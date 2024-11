DEBx Medical ได้รับเงินลงทุนเพิ่มเติมจาก TVM Capital Healthcare

ซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนขั้นตอนต่อไปของนวัตกรรมในการจัดการแผลเรื้อรัง

DEBx Medical เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วในโซลูชันด้านแผลเรื้อรัง โดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนรอบที่สองของ TVM Capital Healthcare

อัมสเตอร์ดัม และดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DEBx Medical ซึ่งมีฐานอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมและเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านการดูแลแผลขั้นสูง ได้ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนรอบที่สองซึ่งนำโดย TVM Capital Healthcare เงินทุนดังกล่าวจะช่วยเร่งการขยายตัวของ DEBx Medical ไปสู่ตลาดหลักทั่วโลก

การลงทุนดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการระดมทุนรอบแรก และสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในแนวทางที่เป็นนวัตกรรมของ DEBx Medical ในการจัดการแผลเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโซลูชันอันล้ำสมัยของบริษัท นั่นคือ DEBRICHEM® ซึ่งเป็นสารดูดความชื้นเฉพาะที่ที่ใช้กำจัดไบโอฟิล์มและการติดเชื้อจากแผลเรื้อรัง

การขยายตลาดในระดับโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงการดูแลแผลเรื้อรัง

การลงทุนรอบที่สองนี้จะสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีการแข่งขันสูง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภารกิจของ DEBx Medical ในการเปลี่ยนแปลงการจัดการแผลเรื้อรังและปรับปรุงผลลัพธ์การรักษาของผู้ป่วยต่อไป

แผลเรื้อรังเป็นภาระอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการดูแลสุขภาพทั่วโลก ไม่เพียงแต่เนื่องจากความชุกของโรคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่าย ภาวะแทรกซ้อน และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วย

DEBRICHEM® นำเสนอโซลูชันที่ไม่มีใครเทียบได้ในการกำจัดไบโอฟิล์มและการติดเชื้อจากแผลเรื้อรังได้หมดสิ้น และด้วยการได้รับการรับรองจาก CE และ ISO บริษัทจึงสามารถรักษาผู้ป่วยได้หลายพันรายนับตั้งแต่เปิดตัวสู่ตลาด

มุมมองของนักลงทุน

“การระดมทุนรอบใหม่นี้จาก TVM Capital Healthcare จะเร่งการนำ DEBRICHEM® เข้าสู่ตลาดทั่วโลก และช่วยให้ DEBx Medical เข้าถึงผู้ป่วยได้มากขึ้น อีกทั้งบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดจากแผลที่ไม่สามารถหายตามระยะเวลาปกติได้” Tristan de Boysson หุ้นส่วนผู้จัดการของ TVM Capital Healthcare กล่าว “นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะดำเนินกลยุทธ์กองทุน TVM Healthcare Afiyah Fund เพื่อนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดยเฉพาะในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และเราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีมงานที่น่าประทับใจนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว”

การลงทุนครั้งใหม่ของ TVM Capital Healthcare จะช่วยให้ DEBx Medical สามารถขยายความพยายามในการนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนที่สำคัญในการเดินทางของ DEBx Medical เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการขยายธุรกิจในระดับโลก” Bert Quint ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DEBx Medical กล่าว “การระดมทุนรอบนี้จะช่วยให้เราเข้าสู่ตลาดสำคัญ ๆ ทั่วโลก ซึ่งภาระจากแผลเรื้อรังยังคงเป็นปัญหาสำคัญ การสนับสนุนจากนักลงทุนของเราถือเป็นการยืนยันอย่างแข็งแกร่งถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการดูแลแผลทั่วโลก”

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในการดูแลแผล

DEBRICHEM® ได้สร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในยุโรปและบางส่วนของภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซึ่งรวมถึงซาอุดีอาระเบีย โดยนำเสนอโซลูชันอันทรงพลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาแผลเรื้อรัง ผลิตภัณฑ์นี้แสดงผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในการช่วยให้แผลที่ไบโอฟิล์มและการติดเชื้อเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการรักษาแผลนั้น สามารถเริ่มต้นกระบวนการรักษาแผลใหม่ได้อีกครั้ง

สามารถดูสื่อแบบสั้นที่แนบมากับประกาศนี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์นี้

การเติบโตและการพัฒนาในอนาคต

นอกเหนือจากการขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์แล้ว DEBx Medical ยังมีแผนที่จะเดินหน้าวิจัยและพัฒนาต่อไปเพื่อนำเสนอโซลูชันใหม่ ๆ ในการดูแลแผล การที่บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลทางคลินิกและเวชปฏิบัติอิงหลักฐานยังคงเป็นแรงผลักดัน ขณะที่บริษัทมุ่งขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และตอบโจทย์ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในการรักษาแผลเรื้อรัง

เกี่ยวกับ DEBx Medical

DEBx Medical มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงการดูแลแผลด้วยโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดยมีพันธกิจในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรังโดยการมอบเครื่องมือล้ำสมัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาแผลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ DEBRICHEM® เป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท โดยเป็นสารดูดความชื้นเฉพาะที่ที่ขจัดไบโอฟิล์มและการติดเชื้อ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การรักษาแผลรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: DEBx Medical - Innovating The Future of Wound Care (debx-medical.com)

เกี่ยวกับ TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare เป็นบริษัทหุ้นนอกตลาดด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่เชี่ยวชาญในตลาดเกิดใหม่ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในดูไบและสิงคโปร์ และมีสำนักงานในริยาด บอสตัน มิวนิก และโฮจิมินห์ซิตี้ โดยลงทุนเพื่อขยายกิจการและเติบโตในบริษัทด้านการดูแลสุขภาพเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงในพื้นที่ ตลอดจนลงทุนในแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในพื้นที่ในภาคเภสัชกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการวินิจฉัยโรค พันธมิตรด้านการลงทุนและพันธมิตรด้านปฏิบัติการ ตลอดจนกลุ่มที่ปรึกษาอาวุโสระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่แข็งแกร่ง ต่างก็มีประสบการณ์อันยาวนานในการลงทุนด้านการดูแลสุขภาพและประสบการณ์การดำเนินงานอันล้ำลึกในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: TVMCapitalHealthcare.com

หากสื่อมวลชนต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อ:

DEBx Medical: Chandrita Jaisinghani, press@debx-medical.com, +31 85 0878096

