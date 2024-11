DEBx Medical 獲得 TVM Capital Healthcare 擴大投資

推動慢性傷口管理下一階段的創新

在 TVM Capital Healthcare 第二輪注資的支持下,DEBx Medical 作好準備引領慢性傷口管理解決方案的加速發展。

阿姆斯特丹及杜拜,阿聯酋, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DEBx Medical 的總部位於阿姆斯特丹,是尖端傷口護理範疇的先驅創新機構,現宣佈由 TVM Capital Healthcare 主導的第二階段注資已大功告成。 這次融資將加快 DEBx Medical 在環球主要市場的擴張。

這項投資於首輪融資成功後進行,反映出市場對 DEBx Medical 慢性傷口管理創新方法的信心不斷增強,尤其是透過其突破性的外用乾燥劑解決方案 DEBRICHEM® 用於根除慢性傷口的生物薄膜和感染。

擴展環球市場,為慢性傷口護理帶來變革

此第二輪投資將會有助該公司擴展至受高度監管和競爭激烈市場的策略,進一步支援 DEBx Medical 為慢性傷口管理帶來變革及改善患者治療成果的使命。

慢性傷口為全球各地的醫療保健系統帶來了沉重的負擔,不僅因為其常見程度,亦涉及相關的成本、併發症,以及對患者生活質素的影響。

DEBRICHEM® 提供一套無可比擬的解決方案,徹底根除慢性傷口的生物薄膜和感染,並已取得 CE 及 ISO 認證,自於市場推出後,該公司已成功地治癒數以千計的患者。

投資者觀點

TVM Capital Healthcare 的管理合夥人 Tristan de Boysson 指出:「TVM Capital Healthcare 的新一輪融融資將會加快 DEBRICHEM® 在全球的商業化過程,讓 DEBx Medical 可接觸更多病患者,緩減傷口難以癒合所造成的痛苦。 我們亦為 TVM Healthcare Afiyah Fund 的策略再次作出承諾,將創新的解決方案帶到中東及北非(MENA)地區,特別是沙特阿拉伯,並期待與這支令人欽佩的團隊攜手合作,實現這些目標。」

TVM Capital Healthcare 再次注資,將進一步協助 DEBx Medical 擴展其商業化工作。

DEBx Medical 行政總裁 Bert Quint 透露:「在 DEBx Medical 邁向全球擴展的過程中,我們對於踏出這重要一步深感興奮。 這一輪注資讓本公司可以進軍全球的主要市場,而在這些市場中,慢性傷口所帶來的負擔仍然沉重。 投資者的支持,是對本公司產品為全球傷口護理實務帶來潛在變革的有力認證。」

推動傷口護理的創新

DEBRICHEM® 已為歐洲和部分中東及北非地區(包括沙特阿拉伯)帶來重大、深遠的影響,為醫護人員治療慢性傷口提供強而有力的解決方案。 生物薄膜和感染是傷口癒合的一大障礙,而這款產品展現出卓越成效,幫助重新開始癒合過程。

點按此連結,即可查閱本公告隨附的媒體片段。

未來增長與發展

除了擴大其地理覆蓋範圍外,DEBx Medical 打算繼續推進其研發工作,以引入新的傷口護理解決方案。 該公司對臨床數據和實證醫學的專注,仍將是尋求擴大產品組合及解決慢性傷口治療領域有待滿足需求的原動力。

關於 DEBx Medical

DEBx Medical致力透過創新、經科學驗證的解決方案為傷口護理帶來變革。 公司成立於 2019 年,其使命是透過為醫護人員提供可有效治療複雜傷口的突破性工具,以改善慢性傷口病患者的生活。 DEBRICHEM® 為該公司的旗艦產品,是一種消除生物薄膜和感染的外用乾燥劑,促進傷口更快、更有效癒合。 欲了解更多資訊,請瀏覽: DEBx - Medical - Innovating {3/}The{4/} Future of Wound Care (debx-medical.com)

關於 TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare 為一間專注於新興市場的環球醫療保健私募股權公司。 該公司的總部位於杜拜和新加坡,並於利雅德、波士頓、慕尼黑及胡志明市設有辦事處,向醫療保健公司投資擴展及增長資本,以提升在地獲得優質和可負擔護理的機會,並且改善當地製藥、醫療器材及診斷領域醫療產品的來源。 作為投資和營運合作夥伴,並具有強大的地區及國際高級顧問團隊,公司在中東和東南亞的醫療保健投資中擁有悠久的記錄及深厚的營運經驗。 欲了解更多資訊,請瀏覽: TVMCapitalHealthcare.com

傳媒查詢請聯絡:

DEBx Medical:Chandrita Jaisinghani, press@debx-medical.com,+31 85 0878096

