A DEBx Medical garante investimento expandido da TVM Capital Healthcare

Impulsionando a próxima fase da inovação no tratamento de feridas crônicas

A DEBx Medical está preparada para um crescimento acelerado em soluções para feridas crônicas, com o apoio da segunda rodada de investimento da TVM Capital Healthcare.

AMSTERDÃ e DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A DEBx Medical, uma líder inovadora com sede em Amsterdã na área de cuidados avançados de feridas, anuncia a bem-sucedida conclusão de sua segunda rodada de investimentos, liderada pela TVM Capital Healthcare. O financiamento acelerará a expansão global da DEBx Medical para os principais mercados ao redor do mundo.

O investimento segue uma bem-sucedida rodada inicial de financiamento e reflete a crescente confiança na abordagem inovadora da DEBx Medical para o tratamento de feridas crônicas, especialmente por meio de sua solução inovadora, DEBRICHEM®, um agente dIssecante tópico usado para erradicar biofilme e infecção de feridas crônicas.

A expansão global do mercado transformará o tratamento de feridas crônicas

Esta segunda rodada de investimento irá corroborar com a estratégia da empresa de se expandir para mercados altamente regulamentados e competitivos, fortalecendo ainda mais a missão da DEBx Medical de transformar o tratamento de feridas crônicas e melhorar os resultados dos pacientes.

As feridas crônicas impõem uma carga considerável aos sistemas de saúde em todo o mundo, não apenas devido à sua frequência, mas também aos custos associados, complicações e impactos na qualidade de vida dos pacientes.

O DEBRICHEM® oferece uma solução incomparável, erradicando completamente o biofilme e a infecção das feridas crônicas. Com as certificações CE e ISO obtidas, a empresa já tratou com sucesso milhares de pacientes desde sua introdução no mercado.

Perspectiva do investidor

"Esta nova rodada de financiamento da TVM Capital Healthcare acelerará a comercialização do DEBRICHEM® mundialmente e permitirá que a DEBx Medical alcance mais pacientes e alivie o sofrimento causado pelas feridas que não cicatrizam", comentou Tristan de Boysson, sócio-gerente da TVM Capital Healthcare. "Também estamos reafirmando nosso compromisso com a estratégia do TVM Healthcare Afiyah Fund para levar soluções inovadoras à região MENA, particularmente ao Reino da Arábia Saudita, e esperamos trabalhar com essa equipe impressionante para alcançar esses objetivos."

O investimento renovado da TVM Capital Healthcare permitirá ainda que a DEBx Medical amplie suas iniciativas de comercialização.

"Estamos entusiasmados em dar este importante passo na jornada da DEBx Medical em direção à expansão global", disse Bert Quint, CEO da DEBx Medical. "Esta rodada de financiamento nos permitirá entrar nos principais mercados mundiais, onde o impacto das feridas crônicas ainda é significativo. O apoio dos nossos investidores é uma forte validação do potencial do nosso produto para transformar as práticas de cuidado de feridas em todo o mundo."

Conduzindo a inovação no tratamento de feridas

O DEBRICHEM® já teve um impacto significativo na Europa e em partes da região MENA, incluindo a Arábia Saudita, oferecendo aos profissionais de saúde uma solução poderosa para tratar feridas crônicas. O produto tem mostrado resultados notáveis ao ajudar a reiniciar o processo de cicatrização em feridas onde o biofilme e a infecção eram uma barreira.

Um trecho de mídia que acompanha este anúncio está disponível clicando neste link.

Crescimento e desenvolvimento futuro

Além de expandir seu alcance geográfico, a DEBx Medical planeja continuar avançando em seus esforços de pesquisa e desenvolvimento para introduzir novas soluções no cuidado de feridas. O foco da empresa em dados clínicos e medicina baseada em evidências continuará a ser um fator fundamental enquanto ela busca ampliar seu portfólio de produtos e atender às necessidades não atendidas no tratamento de feridas crônicas.

Sobre a DEBx Medical

A DEBx Medical é dedicada a transformar o tratamento de feridas por meio de soluções inovadoras e cientificamente fundamentadas. Fundada em 2019, a missão da empresa é melhorar a vida dos pacientes com feridas crônicas, fornecendo aos profissionais de saúde ferramentas revolucionárias para tratar feridas complexas de forma eficaz. O DEBRICHEM®, produto principal da empresa, é um agente dissecante tópico que elimina biofilme e infecção, promovendo uma cicatrização de feridas mais rápida e eficiente. Para mais informações, visite: DEBx Medical - Innovating The Future of Wound Care (debx-medical.com)

Sobre a TVM Capital Healthcare

A TVM Capital Healthcare é uma empresa global de capital privado especializada em saúde e com foco em mercados emergentes. Com sede em Dubai e Cingapura, e escritórios em Riade, Boston, Munique e na cidade de Ho Chi Minh, a empresa investe capital de expansão e crescimento em empresas de saúde para melhorar o acesso local a tratamentos de qualidade e acessíveis, além de fontes locais de produtos médicos nos setores farmacêutico, de dispositivos médicos e diagnósticos. Os parceiros de investimento e operação, assim como um robusto grupo de conselheiros seniores regionais e internacionais, possuem longos históricos de sucesso em investimentos no setor de saúde e vasta experiência operacional no Oriente Médio e Sudeste Asiático. Para mais informações, acesse: TVMCapitalHealthcare.com

