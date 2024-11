DEBx Medical Memperoleh Perluasan Investasi dari TVM Capital Healthcare

Mendorong Fase Inovasi Berikutnya dalam Manajemen Luka Kronis

DEBx Medical siap mendorong percepatan pertumbuhan dalam solusi luka kronis, yang didukung oleh babak investasi kedua dari TVM Capital Healthcare.

AMSTERDAM dan DUBAI, Uni Emirat Arab, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DEBx Medical, inovator perintis yang berkantor pusat di Amsterdam di bidang perawatan luka tingkat lanjut, mengumumkan keberhasilan penyelesaian babak penanaman modal keduanya yang dipimpin oleh TVM Capital Healthcare. Pendanaan ini akan mempercepat ekspansi global DEBx Medical ke dalam pasar-pasar utama di seluruh dunia.

Investasi ini dilakukan menyusul keberhasilan babak pendanaan awal dan mencerminkan peningkatan kepercayaan diri pada pendekatan inovatif DEBx Medical terhadap manajemen luka kronis, khususnya melalui solusinya yang penuh terobosan, DEBRICHEM®, agen pengering topikal yang digunakan untuk menghilangkan biofilm dan infeksi dari luka kronis.

Ekspansi Pasar Global untuk Mentransformasikan Perawatan Luka Kronis

Babak investasi kedua ini akan mendukung strategi perusahaan untuk berekspansi ke dalam pasar yang diregulasi dengan sangat ketat dan kompetitif, yang mendukung secara lebih lanjut misi DEBx Medical untuk mentransformasikan manajemen luka kronis dan meningkatkan hasil pada pasien.

Luka kronis menimbulkan beban signifikan pada sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia, bukan hanya karena prevalensinya, tetapi juga biaya, komplikasi, dan dampak terkaitnya pada kualitas hidup pasien.

DEBRICHEM® menawarkan solusi tidak tertandingi yang menghilangkan dengan sepenuhnya biofilm dan infeksi dari luka kronis, serta dengan diperolehnya sertifikasi CE dan ISO, perusahaan telah berhasil mengobati ribuan pasien sejak memperkenalkan produknya ke pasar.

Sudut Pandang Investor

“Babak pendanaan baru dari TVM Capital Healthcare ini akan mempercepat komersialisasi DEBRICHEM® di seluruh dunia dan memungkinkan DEBx Medical untuk menjangkau lebih banyak pasien dan meringankan penderitaan yang disebabkan oleh luka yang tidak kunjung sembuh,” ujar Tristan de Boysson, Managing Partner TVM Capital Healthcare. “Kami juga berkomitmen kembali untuk menerapkan strategi TVM Healthcare Afiyah Fund dalam menghadirkan solusi inovatif ke wilayah MENA, terutama di Kerajaan Arab Saudi, dan menantikan untuk bekerja sama dengan tim yang mengesankan ini untuk mencapai berbagai tujuan itu.”

Perpanjangan Investasi TVM Capital Healthcare akan memungkinkan DEBx Medical untuk memperluas upaya komersialisasinya secara lebih lanjut.

“Kami bersemangat untuk membawa langkah penting ini dalam perjalanan DEBx Medical ke arah ekspansi global,” ujar Bert Quint, CEO DEBx Medical. “Babak pendanaan ini akan memungkinkan kami untuk masuk ke pasar-pasar utama di seluruh dunia, tempat beban luka kronis tetap signifikan. Dukungan investor kami merupakan validasi kuat akan potensi produk kami untuk mentransformasikan praktik perawatan luka di seluruh dunia.”

Mendorong Inovasi dalam Perawatan Luka

DEBRICHEM® telah memberikan dampak signifikan di Eropa dan beberapa bagian di wilayah MENA, termasuk Arab Saudi, yang menawarkan kepada tenaga kesehatan profesional solusi ampuh untuk mengobati luka kronis. Produk ini telah menunjukkan hasil luar biasa dalam membantu memulai kembali proses penyembuhan pada luka yang terhalang oleh biofilm dan infeksi.

Cuplikan Media yang menyertai pengumuman ini tersedia dengan mengklik tautan ini.

Pertumbuhan dan Perkembangan di Masa Mendatang

Selain memperluas jangkauan wilayahnya, DEBx Medical berencana untuk terus memajukan upaya penelitian dan pengembangannya guna memperkenalkan solusi baru dalam perawatan luka. Fokus perusahaan pada data klinis dan pengobatan berbasis bukti akan tetap menjadi kekuatan pendorong saat perusahaan berupaya memperluas portofolio produknya serta memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam perawatan luka kronis.

Tentang DEBx Medical

DEBx Medical berdedikasi untuk mentransformasikan perawatan luka melalui solusi inovatif berbasis ilmiah. Misi perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 itu adalah meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami luka kronis dengan memberikan kepada tenaga perawatan medis profesional alat bantu inovatif untuk mengobati luka yang kompleks secara efektif. DEBRICHEM®, produk unggulan perusahaan ini, merupakan agen pengering topikal yang menghilangkan biofilm dan infeksi, sehingga mempercepat penyembuhan luka dengan lebih efisien. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi: DEBx Medical - Innovating The Future of Wound Care (debx-medical.com)

Tentang TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare adalah perusahaan ekuitas swasta perawatan kesehatan global dengan spesialisasi di pasar negara berkembang. Perusahaan, yang berkantor pusat di Dubai dan Singapura, dengan kantor yang tersebar di Riyadh, Boston, Munchen, dan Kota Ho Chi Minh, menanamkan modal ekspansi dan pertumbuhan di perusahaan perawatan kesehatan guna meningkatkan akses lokal ke perawatan yang berkualitas dan terjangkau, serta sumber produk medis lokal di sektor farmasi, alat kesehatan, dan diagnostik. Mitra investasi dan operasi, serta grup penasihat senior regional dan internasional yang kuat, memiliki rekam jejak panjang dalam investasi perawatan kesehatan dan pengalaman operasional yang mendalam di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi: TVMCapitalHealthcare.com

Untuk pertanyaan media, silakan menghubungi:

DEBx Medical: Chandrita Jaisinghani, press@debx-medical.com, +31 85 0878096

