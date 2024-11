נאורו משיקה תוכנית אזרחות חדשנית ב-COP 29, המקשרת בין השקעות לפעילות אקלימית

באקו, אזרבייג'ן, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

ממשלת הרפובליקה של נאורו חשפה את תוכנית האזרחות וחוסן הכלכלה והאקלים פורצת הדרך שלה בוועידת האו"ם לשינויי אקלים 2024 (COP 29) בבאקו, תוך התייחסות ישירה לנושאים המרכזיים של הכנס למימון וההסתגלות לאקלים. בנאום שנשא בפני צירי COP 29, אסטריו אפי, (Asterio Appi) השר של נאורו לשינויי אקלים וחוסן לאומי, הציג את יוזמת המימון החדשנית כהזדמנות למשקיעים מצפוניים לרכוש אזרחות נוספת תוך תרומה להסתגלות לאקלים ולפרויקטים של פיתוח בר קיימא בדרום האוקיינוס ​​השקט.

השר אפי הדגיש את ההשפעה הרחבה יותר של התוכנית: "נאורו, כמו מדינות רבות בדרום האוקיינוס השקט, ממלאת תפקיד עצום בהגנה על המגוון הביולוגי המשמעותי בעולם. המערכות האקולוגיות שלנו תומכות במינים נדירים, בסכנת הכחדה ובסכנת הכחדה יותר מאשר בכל מקום אחר על פני כדור הארץ. עם זאת, אנו ניצבים בחזית שינויי האקלים, מתמודדים עם עליית פני הים, התגברות נחשולי הסערות והאצת אובדן המגוון הביולוגי. השלכות ההתחממות הגלובלית הופכות את מדינות האיים באוקיינוס השקט לבלתי ראויות יותר ויותר למגורים. על ידי בחירת תוכנית האזרחות של נאורו, המשקיעים לא רק מבטיחים את עתידם - הם משקיעים בעתיד כדור הארץ שלנו".

האו"ם הדגיש שוב ושוב כי גישה למימון, ובמיוחד למימון אקלימי, היא מאפשר קריטי לעזור למדינות האיים הקטנים המתפתחות (SIDS) להשיג את יעדי הפיתוח בר-קיימא שלהן. כפי שהוא מציין, SIDS מושפעות באופן לא פרופורציונלי ויותר ויותר מהשפעות שינויי האקלים, והן זקוקות בדחיפות לגישה לתמיכה פיננסית חיצונית כדי לבנות חוסן במערכות החברתיות, הכלכליות והטבעיות שבהן הן, ושאר העולם, תלויות. עם זאת, הארכיטקטורה הנוכחית של הפיתוח האקלימי והכספי מורכבת ביותר ואינה מצוידת לפעול ביעילות, בהגינות ובמהירות ובקנה המידה הדרושים כדי לענות על הצרכים של ה-SIDS.

הבטיחו ניידות גלובלית ותרמו לעתיד בר-קיימא

בנאום באירוע ההשקה של התוכנית בבאקו, מנהל הציות של משרד התוכנית לאזרחות כלכלית ואקלימית של נאורו איסה סאו (Isa Seow), שמונה לאחרונה, ציין כי כרפובליקה העצמאית הקטנה בעולם והמדינה השלישית הקטנה ביותר, "נאורו היא עדות לחוסן וחדשנות, והיא חלוצה בגישה ייחודית לאזרחות המשלבת צמיחה כלכלית עם ניהול סביבתי".

סאו הסביר כי התוכנית מציעה מסלול יעיל לאזרחות, עם זמני עיבוד של שלושה עד ארבעה חודשים בלבד. משקיעים יכולים להבטיח אזרחות נאורואית באמצעות תרומה לקרן האוצר הלאומית, החל מ -105,000 דולר למבקש יחיד. השקעה זו פותחת יתרונות למשקיעים בינלאומיים, כולל גישה ללא ויזה ל -89 יעדים, אזרחות כפולה בלתי מוגבלת והיכולת להרחיב אזרחות לבני משפחה.

הוא הדגיש את מחויבותה של התוכנית ליושרה: "יישמנו תהליכי בדיקת נאותות קפדניים ומבני ממשל חזקים כדי להבטיח שרק אנשים ברמה הגבוהה ביותר ישתתפו בעיצוב עתידה של נאורו. תוכנית זו אינה עוסקת רק ברכישת דרכון נוסף; מדובר בהצטרפות לקהילה המוקדשת לפתרונות חלוציים לאתגרים גלובליים".

