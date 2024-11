DEBx Medical, TVM Capital Healthcare로부터 투자 유치 확대

만성 상처 관리의 다음 단계로 나아가기 위한 혁신 추진에 탄력

DEBx Medical은 TVM Capital Healthcare의 2차 투자 유치에 힘입어 만성 상처 솔루션 분야의 성장에 더욱 속도를 낼 수 있게 되었다.

암스테르담 & UAE 두바이, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 상처 치료 분야를 선도하는 혁신 기업으로 암스테르담에 본사를 둔 DEBx Medical이 TVM Capital Healthcare가 주도한 제2차 투자 라운드가 성공리에 마무리되었다고 발표했다. DEBx Medical은 이번 투자에 힘입어 전 세계 주요 시장을 겨냥한 글로벌 확장 전략에 더욱 탄력을 받게 되었다.

성공적으로 평가받는 1차 투자 라운드에 이어 이번의 투자 라운드도 성료됨으로써, 특히 만성 상처분야에서 바이오필름과 감염 제거에 사용되는 국소 건조제 DEBRICHEM®을 통해 만성 상처 관리에 대한 DEBx Medical의 혁신적 접근 방식에 대한 신뢰가 더욱 높아졌다는 점을 잘 보여준다.

만성 상처 치료 혁신을 위한 글로벌 시장 확대

DEBx Medical은 규제 강도가 높고 경쟁이 치열한 시장으로 확장하는 안 추진 중인 가운데 이번 2차 투자 라운드는 이 같은 회사의 전략을 뒷받침해 만성 상처 관리의 혁신과 치료 결과 개선에 주력하는 DEBx Medical의 기본 목표를 더욱 지원하게 될 전망이다.

만성 상처는 유병률뿐 아니라 관련 비용, 합병증, 환자의 삶의 질에 미치는 영향 등으로 인해 전 세계 의료 시스템에 상당한 부담을 안겨주고 있는 상황이다.

DEBRICHEM®은 만성 상처에서 바이오필름과 감염을 완전히 제거하는 독보적 솔루션을 제공함으로써, CE 및 ISO 인증을 획득하게 되었고 시장 출시 이후 수천 명의 환자를 성공적으로 치료하는 성과를 갖게 되었다.

투자자 관점

TVM Capital Healthcare의 매니징 파트너인 Tristan de Boysson는 “TVM Capital Healthcare의 신규 자금 투입을 통해 전 세계적으로 DEBRICHEM®의 상용화에 더욱 속도를 내고 DEBx Medical이 더 많은 환자와 연결이 되어 치유되지 않는 상처로 인한 고통을 좀 더 완화할 수 있게 될 것”이라고 투자 취지를 밝혔다. “우리는 또 중동 및 북아프리카 지역, 특히 사우디아라비아에 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 TVM Healthcare Afiyah Fund 전략에 대한 노력을 더욱 강화하고 있으며, 해당 목표 달성을 위해 이 뛰어난 팀과 협력하게 되는 것을 고대하고 있다.”고 덧붙였다.

TVM Capital Healthcare의 추가 투자를 통해 DEBx Medical은 상용화 관련 노력을 더욱 확대할 수 있을 것이다.

DEBx Medical의 CEO인 Bert Quint는 “글로벌 사업 확장을 향한 DEBx Medical의 여정에서 중요한 행보를 딛게 되어 기쁜 마음이다."라고 밝혔다. 그는 이어 “이번 투자 유치를 통해 만성 상처에 대한 부담이 여전히 큰 전 세계 주요 시장에 진출할 수 있을 것이다. 우리에 대한 투자자들의 지지는 전 세계 상처 치료 관행을 변화시킬 수 있는 우리 제품의 잠재력을 방증하는 강력한 증거인 것이다.”라고 강조했다.

상처 치료의 혁신을 주도하다

DEBRICHEM®은 이미 유럽과 사우디아라비아 (KSA)를 포함한 일부 MENA 지역에서 의료 전문가들을 대상으로 만성 상처 치료에 필요한 강력한 솔루션을 제공하면서 큰 영향력을 미치고 있다. 이 제품은 바이오필름과 감염이 장벽이 된 상처의 치유 과정을 다시 시작하는 데 놀라운 결과를 보여주었다.

본 보도자료와 함께 제공되는 미디어 스니핏은 이 링크를 클릭해 확인이 가능합니다.

향후 성장 및 개발

DEBx Medical은 지리적 범위를 확장하는 것을 넘어 상처 치료 분야에서 새로운 솔루션을 도입하기 위한 연구 개발 노력을 지속해 나갈 계획이다. 임상 데이터와 증거 기반 의학에 중점을 두고 제품 포트폴리오를 확장해 나가는 한편 만성 상처 치료의 미충족 수요를 해결하기 위해 최선을 다하는 것이 회사 성장의 원동력으로 작용할 것이다.

DEBx Medical 소개

DEBx Medical 은 혁신적이고 과학적인 솔루션을 통해 상처 치료 분야에 일대 변화를 가져오는 솔루션 개발에 주력하고 있다. 2019년에 설립되었으며 의료 전문가들을 대상으로 복잡한 상처를 효과적으로 치료할 수 있는 획기적인 툴을 제공함으로써 만성 상처 환자의 삶을 개선하는 것을 회사의 미션으로 삼고 있다. 회사의 주력 제품인 DEBRICHEM®은 바이오필름과 감염을 제거하여 더 빠르고 효율적인 상처 치유를 촉진하는 국소 건조제이다. 보다 자세한 내용은 여기를 방문해 확인해 보세요: DEBx Medical - Innovating The Future of Wound Care (debx-medical.com)

About TVM Capital Healthcare 소개

TVM Capital Healthcare 는 신흥 시장을 전문으로 하는 글로벌 헬스케어 사모펀드 업체이다. 두바이와 싱가포르에 본사가 있으며 리야드, 보스턴, 뮌헨, 호치민에 지사를 운영 중인 이 회사는 제약, 의료기기, 진단 분야의 의료 제품뿐만 아니라 양질의 저렴한 의료 서비스에 대한 현지 접근성을 높이기 위해 의료 기업들의 사업 확장 및 성장 자본 등에 투자하고 있다. 투자 및 운영 파트너와 강력한 지역 및 국제 수석 고문 그룹은 중동과 동남아시아에서 오랜 기간 의료 투자에 대한 실적과 풍부한 운영 경험을 보유하고 있다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요: TVMCapitalHealthcare.com

