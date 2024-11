Intesa Sanpaolo et BlackRock s’associent pour développer la gestion de patrimoine numérique en Europe

MILAN et NEW YORK, 13 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (FISPB) – la banque privée du groupe Intesa Sanpaolo – va accélérer la croissance de son offre de gestion de patrimoine numérique en Italie et dans toute l’Europe, en collaboration avec BlackRock, le premier gestionnaire d’actifs au monde.

« Cet accord – déclare Carlo Messina, PDG d’Intesa Sanpaolo – s’inscrit parfaitement dans notre stratégie basée sur la croissance de notre activité de gestion de patrimoine et sur le développement de nouvelles solutions numériques. Cette collaboration avec BlackRock nous permettra d’élargir notre base de clientèle européenne en proposant des solutions de pointe. »

FISPB prévoit d’élargir son offre sur le marché à la fois géographiquement et par le biais de services de premier ordre en matière de courtage, de conseil hybride et de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par voie électronique.

Grâce à cette collaboration avec BlackRock, FISPB tirera parti de la vaste expertise de BlackRock en matière d’investissement, de ses capacités technologiques avancées et de sa connaissance approfondie du marché de la gestion de patrimoine afin d’élargir sa proposition numérique, offrant ainsi à ses clients une offre d’investissement complète et facilement accessible.

L’initiative s’étendra à l’Europe en commençant par la Belgique et le Luxembourg, pays où Intesa Sanpaolo Wealth Management est active et où des opportunités de croissance ont été identifiées.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec BlackRock – a déclaré Tommaso Corcos, responsable des divisions de Gestion de patrimoine d’Intesa Sanpaolo – car elle nous permet de renforcer nos projets de gestion de patrimoine numérique et de poursuivre le développement de nos activités en Europe, un marché qui présente une marge de croissance importante et où nous pouvons tirer parti de notre expertise, de notre force et de notre expérience en matière de gestion de l’épargne et des investissements. »

Rachel Lord, directrice de BlackRock International, a déclaré : « Je suis ravie que l’expertise internationale et les technologies avancées de BlackRock aident FISPB à accélérer sa croissance. Nous sommes impatients de les aider à répondre aux attentes de leurs clients sur les marchés existants et nouveaux et à générer des résultats positifs pour une nouvelle génération d’investisseurs. »

