用

每本护照费用为 500 美元,支付给瑙鲁政府





申请人须接受严格的尽职调查审核,且须参加面试。 申请获批后,申请人需缴纳相应款项,宣誓效忠瑙鲁,随后即可领取瑙鲁公民身份证书及护照。

www.ecrcp.gov.nr

