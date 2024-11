Intesa Sanpaolo: Vereinbarung mit BlackRock zur Entwicklung des digitalen Vermögensmanagements in Europa

MAILAND und NEW YORK, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (FISPB), die Privatbank der Intesa Sanpaolo Group, wird in Zusammenarbeit mit BlackRock, dem weltweit führenden Vermögensverwalter, das Wachstum seines Angebots im Bereich Digital Wealth Management in Italien und ganz Europa beschleunigen.

„Diese Vereinbarung – so Carlo Messina, CEO von Intesa Sanpaolo – passt perfekt zu unserer Strategie, die auf dem Wachstum unseres Vermögensverwaltungsgeschäfts und der Entwicklung neuer digitaler Lösungen basiert. Diese Zusammenarbeit mit BlackRock wird es uns ermöglichen, unseren europäischen Kundenstamm durch das Angebot innovativer Lösungen zu erweitern.“

Die FISPB plant, ihr Marktangebot sowohl geografisch als auch durch erstklassige Brokerage-, hybride Beratungs- und diskretionäre Portfoliomanagement-Dienstleistungen, die über digitale Kanäle bereitgestellt werden, zu erweitern.

Durch diese Zusammenarbeit mit BlackRock wird FISPB das umfassende Investment-Know-how von BlackRock, seine fortschrittlichen Technologiekapazitäten und sein tiefgreifendes Wissen über den Vermögensmarkt nutzen, um sein digitales Angebot zu erweitern und seinen Kunden ein umfassendes und leicht zugängliches Investmentangebot zu bieten.

Die Initiative wird auf Europa ausgeweitet, beginnend mit Belgien und Luxemburg, wo die Tochtergesellschaft Intesa Sanpaolo Wealth Management tätig ist und wo bereits attraktive Wachstumschancen identifiziert wurden.

„Wir freuen uns über diese neue Zusammenarbeit mit BlackRock – so Tommaso Corcos, Leiter der Intesa Sanpaolo Wealth Management Divisionen – die uns die Möglichkeit gibt, unsere Pläne im digitalen Vermögensmanagement zu stärken und in Europa weiter zu expandieren – einem Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial, in dem wir unsere Expertise, Stärke und Erfolgsbilanz im Spar- und Investitionsmanagement nutzen können.“

Rachel Lord, Leiterin von BlackRock International, dazu: „Ich freue mich, dass die globale Investmentexpertise und die marktführenden Technologiekapazitäten von BlackRock es FISPB ermöglichen werden, die nächste Wachstumsphase ihres Unternehmens zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, ihre Kunden sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten zu bedienen und positive Ergebnisse für eine neue Generation von Investoren zu erzielen.“

Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16ce1e0a-f0e3-460a-a9f2-be80239bbfeb

