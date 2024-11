DEBxメディカル (DEBx Medical)、TVMキャピタルヘルスケア (TVM Capital Healthcare) から投資拡大を確保

慢性創傷管理におけるイノベーションの次の段階を推進

DEBxメディカルは、TVMキャピタルヘルスケアによる第2回投資ラウンドによって強化され、慢性創傷ソリューションの成長を加速させる態勢が整う

アムステルダムおよびアラブ首長国連邦・ドバイ発, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- アムステルダムを拠点とする先進創傷ケア分野の先駆的イノベーターであるDEBxメディカルは、TVMキャピタルヘルスケアが主導する第2回資本投資ラウンドを無事完了したことを発表した。 この資金調達により、DEBxメディカルは世界中の主要市場へのグローバル展開を加速させる。

この投資は、最初の資金調達ラウンドの成功に続くもので、慢性創傷管理に対するDEBxメディカルの革新的なアプローチ、特に慢性創傷からバイオフィルムと感染を根絶するために使用される局所乾燥剤である画期的なソリューションであるDEBRICHEM®に対する信頼の高まりを反映している。

慢性創傷ケアを変革するグローバル市場拡大

この第2回投資ラウンドは、規制が厳しく競争の激しい市場への進出という同社の戦略をサポートし、慢性創傷の管理を変革して患者の転帰を改善するというDEBxメディカルの使命をさらにサポートするものである。

慢性創傷は、その蔓延だけでなく、関連するコスト、合併症、患者の生活の質への影響により、世界中の医療システムにかなりの負担をかけている。

DEBRICHEM®は、慢性創傷からバイオフィルムと感染を完全に除去する比類のないソリューションを提供する。CEおよびISO認証を取得している同社は、市場導入以来、何千人もの患者の治療に成功している。

投資家の視点

「TVMキャピタルヘルスケアからのこの新しい資金調達ラウンドは、DEBRICHEM®の世界的な商業化を加速し、DEBxメディカルがより多くの患者にリーチし、治癒しない創傷によって引き起こされる苦痛を軽減できるようにするものです」と、TVMキャピタルヘルスケアのマネージングパートナーであるトリスタン・デ・ボイソン (Tristan de Boysson) は述べている。 「当社はまた、中東・北アフリカ (MENA) 地域、特にサウジアラビア王国に革新的なソリューションをもたらすというTVMヘルスケア・アフィヤー・ファンド (TVM Healthcare Afiyah Fund) 戦略に再度取り組んでおり、これらの目標を達成するためにこの素晴らしいチームと協力することを楽しみにしています」。

TVMキャピタルヘルスケアの新たな投資により、DEBxメディカルは、商業化の取り組みをさらに拡大することが可能となる。

DEBxメディカルのCEOであるバート・クイント (Bert Quint) は次のように述べている。「DEBxメディカルの世界展開に向けたこの重要な一歩を踏み出せることを嬉しく思います」。 「今回の資金調達により、慢性創傷の負担が依然として大きい世界中の主要市場に参入できるようになります。 投資家の支援は、当社の製品が世界中の創傷ケアの実践を変革する可能性を強く裏付けるものです」。

創傷ケアのイノベーションを推進

DEBRICHEM®はすでに欧州やサウジアラビアを含む中東・北アフリカ地域の一部に大きな影響を与えており、医療従事者に慢性創傷を治療する強力なソリューションを提供している。 同製品は、バイオフィルムや感染が障壁となっている創傷の治癒プロセスを再開させる上で、驚くべき結果を示している。

本発表に伴う報道の抜粋は、このリンクをクリックして閲覧可能。

将来の成長と発展

DEBxメディカルは、地理的範囲の拡大に加えて、創傷ケアにおける新しいソリューションを導入するための研究開発の取り組みを継続的に進めていく予定。 同社の臨床データとエビデンスに基づく医療への注力は、製品ポートフォリオの拡大と慢性創傷治療における満たされていないニーズへの対応を目指す原動力であり続ける。

DEBxメディカルについて

DEBxメディカルは、革新的で科学的に推進されたソリューションを通じた創傷ケア変革に専念している。 2019年に設立された同社の使命は、複雑な創傷を効果的に治療するための画期的なツールを医療従事者に提供することにより、慢性創傷の患者の生活を改善することである。 同社の主力製品であるDEBRICHEM®は、バイオフィルムと感染を排除し、より迅速かつ効率的な創傷治癒を促進する局所乾燥剤である。 詳しくは以下を参照されたい:DEBxメディカル - 創傷ケアの未来を革新 (Innovating The Future of Wound Care)(debx-medical.com)

TVMキャピタルヘルスケアについて

TVMキャピタルヘルスケアは、新興市場に特化した、グローバルなヘルスケア・プライベート・エクイティファームである。 ドバイとシンガポールに本社を置き、リヤド、ボストン、ミュンヘン、ホーチミン市にオフィスを構える同社は、医療企業に拡張および成長資本を投資して、質の高い手頃な医療への地域アクセスを向上させ、製薬、医療機器、診断分野の医療製品の地域供給源を改善している。 投資および運営パートナー、そして強力な地域および国際シニア・アドバイザー・グループは、中東および東南アジアでのヘルスケア投資の長年の実績と豊富な運営経験を持っている。 詳しくは以下を参照されたい:TVMCapitalHealthcare.com

報道担当者向け問い合わせ先:

DEBxメディカル:チャンドリタ・ジャイシンガニ (Chandrita Jaisinghani)、press@debx-medical.com、+31 85 0878096