הון עצמי ריבוני במקום חוב ריבוני

ממשלת נאורו הסמיכה את חברת הייעוץ הבינלאומית המובילה בתחום הגירת ההשקעות, Henley & Partners, לתכנן, להקים ולהפעיל את תוכנית האזרחות והחוסן הכלכלי והאקלימי של נאורו. תהליכי הייעוץ הממשלתי של המשרד סייעו לממשלות של למעלה מ-20 תחומי שיפוט ומדינות ברחבי אפריקה, אסיה, האיים הקריביים, אירופה, המזרח התיכון, צפון אמריקה ואוקיאניה בתכנון, הקמת, תפעול וקידום מגורים ואזרחות הקשורים לתוכניות השקעה, והחברה גייסה יותר מ-15 מיליארד דולר בהשקעות זרות ישירות.

דיוויד אדאנג (David Adeang), נשיא הרפובליקה של נאורו, אומר: "הגירת השקעות התפתחה כמנגנון רב עוצמה להפחתת סיכוני קיימות ושיפור החוסן האקלימי. התוכנית של נאורו מציבה סטנדרט חדש בתחום זה, ומנתבת השקעות ישירות לפרויקטים השומרים על עתיד המדינה ותורמים לשימור הסביבה העולמית. הגישה החדשנית של נאורו מציעה דוגמה מוחשית לאופן שבו מדינות יכולות למנף השקעות פרטיות כדי להתמודד עם אתגרים סביבתיים דחופים".

ד"ר יורג סטפן (Dr. Juerg Steffen), מנכ"ל Henley & Partners, אומר, "מה שמבדיל בין מגורים ואזרחות על ידי תוכניות השקעה לבין גישות מימון מונעות חוב הוא שהן משפרות את ההון הריבוני של המדינות המארחות אותן. הם אינם דורשים להתפשר או להקריב מטרה אסטרטגית אחת כדי להשיג מטרה אסטרטגית אחרת. הגירת השקעות היא פתרון win-win אמיתי, ארוך טווח ובר קיימא עבור כל בעלי העניין, בין אם הם משקיעים או מדינות לאום ואזרחיהן. יותר ויותר ממשלות רואות את היתרונות של תוכניות מגורים ואזרחות כמנגנון להפחתת סיכוני קיימות על ידי מימון יוזמות פיתוח".

הערות לעורכים:

אודות תוכנית האזרחות לחוסן כלכלי ואקלימי של נאורו

תוכנית האזרחות לחוסן כלכלי ואקלימי של נאורו מציעה מסלול פשוט לאזרחות באמצעות תרומה ישירה לקרן האוצר של נאורו.

דרישות המועמדים העיקריות:

*גיל מינימלי של 18 שנים

*רקע אישי נקי

*הוכחת מקור הכספים

תרומה

*105,000 דולר ארה"ב למבקש יחיד

*110,000 דולר למשפחה בת שתיים עד ארבע נפשות

*115,000 דולר ארה"ב למשפחה בת חמש נפשות או יותר

*15,000 דולר ארה"ב עבור כל אח נוסף של המבקש העיקרי או בן זוגו

אגרת בקשה

*25,000 דולר ארה"ב למבקש יחיד

*27,500 דולר למשפחה בת שתיים עד ארבע נפשות

*30,000 דולר למשפחה בת חמש נפשות או יותר

דמי בדיקת נאותות

*10,000 דולר ארה"ב למבקש הראשי

*7,500 דולר ארה"ב לכל בן משפחה נוסף בגיל 16 ומעלה (בן זוג, אח, ילד או מבוגר זכאי)

אגרת דרכון

*500 דולר ארה"ב (USD) לדרכון, שישולמו לממשלת נאורו

המועמדים עוברים בדיקות נאותות יסודיות ונדרשים להגיע לראיון. עם האישור, המועמדים תורמים את התרומה הנדרשת, נשבעים שבועת אמונים לנאורו, ומקבלים את תעודת האזרחות והדרכון הנאורואני שלהם.

www.ecrcp.gov.nr

למידע נוסף - מדיה

למידע נוסף אנא צרו קשר עם:

Lyall Mercer

Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program Office

Email: media@nr.prgoff.com

Mobile: +61 413 749 830

