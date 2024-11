DEBx Medical obtiene una mayor inversión de TVM Capital Healthcare

Impulsando la siguiente fase de innovación en el tratamiento de heridas crónicas

DEBx Medical está preparada para un crecimiento acelerado en soluciones para heridas crónicas, reforzado por la segunda ronda de inversión de TVM Capital Healthcare.

ÁMSTERDAM y DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DEBx Medical, innovadora pionera con sede en Ámsterdam en el campo del cuidado avanzado de heridas, anuncia que ha terminado satisfactoriamente su segunda ronda de inversión de capital liderada por TVM Capital Healthcare. La financiación acelerará la expansión global de DEBx Medical en los principales mercados de todo el mundo.

La inversión surge tras una exitosa ronda inicial de financiación y refleja la creciente confianza en el enfoque innovador de DEBx Medical para tratar heridas crónicas, específicamente a través de su solución revolucionaria, DEBRICHEM®, un agente desecante tópico utilizado para erradicar la biopelícula y la infección de las heridas crónicas.

La expansión del mercado global transformará el tratamiento de las heridas crónicas

Esta segunda ronda de inversión respaldará la estrategia de la empresa de expandirse en mercados altamente regulados y competitivos, y apoyará aún más la misión de DEBx Medical de transformar el tratamiento de las heridas crónicas y mejorar los resultados de los pacientes.

Las heridas crónicas suponen una carga considerable para los sistemas de salud de todo el mundo, no solo debido a su prevalencia, sino también por los costos asociados, las complicaciones y el impacto en la calidad de vida de los pacientes.

DEBRICHEM® ofrece una solución incomparable que erradica por completo la biopelícula y la infección de las heridas crónicas y, tras obtener las certificaciones CE e ISO, la empresa ha tratado con éxito a miles de pacientes desde que fue introducido al mercado.

Perspectiva del inversor

"Esta nueva ronda de financiación de TVM Capital Healthcare acelerará la comercialización de DEBRICHEM® en todo el mundo y permitirá a DEBx Medical llegar a más pacientes y aliviar el sufrimiento causado por las heridas que no cicatrizan", comentó Tristan de Boysson, socio gerente de TVM Capital Healthcare. “También volvemos a comprometernos con la estrategia del TVM Healthcare Afiyah Fund para brindar soluciones innovadoras a la región MENA, en particular al Reino de Arabia Saudita, y esperamos trabajar con este impresionante equipo para lograr esos objetivos”.

La renovada inversión de TVM Capital Healthcare permitirá aún más a DEBx Medical ampliar sus esfuerzos de comercialización.

"Estamos entusiasmados de dar este importante paso en el camino de DEBx Medical hacia la expansión global", afirmó Bert Quint, director ejecutivo de DEBx Medical. “Esta ronda de financiación nos permitirá entrar en mercados clave en todo el mundo, en los que la carga de heridas crónicas sigue siendo significativa. “El apoyo de nuestros inversores valida enormemente el potencial de nuestro producto para transformar las prácticas de cuidado de heridas en todo el mundo”.

Impulsando la innovación en el cuidado de heridas

DEBRICHEM® ya ha tenido un impacto significativo en Europa y partes de la región MENA, incluido Arabia Saudita, al ofrecer a los profesionales de la salud una solución poderosa para tratar heridas crónicas. El producto ha demostrado resultados notables al ayudar a reiniciar el proceso de curación en heridas donde la biopelícula y la infección han sido un obstáculo.

Crecimiento y desarrollo futuros

Además de ampliar su alcance geográfico, DEBx Medical planea continuar avanzando en sus esfuerzos de investigación y desarrollo para introducir nuevas soluciones en el cuidado de heridas. El enfoque de la empresa en los datos clínicos y la medicina basada en evidencia seguirá siendo una fuerza impulsora en su búsqueda por ampliar su cartera de productos y abordar necesidades no satisfechas en el tratamiento de heridas crónicas.

Acerca de DEBx Medical

DEBx Medical se dedica a transformar el cuidado de heridas a través de soluciones innovadoras impulsadas científicamente. Esta empresa fue fundada en 2019 y su misión es mejorar la vida de los pacientes con heridas crónicas proporcionando a los profesionales de la salud herramientas innovadoras para tratar heridas complejas de manera eficaz. DEBRICHEM®, el producto estrella de la empresa, es un agente desecante tópico que elimina la biopelícula y la infección, promoviendo una cicatrización de heridas más rápida y eficiente. Para obtener más información, visite: DEBx Medical - Future of Wound Care (debx-medical.com)

Acerca de TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare es una firma global de capital privado en el sector de salud que se especializa en mercados emergentes. La firma tiene su sede en Dubái y Singapur, y oficinas en Riad, Boston, Múnich y Ciudad Ho Chi Minh; además, invierte capital de expansión y crecimiento en empresas de atención médica para mejorar el acceso local a una atención de calidad y asequible, así como a fuentes locales de productos médicos en los sectores farmacéutico, de dispositivos médicos y de diagnóstico. Los socios inversores y operativos, así como un sólido grupo de asesores sénior regionales e internacionales, tienen una larga trayectoria en inversiones en el sector de la salud y una profunda experiencia operativa en Medio Oriente y el Sudeste Asiático. Para obtener más información, visite: TVMCapitalHealthcare.com

Para consultas de los medios, comuníquese con:

DEBx Medical: Chandrita Jaisinghani, press@debx-medical.com, +31 85 0878096

